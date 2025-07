Ne, že by si měl Kjellberg na co stěžovat. V roce 2019 se oženil, o tři roky později se přestěhoval do Japonska, které dlouhodobě obdivoval. V posledních letech omezil frekvenci nahrávání nových videí, je osobnější a působí, že vyzrál.

Změna stylu a menší počet videí ovšem nejsou jedinými důvody, proč po dvanácti letech vypadl z první desítky největších YouTube kanálů podle počtu odběratelů.

Youtuber Felix Kjellberg alias PewDiePie před více než deseti lety

Zatímco Kjellberg sází na tradiční formát videí, platforma YouTube se vyvíjí směrem ke kanálům, které cílí na co nejširší publikum. Do popředí se dostávají tvůrci, kteří využívají YouTube Shorts, tedy krátkých, maximálně tří minutových videí. Ta byla uvedena v roce 2019 v přímé reakci na obrovskou popularitu čínského TikToku.

Desátá pozice nyní patří korejskému kanálu @kimpro828, který se zaměřuje na vtipné scénky (ano, vím, že vám vtipné nepřijdou ani trochu).

Kjellberg si kanál si založil v dubnu 2010. O dva roky později začal jeho profil získávat na popularitě a dosáhl jednoho milionu odběratelů. Nejdřív natáčel videa z počítačových her, takzvané „Lets Playe“ a věnoval se různým memům. Nevyhnul se také celé řadě kontroverzí, například v roce 2017 s ním Disney rozvázal smlouvu kvůli protižidovským videím. Omlouval se také za použití slova negr.