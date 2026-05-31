Co na to hygiena? Džus ve kterém si krásky cachtaly nohy, byl prodejním hitem

Honza Srp
Před branami letošního ročníku festivalu FanimeCon si několik cosplayerek postavilo stánek, kde prodávaly džus přímo z lavoru, v němž si koupaly nohy. Přesto, že si za skleničku nekonvenčního lektvaru účtovaly přes 10 dolarů, o zájemce neměly nouzi a všechny zásoby rychle vyprodaly.
foto: Pirat Nation

Festival FanimeCon se v kalifornském San Jose koná už více než 30 let a spojuje fanoušky anime, počítačových her, komiksů, cosplayingu a další „pokleslé kultury“. Rozhodně nejde o žádnou okrajovou akci, návštěvníci se počítají na desítky tisíc, opravdu celosvětové pozornosti se jí dostává až nyní. A to paradoxně i přes to, že níže popsané události se neodehrály v oficiálních prostorech festivalu, ale na parkovišti před jeho branami, kde ani nebylo potřeba vlastnit vstupenku.

Hatsune Miku se na Animefestu objevovala často. Jedna z přednášek na ni byla přímo zaměřená. (23. května 2026)
Vedle mnoha a mnoha vystupujících cosplayerů, kteří tam předváděli své vlastnoručně vytvořenými kostýmy proměnlivé kvality, na sebe nejvíce upozornily sličné fanynky virtuální postavy Hatsune Miku (psali jsme o ní například tady). Ty vzácnou příležitost dokázaly využít i k obchodním účelům, byť tedy velmi nestandardním způsobem. Do plastových přepravních boxů nalily litry džusu a cachtaly si v nich nohy, výsledný lektvar pak prodávali zájemcům (převážně mužského pohlaví) za deset dolarů (cca 210 Kč). Za dalších 5 si pak ti nejodvážnější mohli dopřát variaci na bodyshot, kdy stékající kapalinu konzumovali přímo z chodidel své favoritky.

Zájem o tuto performanci byl tak obrovský, že do hodiny byly veškeré zásoby vyprodány. Podcenění poptávky, nebo naopak chytrý marketingový tah, který jim zajistil virální pozornost napříč celým světem? Těžko říct, každopádně výsledek je po všech stranách pozitivní. Cosplayerkám se dostalo slávy a slušného výdělku, fanoušci alespoň částečně ukojily své fetišistické choutky a bulvární novináři mají o čem psát.

