Fortnite vkročil do druhé kapitoly. Je nový, ale vlastně pořád stejný

Populární Fortnite je zpět a fanoušci mohou slavit. Po asi třiceti hodinách, kdy se do hry nešlo přihlásit (více v článku Výpadek Fortnite trval víc než den. Hráči se smáli i propadali hysterii) se hra probudila do nové kapitoly, která toho po vizuální i herní stránce přinesla mnoho nového. Posunula se však hra jako taková?

Ano i ne. Abychom pochopili, o čem vlastně celý „nový Fortnite“ je, je důležité si vzpomenout, jak hra začala. Ačkoliv jsem posledních několik sezon vynechal, stále si pamatuji na počátky celého kolotoče, který se rozjel poté, co v roce 2017 divoce vzrostla popularita PUBG a spousta hráčů si říkala: „To by bylo bezva, kdyby existovalo něco jako PUBG, jen zdarma.“ A kde se vzal tu se vzal, byl tu Fortnite.



Hráči před dvěma lety opravdu slyšeli na pojem battle royale. Bylo to něco neokoukaného, co se do té doby hrálo jen v podobě modů na existující hry. Nebyl tak příliš dostupný pro mainstreamovou skupinu hráčů. Žánr battle royale se před rokem 2017 hrál zejména jako modifikace „Hunger Games“ na Minecraft (což byl i film z roku 2012, který tento trend pomohl nastartovat, ačkoliv celý koncept představil už japonský film Battle Royale z roku 2000) a také v podobě modifikace DayZ na českou ARMA 2.

Do obojího bylo poměrně složité se dostat a tuto díru na trhu vyplnily právě PUBG a Fortnite. Čas ukázal, že zjednodušený princip společně s možností stavět rampy, zdi a plošiny společně s komiksovou grafikou a volnou dostupností byla z hlediska popularity správná cesta.

Ptákovina pro děti

Když jsem doma mezi řečí oznámil, že si po nějaké době vyzkouším Fortnite, první reakce byla: „To je ta ptákovina pro děti?“ Přesně to vystihuje, jak se Fortnite během posledních dvou let vyvinul. Z neokoukaného a lákavého dominantního zástupe žánru battle royale se vyklubalo něco, na co spousta hráčů i nehráčů nahlíží tak trochu s odporem. Proč? Stejně jako Minecraft, i Fortnite se svezl na kombinaci toho, co láká zejména mladší hráče, dostupnosti a jednoduchosti okořeněnými dávkou infantility.



Fortnite si zdarma stáhnete a zdarma hrajete. Pokud jste někdy hráli jakoukoliv střílečku v režimu deathmatch, znáte základní princip hry. A navrch do toho máte převleky superhrdinů a mluvících banánů, můžete tancovat a jezdit po mapě v košíku na nákupy. To je jasný recept na přilákání pozornosti mladších hráčů.

A tím se dostáváme ke druhé kapitole, která na výše zmíněných vlastnostech rozhodně neubírá. Svět Fortnitu se sice zcela změnil, ostrov na kterém bojujete o přežití vypadá úplně jinak než předtím. Stále je to ovšem pestrobarevný svět, který sám sebe rozhodně nebere vážně. Kdo fandil předešlému vývoji hry, bude se cítit jako doma. Princip být poslední přeživší ze 100 hráčů se totiž nijak nezměnil.



První hra dokonale zmate i ohromí

Je po výpadku, aktualizace proběhla úspěšně, tak se jdeme podívat, jak Fortnite po rekonstrukci vypadá. Už při nahrávací obrazovce se musím pousmát stále přítomné nálepce „Early Access“, tedy „předběžný přístup“. To znamená, že hra není oficiálně stále po dvou letech hotová. Podle mne je to však jen proto, aby se autoři mohli bránit proti případným herním chybám, které vždy mohou zamést pod stůl slovy „ještě to nemáme hotové“.

Po pilotní ukázce, která vysvětlí, jak to s onou černou dírou vlastně bylo („celou dobu jsme jen zírali na kaluž?“) a která zároveň slouží jako trailer pro druhou kapitolu, vás Fortnite doslova vhodí do dění. Okamžitě začne hra v sólo režimu a vaše postava padá z nebe. Celé to provází rappová hudba, což přidává na celkovém „cool“ dojmu. Jenže to není skutečný souboj sta hráčů, nýbrž cvičná hra proti umělé inteligenci, což mi došlo až po chvíli, kdy se protihráči chovají poměrně nelogicky, neopětují palbu a mnohdy jen hloupě stojí na místě. Chvíli jsem si myslel, že mi to zázračně začalo nějak jít.

Mapa samotná je zcela nová, i když typově to není nic převratného. Stále tu jsou části, kde stojí malá vesnička, továrna, vrakoviště, věž nebo tajná laboratoř a mezi nimi je volnější prostranství s nějakou tou chatkou, řekou, stromy či keřem. Ačkoliv se budou muset hráči, co to s Fortnitem myslí trochu víc vážně, učit lokace a jejich skryté výhody či nevýhody od znova, asi to nebude nic těžkého. Drastičtější změnu bych si představoval třeba tak, že by celý ostrov bylo jedno velké město, nebo naopak džungle. Snad příště.

Mapu si musíte také sami odhalit. Do té doby, než prozkoumáte všechny nové lokace, budete mít části mapy zahaleny šedou barvou s otazníky namísto názvů lokalit, takže prvních pár her doporučuji strávit prozkoumáváním mapy a odkrýváním dosud neprozkoumaných lokací. Hra vás za to samozřejmě i odměňuje zkušenostmi.



Na mobilu také v novém Chapter 2 se samozřejmě týká i mobilní verze, která ovšem pracuje s méně výkonným hardwarem mobilů, což se odráží v grafických kompromisech. Textury před vámi naskakují až na poslední chvíli, vodě chybí všechny ty krásné odlesky a vlnění hladiny a celé je to zkrátka takové kostrbatější. Mobily mají navíc extra funkci se směrovým upozorněním, které naznačuje, v jakém směru se střílí, či někdo cizí jde. To proto, že spousta hráčů na mobilu hraje bez zvuku. Ovládání je ovšem na mobilní obrazovce stejně mizerné, jako bylo při startu mobilní verze. Je to však spravedlivé alespoň v tom, že se to špatně ovládá i všem ostatním, takže prostřílet se k vítězství je vlastně i o něco lehčí. Více o našich dojmech z mobilní verze Fortnite najdete v článku Herní hit Fortnite dorazil na Android. Na dotykové obrazovce je to bída.

Graficky je zde nepochybně změna k lepšímu, i když se vše samozřejmě drží mezí, aby šla hra dobře překlopit i do smartphonů. Světla a stíny mi však přišly hezčí a celkově je hra zase o něco více barevnější a detailnější. Zároveň ve mně nová mapa zanechávala pocit, že některé kopce a planiny jsou doslova holá a plochá textura, což dojem z těch všech nových a zajímavých detailů trochu kazilo. Autoři si jinak dali práci ještě s jedním „novým“ prvkem, kterým je voda.



Největší novinkou na mapě jsou věrněji vykreslené řeky, jezera a pobřeží moře, se kterými se pojí možnost plavat, což doteď nešlo, všude na předchozí mapě byla voda příliš mělká. V předchozích sezonách hráče pohyb vodou jen zpomaloval a mnozí raději tvořili nad hladinou plošiny, aby se nemotornému a pomalému brodění vyhnuli. Teď můžete plavat a skákat ve vodě jako ryba, jezdit na lodích (nový typ vozidla) i rybařit.



Na různých místech vodní hladiny se vytvářejí označená místa, kam je vhodné se zaměřit s nalezeným rybářským prutem (jsou poměrně hojně k nalezení), i když samozřejmě můžete chytat kdekoliv, jen je šance na nalezení něčeho zajímavého nižší. Vedle samotných ryb, které doplňují zdraví, můžete z vody vylovit také suroviny a samozřejmě zbraně všech druhů vzácnosti.

Obecně mi rybaření přišlo hodně situační a v prvních pár hrách mi vlastně vůbec nedošlo, že bych ho měl zkoušet. Až později jsem se k tomu odhodlal. Byly chvíle, kdy jsem našel lokaci, která byla zcela pustá a náhodou v ní byl i prut a voda, tak jsem chvíli z vody tahal věci, ovšem hráč se při takové činnosti cítí poměrně zranitelně.

Nikdy nevíte, kdy vás někdo z protějšího kopce sleduje optikou odstřelovací pušky. A v takovém případě se určitě nevyplácí stát na místě. Když si však po pár krátkých pokusech vylovíte z vody na určeném místě dva samopaly fialové vzácnosti, potěší to. Myslím si však, že rybaření se určitě nestane nějakou zásadní mechanikou, možná i brzy zase zmizí.

Truhly kam se podíváš

Je to možná jen můj subjektivní pocit, ale na nové mapě není problém narazit na truhly s odměnami. Dříve mi přišlo, že o každou truhlu se musí bojovat, nebo už dopředu takticky vědět, kam se vyplatí spadnout a kterým směrem běžet. Ovšem teď už jsou truhly skoro všude a často najdete klidně tři a více dříve, než potkáte prvního hráče.

Jsou nově ve dvou variantách, které už na dálku poznáte trochu odlišným zvukem jejich „aury“. K běžným dřevěným (žlutým) truhlám přibyly i výrazně vzácnější železné (modré) truhly, které vám garantují podstatně vzácnější odměny. Je o velké náhodě je najít. Mně se třeba během prvních pěti her nepovedlo narazit ani jednu, pak jsem velkou náhodou našel hned dvě kousek od sebe.

Kompletní seznam předmětů v Chapter 2, Season 1

Když už je řeč o odměnách, skutečně velkou proměnou si také prošly i samotné předměty, které je možné na mapě najít. Kdo měl pocit, že se v posledních sezonách v počtu různých zbraní, doplňků a dalších věcí ztrácí, toho možná příjemně potěší, že nyní je seznam věcí daleko přehlednější. Ve hře je celkem osm zbraní se všemi stupni vzácnosti (od běžné šedé až po legendární oranžovou), plus jedna nová speciální Bandage Bazooka, která umí léčit vaše spoluhráče.

K tomu máte ve hře dvě lahvičky na doplnění štítů, dvě lékárničky na doplnění zdraví, granát, rybářský prut, past s bodáky a tři typy ryb. A to je vše. Přehršel dalších předmětů, jako třeba nositelný keř, sud s maximálním doplněním zdraví nebo puška s přísavkou, je pryč a hraje se zkrátka jen s nutným minimem. Tedy do chvíle, kdy s největší pravděpodobností autoři všechno do hry postupně přidají zpět v dalších sezonách. Zbraně si můžete navíc za suroviny u speciálních stanic také sami vylepšovat, respektive je vždy povýšit o jeden stupeň vzácnosti výše.

Další novinkou jsou odznaky, které sbíráte v průběhu každé hry. Odměňování jste jimi prakticky za jakoukoliv aktivitu: otevírání truhel, dobu přežití mezi ostatními hráči, sbírání materiálů a podobně. Společně s nimi roste i vaše úroveň a dosažený rank v Battle Passu, který je už tradičně přítomný a jeho placené odměny stojí stále stejně, deset dolarů (asi 230 korun) na měsíc.



I přes všeobecný odpor je to zábava

Jak už jsem výše zmínil, Fortnite má jedno velké stigma jakožto „hra pro děti/mladší teenagery“, ke kterému se zároveň celkem otevřeně hlásí. Nepřipadám si, že bych měl být ve svých šestadvaceti letech na Fortnite příliš starý, ovšem i tak mám ve hře přesně opačný pocit. Nějak už se nedovedu nadchnout pro hromady bláznivých herních kostýmů a interakcí a hru nijak zvláštně „nehrotím“.

Nehledám si na internetu návody, jak si co nejefektivněji postavit během pár sekund pevnost, nebo která zbraň má kolik bodů poškození a podobně. I tak mi nedělá problémy se většinou dostat mezi posledních deset přeživších hráčů, byť na Victory Royale si už moc nevěřím (vyjma mobilní verze, viz boxík).

Hru zkrátka nevnímám jako žádný kult, nebavím se o ní víceméně s nikým z mého okolí, beru ji jen jako skutečně oddechovou činnost. A z tohoto pohledu musím uznat, že je stále zábavná. Pořád je v ní napětí, že už zbývají jen 4 hráči a já, pořád mě baví prozkoumávat mapu a nacházet výbavu ve schovaných truhlách a komiksová barevná grafika se mi také stále neokoukala.

Fortnite je zábavná hra, která nemusí sednout každému a její pověst jako tak trochu přeplácaná střílečka pro děti jí v tom rozhodně nepomáhá.

Na rozdíl od cílového publika chápu, že mě bude nová kapitola bavit třeba ještě pár dalších večerů během následujících týdnů, načež na ni zapomenu a stane se z ní jen nadbytečných 64 GB na disku (tj. včetně kampaně). Nová kapitola se tvůrcům každopádně celkem povedla a koho ze skupiny mimo skalních fanoušků dříve Fortnite bavil, ten v ní najde pár hodin (ale možná i víc) nové zábavy. Každopádně myslím, že až jednou mapu ve Fortnite zase od základů změní, rád se na těch pár večerů opět vrátím.