Ubisoft vymýšlí, jak se zachránit. Far Cry 7 předělá od základů

Ubisoft už nemá času nazbyt, jelikož se v poslední době spekuluje o možném prodeji společnosti kvůli špatným finančním výsledkům firmy. Pověst této ještě donedávna přední herní firmy se propadá s každou novou nevydařenou hrou, včetně různých experimentů, které hráči odmítají. Ve firmě již lidé tuší, že pokud nepřijde nějaký opravdový hit, může být brzy konec. A vymýšlí proto, jak vylepšit a ozvláštnit chystané tituly, včetně Far Cry 7.

Ubisoft nyní interně říká Far Cry 7 kódovým označením Blackbird, což ho odlišuje od druhého projektu Maverick, který má sice také souviset se světem Far Cry, ale bude to multiplayerová hra z žánru extraction shooter. Obě hry jsou aktuálně ve vývoji a vypadá to, že ještě nějakou dobu budou. Odhady udávají datum vydání někdy během roku 2026, nebo i později.

Multiplayerový Maverick se má soustředit nejen na přestřelky mezi hráči, ale také na přežití v divočině (údajně se bude odehrávat v nehostinné přírodě americké Aljašky). Maverick tedy nejspíš nebude vymýšlet úplně nové herní prvky, ovšem u příštího hlavního dílu Far Cry už se budeme moct těšit na svěží hratelnost.

Far Cry 6 vzal hráče na fiktivní ostrov Yara, jehož předobrazem je skutečná Kuba a její autoritářský režim. Cílem není nic menšího než zažehnout plamen revoluce a svrhnout diktátora Antóna Castilla.

Far Cry 7 neboli Blackbird bude sledovat osud hlavního hrdiny, kterému zástupci konspirátorského kultu unesou rodinu. Novým mechanismem bude v tomto případě souboj s časem, jelikož hráč bude mít na dokončení příběhu pouze tři dny herního času, tedy 72 hodin. Čas si bude vždy možné zkontrolovat pomocí hodinek na hrdinově zápěstí.

Ubisoft se dále zaměří na značnou proměnu tak základních mechanismů, jako je například pohyb. Autoři si chtějí dát víc práce s animacemi a pojetím běhu, přelézáním objektů a klouzáním po povrchu. Tuto novinku, a dále také například nový systém sbírání zbraní a inventáře, budou sdílet oba tituly, tedy jak Blackbird, tak Maverick, píše server Insider Gaming.

Podle všeho nyní Ubisoft vkládá víc nadějí právě do Far Cry 7, jelikož multiplayerové hry jsou v poslední době velkou nejistotou. Ubisoft si je toho moc dobře vědom s nedávným oznámením zavření herních serverů titulu XDefiant. Právě kvůli tomu se proslýchá, že sami autoři multiplayerovému projektu Maverick vlastně ani tolik nevěří. Na výsledek, jak se to celé nakonec vyvine, však musíme ještě aspoň rok počkat.