Podívejte se, jak se v průběhu let měnila známá herní série Fallout, která se odehrává ve světě po jaderné válce. První díl vyšel už před téměř třiceti lety. Hráli jste ho také? Série se od té doby výrazně změnila a stihla se podívat i na televizní obrazovky. Nezanedbatelná je ovšem i práce fanoušků.
Autor: Bethesda
V roce 1997 se v obchodech objevila hra, jejíž jméno se výrazně zapsalo do herní historie. Jmenovala se Fallout a pikantní je, že stačilo málo a vůbec nevyšla. Fallout přežil jen díky obrovskému zápalu tvůrců.
Autor: Bonusweb.cz
O přežití bojovali i hráči v samotné hře. Ocitli jsme se ve světě po atomové válce, v němž ti šťastnější žijí v podzemních krytech. Problém je, že v jenom z nich se právě rozbil čip na čištění vody. Hlavní hrdina proto vychází ven hledat řešení.
Autor: gog.com
O rok později vydaný Fallout 2 navazuje na původní děj. Dvojka byla podle očekávání rozlehlejší, rozsáhlejší a celkově lepší. Ke kultovnímu statusu hře v Česku napomohla i dostupnost češtiny.
Autor: Bonusweb.cz
Za dobu existence značky vznikalo hned několik her, které nikdy nevyšly. Za všechny zmiňme tu pod kódovým označením Van Buren, což byl Fallout 3 v podání Black Isle, tedy autorů prvních dvou dílů.
Autor: pro iDNES.cz
Fallout Tactics (2001) je první odbočka. Ačkoli se hodně podobá původním hrám, namísto RPG se hráči dočkali taktické strategie. Nebyla špatná, ale jak poznamenává i dobová recenze na Bonuswebu, tou dobou šlo sehnat lepší žánrové alternativy.
Autor: gog.com
Fallout: Brotherhood of Steel z roku 2004 je první konzolový Fallout. Šlo o celkem slušnou akční hru na hrdiny, ale nic výjimečného. Komunita ovšem hru nepřijala vůbec dobře. A není se čemu divit, protože Brotherhood of Steel přišel po zrušení Falloutu 3 od Black Isle Studios.
Autor: BW
Byl to však až právě Fallout 3 z roku 2008, který změnil vnímání značky. Licenci koupila Bethesda, která se rozloučila s izometrickým pohledem a přišla s akčnějším zpracováním. Ačkoli to pro některé fandy už nebyl Fallout, trojka sklízela skvělá hodnocení. A také se dobře prodávala.
Autor: gog.com
„Ocitnete se v úplně jiném, skvěle promyšleném světě, kde můžete strávit padesát hodin, aniž byste se začali nudit. Možná vás nepotěší poněkud sterilnější dialogy a povětšinou chybějící černý humor, ale i tak je Fallout 3 nejen skvělým herním zážitkem, ale i inspirujícím počinem,“ napsali jsme v dobové recenzi na Bonuswebu.
Autor: Bonusweb.cz
Některé stále zklamané fanoušky přesvědčil až spin-off Fallout: New Vegas, na němž pracovalo studio Obsidian Entertainment, složené z bývalých členů Black Isle. A na hře to bylo znát.
Autor: gog.com
„Ani Fallout: New Vegas se nepodbízí napínavým příběhem, dramatickými sekvencemi a hutnou dávkou emocí. Do jeho rozlehlého světa se musíte prokousat a ponořit se do něj. Teprve pak pochopíte, že to je skutečně skvělá hra,“ napsali jsme v dobové recenzi.
Autor: Bonusweb.cz
Zmínku si stoprocentně zaslouží i česká modifikace Fallouta 2 z roku 2013. Fallout 1.5: Resurrection přinesl obrovský svět, vysokou obtížnost a zprostředkoval opravdu skvělou atmosféru. Stáhnout si ji můžete ze stránek www.resurrection.cz, s verzí z GoGu funguje bez problémů.
Autor: Bonusweb.cz
Modifikace, která vznikala celých deset let, se podle slov autorů snaží svět Falloutu přiblížit zpět původní vizi, tedy představě depresivního a dokonale antikulturního světa brzy po atomové válce.
Autor: Honza Hanáček
Ještě před vydáním Falloutu 4 přišla v roce 2015 mobilní hříčka Fallout Shelter, v níž jsme budovali a spravovali podzemní komplex pro přeživší. Později se podívala i na PC a konzole.
Autor: Bonusweb.cz
Fallout 4 vyšel v roce 2015 a očekávání do něj vkládaná úplně nenaplnil. Na jedné straně tu byl ohromný svět, napínavé přestřelky, na druhé pak tuna bugů, zbytečná zjednodušení či neohrabané ovládání na PC. Díky následným úpravám a vylepšením je však dnes čtyřka vnímána pozitivně.
Autor: Bonusweb.cz
„I navzdory výše vyjmenovaným chybám a nedostatkům si tak nový Fallout stále zaslouží doporučení. Už jen za to, jak obrovskou porci obsahu nabízí. Pokud navíc pár týdnů vydržíte, dá se předpokládat, že většina bugů bude odstraněna a společníci snad také budou dostupní i bez vývojářských příkazových řádků,“ píšeme v dobové recenzi.
Autor: Petr Zelený, iDNES.cz
Fallout 4 pro virtuální realitu sice nebyl úplně dokonalý, ale jak poznamenal kolega Honza Kouba, možnost si hru prožít „uvnitř“ je k nezaplacení.
Autor: Bonusweb.cz
Je libo Bethesda Pinball, který zahrnuje i stůl na motivy Falloutu?
Autor: Bethesda
Fallout 76 z roku 2018 je prozatím poslední oficiální hrou z univerza. Ačkoli se na něj po startu sneslo nemálo oprávněné kritiky, tvůrci z něj nakonec dokázali vykřesat solidní hru.
Autor: Bonusweb.cz
„Fallout 76 měl nelehký úkol. Tvůrci hráčům naslibovali multiplayerovou hru, kterou si užijí i sólisté zvyklí hrát na vlastní pěst. Výsledná rozpolcenost je bohužel dost znát. Krajinu Západní Virginie je sice radost prozkoumávat, ale nucené online hraní si tu vybralo krvavou daň, která je zbytečně vysoká,“ napsali jsme v dobové recenzi.
Autor: Jakub Žežule
Rok 2022 přinesl první oficiální zmínku o Falloutu 5. Šéf studia Bethesda Todd Howard řekl, že Fallout 5 přijde po The Elder Scrolls VI.
Autor: Bethesda
Zájem o značku Fallout výrazně oživil v roce 2024 povedený stejnojmenný seriál na Prime Video. Během prvních šestnácti dnů ho vidělo 65 milionů diváků, což z něj učinilo druhý nejsledovanější pořad v historii platformy Prime – hned po seriálu Pán prstenů: Prsteny moci.
Autor: Amazon
Jedním z tahounů seriálu je postava ghúla, kterého hraje americký herec Walton Goggins. Nalíčit jeho radioaktivitou zohavenou tvář trvalo poprvé pět hodin.
Autor: Prime Video
Součástí seriálu jsou i důležité flashbacky, které ukazují život před apokalypsou.
Autor: Amazon
O další herní Fallout se postarali fanoušci, v roce 2024 totiž konečně vyšla bezplatná modifikace Fallout London pro GOTY edici Fallout 4.
Autor: Fallout London Team
„Fallout London je Fallout 4 zasazený v Londýně, se vším tím dobrým i špatným, co se s tím pojí. Titul ale není jen poctou legendární herní sérii, ale i titulárnímu městu, a nejen jemu,“ napsali jsme v recenzi.
Autor: Team Felon
Postava Ghoul Queen, která byla přímo inspirována britskou královnou Alžbětou II, se ve hře nakonec neobjevila.
Autor: Fallout London Team
Druhá řada seriálu měla premiéru v prosinci 2025, finále bylo odvysíláno v únoru. Také druhá řada se těší oblibě diváků, takže záhy došlo k potvrzení třetí. Ta by mohla vyjít už příští rok.
Autor: Prime Video
Co se her týče, na Switch 2 únoru zamíří Fallout 4: Anniversary Edition. A pro sběratele je pak určen bundle Fallout: New Vegas 15th Anniversary Bundle, který k prvním majitelům zamíří v červnu.
Autor: Bethesda
A chystá se kromě dalšího obsahu do Fallout 76 něco nového? Fallout 5 by měl být v tuto chvíli v předprodukci, vydání je tak léta vzdáleno. Spekuluje se ovšem o remaku Fallout 3 + New Vegas, který by mohl vyjít neočekávaně, podobně jako loni The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.
Autor: Amazon
Fallout
Autor: BW
Fallout 76
Autor: Jakub Žežule
Fallout 4 - Nuka World
Autor: BW
Fallout London
Autor: Fallout London Team
Seriál Fallout
Autor: Amazon
Fallout 4 - Wasteland Workshop
Autor: Bethesda
Na dokončení Falloutu 5 a The Elder Scrolls VI chybělo pouhých 500 dolarů.
Autor: X
Fallout: New Vegas
Autor: Bethesda
Modifikace pro Fallout ze stránky Nexus Mods
Autor: Nexus Mods/Bethesda
Fallout 3
Autor: Bethesda
Fallout London
Autor: Fallout London Team
Fallout London
Autor: Fallout London Team
Fallout
Autor: Bethesda
Fallout
Autor: reddit
Mod Capital Wasteland pro Fallout 4
Autor: https://capitalwasteland.com
Fallout 4 VR
Autor: Bethesda
Fallout: New Vegas
Autor: Bethesda
Fallout 4 - Contraptions Workshop
Autor: BW
Fallout 4: Automatron
Autor: Bethesda Sofworks
Fallout 4: Automatron
Autor: Bethesda Sofworks
Harpuna jako tajná zbraň ve Fallout 4
Autor: Tyrannicon
Fallout 4 (Xbox One)
Autor: Ondřej Zach
Fallout 4 (Xbox One)
Autor: Ondřej Zach
Fallout 4
Autor: Bethesda
Ukázky z vizuální knihy k Falloutu 4
Autor: Bethesda Softworks
Fallout 4
Autor: Bethesda
Fallout Anthology
Autor: Bethesda
Fallout 4
Autor: Bethesda
Fallout 3 Xbox360
Autor: pro iDNES.cz
Fallout 3
Autor: pro iDNES.cz
Fallout 3
Autor: pro iDNES.cz