Jaké je pozadí jaderného konfliktu v prvním Falloutu? Američané tehdy s využitím technologií Power Armor začínali na bojišti získávat převahu, ovšem tím pravým důvodem bylo porušení dohod o zákazu vývoje biologických zbraní. Poté, co se provalilo, že USA nezrušily vývoj viru FEV, jak bylo slíbeno, ale pouze přesunuly na jiné místo, rozhodla se Čína k preventivnímu útoku, prozradil Cain už dřív.
Nyní se k motivům východní velmoci znovu vrátil v nejnovějším videu.
„Čína zaútočila jako první. Ze hry je to celkem jasné. Není to oficiální verze, ale vysvětlím, co tím myslím a proč jsme si to tak usmysleli. V původní hře jsme se dozvěděli, že USA provádějí výzkum biologických zbraní. Neměli jsme to dělat, podepsali jsme smlouvu v OSN, že to nebudeme dělat, a myslím, že to ve hře můžete zjistit. Čína zjistila, že to děláme, ale jak na to přišla?“
„Špionáží.“
„Řekli jsme: ‚Oops, naše chyba, přestaneme s tím.‘ Ale pokračovali jsme v tom, jen jsme výzkum přesunuli do jiné základny. Je to skrytá základna, kde objevíte superpočítač ZAX.“
„Zkusili diplomacii a zkusili špionáž, ale nic z toho nefungovalo. Tak na nás prostě shodili atomovku. My jsme jim to oplatili, další země také, protože všichni viděli jen létající rakety. Technicky to začalo tím, že Čína vystřelila atomovku jako první, ale dalo by se argumentovat, že technicky to začaly USA tím, že prováděly nelegální výzkum biologických zbraní a pak o tom několikrát lhaly.“
|
Tim Cain je spolutvůrce původního Falloutu z roku 1997. Podílel se ještě na druhém dílu, poté otěže přebrala Bethesda. Cain je rád, že značka žije a že noví tvůrci rozumí lore. Kritizuje absenci původního humoru, přílišné zaměření na retro estetiku a v neposlední řadě i recyklaci příběhových prvků původních her v nových dílech. Zároveň uznává, že je v pořádku, že si to Bethesda dělá po svém. Cain režíroval šest let starý „nástupce Falloutu“ The Outer Worlds, na nadcházející dvojce se podílel jako konzultant.
Válka. Válka je pořád stejná
Římané vedli války, aby získali otroky a bohatství.
Ale válka se nikdy nemění.
V 21. století se stále vedly války o zdroje, které bylo možné získat. Jenže tentokrát byly kořistí války také její zbraně: ropa a uran. Kvůli těmto zdrojům by Čína napadla Aljašku, USA by anektovaly Kanadu a Evropské společenství by se rozpadlo na hašteřivé, hádající se národní státy, odhodlané ovládnout poslední zbývající zdroje na Zemi.
V roce 2077 znovu udeřila bouře světové války. Během dvou krátkých hodin byla většina planety proměněna v popel. A z popela jaderné devastace se snažila znovu povstat nová civilizace.
Několika lidem se podařilo dostat do relativního bezpečí velkých podzemních úkrytů. Vaše rodina patřila k té skupině, která vstoupila do úkrytu č. 13. Bezpečně uvězněni za velkými dveřmi úkrytu, pod horou kamene, žila jedna generace bez znalosti vnějšího světa.
Život v úkrytu se však brzy změní.
(Fallout, 1997)
Budoucnost značky Fallout
Co se značky Fallout týče, aktuálně se musí fanoušci spokojit s televizním seriálem od Amazonu. V prosinci bude mít premiéru druhá řada, třetí už dostala zelenou, což značí, že Falloutu se na televizních obrazovkách daří.
S hrami je to složitější. Bethesda se nechala už dřív slyšet, že Fallout 5 přijde nejdřív po The Elder Scrolls VI, nicméně právě úspěch seriálu by mohl vývoj urychlit. Spekuluje se také o remasterech Falloutu 3 a New Vegas.
