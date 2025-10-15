Kdo začal ničivou jadernou válku ve Falloutu a hlavně proč?

Ondřej Zach
Spoluautor kultovní značky Fallout Tim Cain už přede dvěma roky potvrdil, kdo v roce 2077 odstartoval nukleární válku. Nyní se k tématu vrátil s dalšími detaily.

Jaké je pozadí jaderného konfliktu v prvním Falloutu? Američané tehdy s využitím technologií Power Armor začínali na bojišti získávat převahu, ovšem tím pravým důvodem bylo porušení dohod o zákazu vývoje biologických zbraní. Poté, co se provalilo, že USA nezrušily vývoj viru FEV, jak bylo slíbeno, ale pouze přesunuly na jiné místo, rozhodla se Čína k preventivnímu útoku, prozradil Cain už dřív.

Nyní se k motivům východní velmoci znovu vrátil v nejnovějším videu.

Fallout
Fallout
Fallout
Fallout 4 (Xbox One)
38 fotografií

„Čína zaútočila jako první. Ze hry je to celkem jasné. Není to oficiální verze, ale vysvětlím, co tím myslím a proč jsme si to tak usmysleli. V původní hře jsme se dozvěděli, že USA provádějí výzkum biologických zbraní. Neměli jsme to dělat, podepsali jsme smlouvu v OSN, že to nebudeme dělat, a myslím, že to ve hře můžete zjistit. Čína zjistila, že to děláme, ale jak na to přišla?“

„Špionáží.“

„Řekli jsme: ‚Oops, naše chyba, přestaneme s tím.‘ Ale pokračovali jsme v tom, jen jsme výzkum přesunuli do jiné základny. Je to skrytá základna, kde objevíte superpočítač ZAX.“

Fallout

Fallout

„Zkusili diplomacii a zkusili špionáž, ale nic z toho nefungovalo. Tak na nás prostě shodili atomovku. My jsme jim to oplatili, další země také, protože všichni viděli jen létající rakety. Technicky to začalo tím, že Čína vystřelila atomovku jako první, ale dalo by se argumentovat, že technicky to začaly USA tím, že prováděly nelegální výzkum biologických zbraní a pak o tom několikrát lhaly.“

RETRO: Vývoj Falloutu probíhal bez dohledu, jen díky tomu se stal legendou

Tim Cain je spolutvůrce původního Falloutu z roku 1997. Podílel se ještě na druhém dílu, poté otěže přebrala Bethesda. Cain je rád, že značka žije a že noví tvůrci rozumí lore. Kritizuje absenci původního humoru, přílišné zaměření na retro estetiku a v neposlední řadě i recyklaci příběhových prvků původních her v nových dílech. Zároveň uznává, že je v pořádku, že si to Bethesda dělá po svém. Cain režíroval šest let starý „nástupce Falloutu“ The Outer Worlds, na nadcházející dvojce se podílel jako konzultant.

Válka. Válka je pořád stejná

Římané vedli války, aby získali otroky a bohatství.
Španělsko vybudovalo impérium na své touze po zlatě a územích.
Hitler proměnil zdevastované Německo v ekonomickou supervelmoc.

Ale válka se nikdy nemění.

V 21. století se stále vedly války o zdroje, které bylo možné získat. Jenže tentokrát byly kořistí války také její zbraně: ropa a uran. Kvůli těmto zdrojům by Čína napadla Aljašku, USA by anektovaly Kanadu a Evropské společenství by se rozpadlo na hašteřivé, hádající se národní státy, odhodlané ovládnout poslední zbývající zdroje na Zemi.

V roce 2077 znovu udeřila bouře světové války. Během dvou krátkých hodin byla většina planety proměněna v popel. A z popela jaderné devastace se snažila znovu povstat nová civilizace.

Několika lidem se podařilo dostat do relativního bezpečí velkých podzemních úkrytů. Vaše rodina patřila k té skupině, která vstoupila do úkrytu č. 13. Bezpečně uvězněni za velkými dveřmi úkrytu, pod horou kamene, žila jedna generace bez znalosti vnějšího světa.

Život v úkrytu se však brzy změní.

(Fallout, 1997)

Budoucnost značky Fallout

Co se značky Fallout týče, aktuálně se musí fanoušci spokojit s televizním seriálem od Amazonu. V prosinci bude mít premiéru druhá řada, třetí už dostala zelenou, což značí, že Falloutu se na televizních obrazovkách daří.

S hrami je to složitější. Bethesda se nechala už dřív slyšet, že Fallout 5 přijde nejdřív po The Elder Scrolls VI, nicméně právě úspěch seriálu by mohl vývoj urychlit. Spekuluje se také o remasterech Falloutu 3 a New Vegas.

Seriál Fallout

Fallout 3

Nákupy OnaDnes 13.-19. 10. 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Proslavila ji obrovská prsa a porno. Nyní se Kaho Šibuja věnuje popkultuře

Kaho Šibuja je japonská herečka, streamerka, modelka, moderátorka rádia, spisovatelka a bývalá pornoherečka. V posledních letech se věnuje hrám, anime, cosplayi či sdílení fotek ze svého života na...

Chystá se Terminátor, o kterém jsme kdysi všichni snili. Chybí jediná věc

Terminator 2D: No Fate je připravovaná 2D akční hra inspirovaná dnes již legendárním filmem Terminator 2: Judgment Day od Jamese Camerona. Zároveň je to pocta klasickým arkádovým hrám z 80. a 90....

Vývoj zabral 12 let, nyní můžete ve Skyrimu strávit další desítky hodin

Už dva roky po vydání jednoho z nejznámějších RPG začali fanoušci pracovat na modifikaci s názvem Lordbound. Do první ostré verze se tento obří projekt dostal až nyní, a byť jej autoři stále ještě...

Fanoušek, nebo šílenec? Hráč strávil 100 hodin opakováním absurdní činnosti

Ještě jako malý chlapec si hráč vystupující pod přezdívkou Hippos_R_Us vymyslel jen těžko pochopitelnou výzvu – stát se nejsilnější postavou ve světě RPG hry Oblivion, aniž by přitom navýšil její...

Legenda se vrací. Zahrajte si nové Heroes of Might & Magic

Kdysi zbožňovaná strategická série Heroes of Might & Magic se vrací. Nový díl s podtitulem Olden Era slibuje návrat ke kořenům. Jak se to autorům podařilo, můžete nyní sami posoudit prostřednictvím...

Kdo začal ničivou jadernou válku ve Falloutu a hlavně proč?

Spoluautor kultovní značky Fallout Tim Cain už přede dvěma roky potvrdil, kdo v roce 2077 odstartoval nukleární válku. Nyní se k tématu vrátil s dalšími detaily.

15. října 2025 0

Možná už jen dva roky. Nová generace herních konzolí zbytečně spěchá

Herní společnosti už pomalu začínají mluvit o příští generaci herních konzolí. Vypadá to, že vypuknutí bitvy o „next-gen“ může začít už v roce 2027. To se však hráčům, kteří mají pocit, že současná...

15. října 2025 0

RECENZE: Pokémon Legends: Z-A vykračují novým směrem

85 %

Pokémon Legends: Z-A přinášejí tradiční herní smyčku založenou na chytání pokémonů a soubojích s dalšími trenéry. Méně tradiční už je ovšem zpracování, vůbec poprvé se totiž nebojuje na tahy, ale v...

Switch 2
14. října 2025 0

EA Sports FC 26

Již 33. ročník fotbalové série od Electronic Arts

vydáno 14. října 2025  14:26,  aktualizováno  14:59

Vývoj zabral 12 let, nyní můžete ve Skyrimu strávit další desítky hodin

Už dva roky po vydání jednoho z nejznámějších RPG začali fanoušci pracovat na modifikaci s názvem Lordbound. Do první ostré verze se tento obří projekt dostal až nyní, a byť jej autoři stále ještě...

14. října 2025 3

Battlefield 6 to trefil. Zájem o válečnou akci je enormní

Válečná značka Battlefield je zpět. Vydavatelství Electronic Arts tentokrát investovalo nemalé peníze, aby vyzvalo krále žánru, značku Call of Duty. A první metriky naznačují, že velmi úspěšně.

13. října 2025  10:32 9

Fanoušek, nebo šílenec? Hráč strávil 100 hodin opakováním absurdní činnosti

Ještě jako malý chlapec si hráč vystupující pod přezdívkou Hippos_R_Us vymyslel jen těžko pochopitelnou výzvu – stát se nejsilnější postavou ve světě RPG hry Oblivion, aniž by přitom navýšil její...

13. října 2025 22

Mistrovství světa v League of Legends 2025. Kdo ovládne Čínu

Už popatnácté se letos uskuteční mistrovství světa v League of Legends. Na turnaji v Číně nebudou chybět ani nejlepší týmy z Evropy – G2 Esports, Movistar KOI a Fnatic. Za favority ovšem neplatí, s...

12. října 2025 1

Jsou ještě nějaké hranice intimity? Streamerka vysílala na Twitchi svůj porod

Streamerka Fandy si pro stovky tisíc diváků, kteří ji pravidelně sledují na Twitchi, připravila vskutku originální program. Namísto obvyklého hraní videohry World of Warcraft jim totiž v reálném čase...

12. října 2025 13

Proslavila ji obrovská prsa a porno. Nyní se Kaho Šibuja věnuje popkultuře

Kaho Šibuja je japonská herečka, streamerka, modelka, moderátorka rádia, spisovatelka a bývalá pornoherečka. V posledních letech se věnuje hrám, anime, cosplayi či sdílení fotek ze svého života na...

11. října 2025 31

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

RECENZE: Česká Hlína není hlína, ale pořádná deprese

65 %

Hlína je město, které byste asi nechtěli navštívit, natož v něm žít. Je ponuré, temné a ten, kdo zde setrvá, dřív nebo později propadne zoufalství. Také je celé stvořené z hlíny.

PC
11. října 2025 2

Ambiciózní česká středověká hra hledá podporu přes komunitní financování

Legacy of Valor má být nový typ středověké hry, která chce kromě silného příběhu nabídnout také budování panství a velké bitvy. Nyní hledá další investory a rozšiřuje komunitu skrze Kickstarter.

10. října 2025  18:03 2

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.