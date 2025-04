Ubisoft má svých problémů v poslední době dost. Málem však přidal další, sice malý a podivný, ale stačilo to k tomu, aby překvapil fanoušky. V aktualizaci ze začátku dubna na dnes již jedenáct let starý titul Far Cry 4 totiž byla i novinka, a sice cenzura nahoty. Ta je ve hře přítomná skrze odhalená prsa a mužské genitálie. S novou aktualizací se však vše skrylo a hráči se začali divit.

Konkrétně najednou hráči najednou našli dříve od pasu nahoru odhalenou ženu oblečenou v podprsence a v bederním rouchu zahaleného hlavního hrdinu v misi, kde dříve pobíhal nahý. Byly to drobnosti, hra se jinak nedá označit za něco, co by bylo napěchované nahotou, proto byl však údiv po takové úpravě o to větší.

Far Cry 4 (cenzurováno) Far Cry 4 (necenzurováno)

Jelikož byly poznámky k této aktualizaci hry prázdné, hráči začali rychle teoretizovat. Že by se autoři z Ubisoftu najednou rozhodli takové nemravnosti tvrdě potírat? Jsou za tím nějaká nová pravidla online platforem? A proč zrovna v této hře, když je podobná nahota i třeba ve starších dílech Assassin’s Creed? Vysvětlení však nakonec bylo celkem jednoduché – byl to omyl.

Správci hry nedlouho na to prsa a mužské genitálie ve hře zase odhalili. Oficiální vysvětlení se následně objevilo na diskusním portálu Reddit, kde komunitní správce popsal, že nastala chyba při přepisování regionálních verzí: „Obsah určený specificky pro japonskou verzi byl omylem vyměněn za tu, která je určená pro globální trh. To se projevilo právě na upraveném obsahu, včetně cenzurovaných modelů.“

Hry na japonském trhu skutečně nesmí obsahovat žádnou explicitní nahotu, jinak automaticky neprojdou lokálním procesem pro udělování věkového ratingu. Proto musí být postavy v japonské verzi Far Cry 4 oblečené. Záhada se tedy vyřešila poměrně rychle a Ubisoft se může jít zase vrátit k řešení svých jiných, daleko větších problémů, jako jsou třeba klesající prodeje her.