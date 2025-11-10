Absolutní šílenství, Simpsonovi a nejpopulárnější videohra spojili síly

Ondřej Martinů
Nová sezona v megaúspěšné akční hře Fortnite přivítala rodinku Simpsonových a celé jejich městečko. Ve virtuálním Springfieldu nyní pobíhají hráči a snaží se vyhrát v boji, kde vítězí pouze ten poslední naživu.

Do hry se Simpsonovými přibyl také nový režim, který nabídne o něco menší herní mapu a horní limit hráčů sníží na 80. Ve hře se samozřejmě také objevila celá řada kosmetických doplňků, které se tematicky vztahují k oblíbené seriálové rodině. Můžete tak hrát za Homera, Marge, Barta nebo třeba Neda Flanderse. Některé původní postavičky z Fortnitu navíc dostaly typicky Simpsonovskou podobu.

Fortnite Simpsons
Fortnite Simpsons
Fortnite Simpsons
Fortnite Simpsons
54 fotografií

Virtuální Springfield pak obsahuje všechny důležité lokality, které znáte ze seriálu. Vedle samotného obydlí Simpsonových a přilehlých sousedních domů můžete zažít přestřelky i třeba v baru U Vočka, ve fast-foodové restauraci Krusty Burgeru nebo ve vile pana Burnse. Je jen na vás, kam z létajícího autobusu seskočíte.

Hráči si navíc oprávněně utahují z toho, že virtuální mapa Springfieldu se spoustou známých animovaných postaviček je asi nejblíž vysněnému pokračování hry Hit & Run z roku 2003. To byla v podstatě taková mládeži přístupná varianta na sérii Grand Theft Auto a samozřejmě i prošpikovaná všemožnými narážkami na seriál.

Fortnite Simpsons
Fortnite Simpsons

Simpsonovi dokonce vzali spolupráci s Epic Games a jejich herním megahitem natolik vážně, že pro streamovací službu Dinsney+ vydají i několik speciálních krátkých epizod seriálu, které naopak přivedou videoherní postavičky do seriálové podoby. Jednotlivé díly mají navíc sloužit také jako úvod k dění ve hře.

Fortnite každopádně pokračuje v neustálém předhánění sebe samotného, koho všeho dokážou tvůrci přemluvit. V minulosti se zde objevil obsah z populárních popkulturních fenoménů, jako jsou například superhrdinové od Marvelu i DC nebo postavy ze Star Wars.

Fortnite Simpsons
Fortnite Simpsons

Nová sezona se Simpsonovými údajně do hry přilákala enormní počet hráčů, včetně těch, kteří nad hrou už dávno zlomili hůl. I my jsme si na chvíli novou sezonu Fortnitu vyzkoušeli a musíme uznat, že městečko Springfield ve hře skutečně vypadá velice propracovaně a rádi jsme se po něm mohli proběhnout. Tedy do chvíle, než nás brokovnicí odpráskl Homer v kostýmu čerta. Pokud jste už byli nějakou dobu zvědaví, co se s Fortnitem za poslední roky stalo, nyní je docela vhodný čas dát mu další šanci. Simpsonovské téma bude ve hře ještě po celý zbytek listopadu.

Fortnite Simpsons

Fortnite Simpsons

