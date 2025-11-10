Do hry se Simpsonovými přibyl také nový režim, který nabídne o něco menší herní mapu a horní limit hráčů sníží na 80. Ve hře se samozřejmě také objevila celá řada kosmetických doplňků, které se tematicky vztahují k oblíbené seriálové rodině. Můžete tak hrát za Homera, Marge, Barta nebo třeba Neda Flanderse. Některé původní postavičky z Fortnitu navíc dostaly typicky Simpsonovskou podobu.
Virtuální Springfield pak obsahuje všechny důležité lokality, které znáte ze seriálu. Vedle samotného obydlí Simpsonových a přilehlých sousedních domů můžete zažít přestřelky i třeba v baru U Vočka, ve fast-foodové restauraci Krusty Burgeru nebo ve vile pana Burnse. Je jen na vás, kam z létajícího autobusu seskočíte.
Hráči si navíc oprávněně utahují z toho, že virtuální mapa Springfieldu se spoustou známých animovaných postaviček je asi nejblíž vysněnému pokračování hry Hit & Run z roku 2003. To byla v podstatě taková mládeži přístupná varianta na sérii Grand Theft Auto a samozřejmě i prošpikovaná všemožnými narážkami na seriál.
Simpsonovi dokonce vzali spolupráci s Epic Games a jejich herním megahitem natolik vážně, že pro streamovací službu Dinsney+ vydají i několik speciálních krátkých epizod seriálu, které naopak přivedou videoherní postavičky do seriálové podoby. Jednotlivé díly mají navíc sloužit také jako úvod k dění ve hře.
Fortnite každopádně pokračuje v neustálém předhánění sebe samotného, koho všeho dokážou tvůrci přemluvit. V minulosti se zde objevil obsah z populárních popkulturních fenoménů, jako jsou například superhrdinové od Marvelu i DC nebo postavy ze Star Wars.
Nová sezona se Simpsonovými údajně do hry přilákala enormní počet hráčů, včetně těch, kteří nad hrou už dávno zlomili hůl. I my jsme si na chvíli novou sezonu Fortnitu vyzkoušeli a musíme uznat, že městečko Springfield ve hře skutečně vypadá velice propracovaně a rádi jsme se po něm mohli proběhnout. Tedy do chvíle, než nás brokovnicí odpráskl Homer v kostýmu čerta. Pokud jste už byli nějakou dobu zvědaví, co se s Fortnitem za poslední roky stalo, nyní je docela vhodný čas dát mu další šanci. Simpsonovské téma bude ve hře ještě po celý zbytek listopadu.