Vaše úchylné fantazie mě nezajímají, zlobí se herečka na některé „fanoušky“

Statut celebrity přináší řadu výhod, v první řadě peníze a obdiv, má však i svoji odvrácenou stranu, bez které to jednoduše nejde. Mediální hvězdy se tak musí zároveň vypořádat i se ztrátou soukromí, nadávkami a výhrůžkami od anonymní lůzy, či naopak stalkingem.
S tím, jak roste popularita videoher, se s těmito jevy stále častěji setkávají i sami jejich tvůrci, kteří byli dosud schovaní ve stínech (více o tématu v našem starším článku). A první na ráně jsou samozřejmě samotní herci a dabéři, představující populární hrdiny, s nimiž ovšem paradoxně nemají příliš společného ani po vizuální stránce.
Nejnověji se o tom přesvědčila herečka Brianna Whiteová, která poskytla hlas éterické čarodějce Aerith z vynikajícího remaku klasického JRPG Final Fantasy VII. Skvěle napsaná postava s tragickým osudem ovšem fanoušky nejen dojímá, ale některé i vzrušuje. Ti své erotické představy ventilují i formou neoficiálních obrázků a videí sdílených na internet, což už pohledné blondýně vadí.
„Bohužel, takto fungují dnešní algoritmy na sociálních sítích. I když žádnou FF7 erotiku nevyhledávám – naopak se jí snažím vyhýbat – jsem natolik spojená s FF7, že se mi stejně zobrazuje každý den,“ stěžuje si bývalá modelka, pro níž je zatím role Aerith vrcholem kariéry.
Paradoxně těmito slovy reaguje na příspěvek dabérky Rei Ami známé z aktuálního anime hitu K-Pop Demon Hunters, která podobný druh obsahu vyloženě neodsuzuje, byť ji tedy překvapilo jak hluboko až tato králičí nora vede.
Každopádně je to vše o oboustranném konsenzu, kterého je ovšem nemožné dosáhnout, když se lidé navzájem znají jen ze sociálních sítí, myslí si Whiteová. „Možná bychom měli normalizovat, aby lidé při sdílení svých úchylných verzí fiktivních postav alespoň neoznačovali původní herce,“ zamýšlí se dále. Něco nám ale říká, že toto její volání je marné. O to, aby jejich postavy nechali tvůrci pornografie na pokoji, už prosili třeba autoři kultovního Bioshocku nebo Final Fantasy a co myslíte, že jim to bylo platné?