Válka je pořád stejná, ale postapokalyptický Fallout se změnil k nepoznání

Ondřej Zach
Podívejte se, jak se v průběhu let měnila známá herní série Fallout, která se odehrává ve světě po jaderné válce. První díl vyšel už před téměř třiceti lety. Hráli jste ho také? Série se od té doby výrazně změnila a stihla se podívat i na televizní obrazovky. Nezanedbatelná je ovšem i práce fanoušků.
Fallout 76 Fallout (1997) Fallout (1997) Fallout 2 (1998) Fallout 3 (Van Buren) Fallout Tactics (2001) Fallout: Brotherhood of Steel (2004) Fallout 3 Fallout 3 Fallout: New Vegas Fallout: New Vegas Fallout 1.5: Resurrection

KVÍZ: Jak dobře znáte postapokalyptický svět Falloutu?

Tyto celebrity propadly videohrám. Do některých byste to neřekli

Megan Foxová (New York, 18. května 2023)

V herním průmyslu se už dnes točí větší peníze než v tom filmovém, a tak není divu, že si videohry užívají, a někdy jim i úplně propadnou, známé celebrity. O některých se to ví, do jiných byste to...

Wolfenstein nebyl první, na jeho předchůdce se nespravedlivě zapomnělo

Catacomb 3-D

Ještě než navždy změnili herní svět kultovními střílečkami Wolfenstein a Doom, vydali vývojáři legendárního studia id Software povedenou řežbu Catacomb 3D. Prodávala se mizerně a dnes si ji pamatuje...

Nejvíce oceňované hry mají nového krále. Také jste hráli ty nejlepší?

Overwatch

Seznam nejvíce oceňovaných her se loňským rokem opět změnil. Na špičce totiž stanul loňský titul Clair Obscur: Expedition 33 a předehnal takové velikány, jako je Elden Ring nebo The Last of Us. Kolik...

Ohromný úspěch pro českou herní scénu. Kingdom Come 2 slaví rok od vydání

Kingdom Come: Deliverance 2

Dnes je to přesně rok, kdy vyšla hra Kingdom Come: Deliverance 2. Hra zaznamenala mimořádný úspěch ve světě, prodala miliony kopií a získala několik ocenění. Připomeňme si, co všechno se během...

Zavraždil expřítelkyni, ale litoval jediného: že si nezahraje GTA 6

Grand Theft Auto 6

Realita dopadla tvrdě na muže z Velké Británie poté, co ho zatkli za vraždu jeho expřítelkyně. Zhroutil se nikoliv kvůli tomu, že by svého činu litoval, ale proto, že si z vězení nebude moci zahrát...

11. února 2026 0

RECENZE: Mario Tennis Fever je ještě bláznivější tenis, pobaví se každý

90 %
Mario Tennis Fever

Mario Tennis Fever pobaví i ty, kteří tomuto sportu jinak nefandí. Nový díl láká na nejvíc postav v historii, spoustu režimů, hraní ve více lidech a hlavně skvělou hratelnost. Hru si však více než...

Switch 2
10. února 2026 1

10. února 2026 15

RECENZE: Gangsterka Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties nabobtnala a je osobnější

90 %
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

Japonská série Yakuza se těší mimořádné oblibě už i na Západě, studio Ryu Ga Gotoku tak postupně vydává remaky starých dílů. Hráči se mohou těšit nejenom na slunnou Okinawu a osobnější rovinu, ale i...

Switch 2
9. února 2026 0

9. února 2026 5

8. února 2026 10

Chci si ještě zahrát Doom. Personál nemocnice splnil neobvyklé poslední přání

Umírající fanoušek dostal možnost zahrát si naposledy Dooma

Personál nemocnice v kanadském Torontu splnil nevyléčitelně nemocnému mladíkovi neobvyklé poslední přání. Přímo k lůžku, na kterém tráví poslední týdny svého života, mu instalovali PlayStation s...

7. února 2026 18

Nejlepší hraný Resident Evil? Tento krátký film musíte vidět

Resident Evil Requiem: Evil Has Always Had A Name - krátký film

Capcom to myslí s propagací devátého Resident Evilu s podtitulem Requiem opravdu vážně. Bez jakéhokoli varování vydal hraný prequel, který slouží jako rekapitulace zkázy Raccoon City i nástin toho,...

6. února 2026 6

Nejhorší hra minulého roku odmítá zemřít, i když už ji skoro nikdo nehraje

Mindseye

Ačkoliv hráči nad loňským propadákem MindsEye už dávno zlomili hůl, autoři se jej pořád snaží zachránit. Na hru vydali velkou aktualizaci a slibují i pořádné rozšíření herního obsahu.

6. února 2026 0

Prodeje, kterým se těžko věří. Grand Theft Auto 5 stále láme rekordy

Grand Theft Auto 5 - PC verze

Městská akce Grand Theft Auto 5 válí i po letech. Celkový počet prodaných kusů narostl o další miliony, lidé také více utrácejí v GTA Online.

5. února 2026 3

5. února 2026 1

Od simulátoru bezdomovce ke Keltům. Kromlech brzy přivítá první bojovníky

Kromlech

Začátkem března zamíří do předběžného přístupu na Steamu české akční RPG Kromlech od tvůrců neotřelého survivalu Hobo: Tough Life. Podívejte se na nové video a pokochejte se obrázky.

4. února 2026  13:23 3

