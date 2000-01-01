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Forgotten Valley je léta zapomenutá modifikace pro kultovní postapokalyptickou hru Fallout: New Vegas. Nyní se dostala znovu do povědomí, protože vznikla anglická verze, čímž se její možný záběr výrazně rozšířil.
Autor: Nexus Mods
Modifikace přidává do hry novou velkou lokaci Forgotten Valley. Příběh není nijak komplikovaný, cílem je najít tři ztracené kamarády a užít si průzkum nehostinného prostředí.
Autor: Nexus Mods
Jde o staré letovisko, které však bylo mrtvé ještě předtím, než dopadly první bomby.
Autor: Nexus Mods
Ruský autor rovnou přiznává, že to není profesionální DLC. Dospíval v devadesátých letech, vyrůstal tak na hrách jako Blood či Duke Nukem 3D a filmech jako Stalker či Twin Peaks. Tím vším se při tvorbě inspiroval.
Autor: Nexus Mods
Přístup do nové oblasti získáte prostřednictvím hlavního úkolu, který se spustí automaticky po načtení hry.
Autor: Nexus Mods
Hlavní dějová linie se zaměřuje především na průzkum a objevování, nikoli na rozsáhlé rozvětvení příběhu, složité dialogové systémy nebo nelineární strukturu úkolů. V Údolí však narazíte na několik přátelských NPC, obchodníků a několik postav souvisejících s úkoly, vysvětluje autor.
Autor: Nexus Mods
Mod je určený pro postavy na vysoké úrovni. Pokud se ho rozhodnete vyzkoušet, připravte se na to, že optimalizace je mizerná.
Autor: Nexus Mods
Instalace je jednoduchá, stačí rozbalit archiv do adresáře Data. Odkaz ke stažení naleznete v těle článku po zavřené této galerie. Dále pokračují obrázky modu bez dalšího komentáře.
Autor: Nexus Mods
Modifikace Forgotten Valley pro Fallout: New Vegas
Autor: Nexus Mods
Modifikace Forgotten Valley pro Fallout: New Vegas
Autor: Nexus Mods
Modifikace Forgotten Valley pro Fallout: New Vegas
Autor: Nexus Mods
Modifikace Forgotten Valley pro Fallout: New Vegas
Autor: Nexus Mods
Modifikace Forgotten Valley pro Fallout: New Vegas
Autor: Nexus Mods
Modifikace Forgotten Valley pro Fallout: New Vegas
Autor: Nexus Mods
Modifikace Forgotten Valley pro Fallout: New Vegas
Autor: Nexus Mods
Modifikace Forgotten Valley pro Fallout: New Vegas
Autor: Nexus Mods
Modifikace Forgotten Valley pro Fallout: New Vegas
Autor: Nexus Mods
Modifikace Forgotten Valley pro Fallout: New Vegas
Autor: Nexus Mods
Modifikace Forgotten Valley pro Fallout: New Vegas
Autor: Nexus Mods
Modifikace Forgotten Valley pro Fallout: New Vegas
Autor: Nexus Mods
Modifikace Forgotten Valley pro Fallout: New Vegas
Autor: Nexus Mods
Modifikace Forgotten Valley pro Fallout: New Vegas
Autor: Nexus Mods
Modifikace Forgotten Valley pro Fallout: New Vegas
Autor: Nexus Mods
Modifikace Forgotten Valley pro Fallout: New Vegas
Autor: Nexus Mods
Modifikace Forgotten Valley pro Fallout: New Vegas
Autor: Nexus Mods
Modifikace Forgotten Valley pro Fallout: New Vegas
Autor: Nexus Mods
Modifikace Forgotten Valley pro Fallout: New Vegas
Autor: Nexus Mods
Modifikace Forgotten Valley pro Fallout: New Vegas
Autor: Nexus Mods
Modifikace Forgotten Valley pro Fallout: New Vegas
Autor: Nexus Mods
Modifikace Forgotten Valley pro Fallout: New Vegas
Autor: Nexus Mods
Modifikace Forgotten Valley pro Fallout: New Vegas
Autor: Nexus Mods
Modifikace Forgotten Valley pro Fallout: New Vegas
Autor: Nexus Mods
Modifikace Forgotten Valley pro Fallout: New Vegas
Autor: Nexus Mods
Modifikace Forgotten Valley pro Fallout: New Vegas
Autor: Nexus Mods