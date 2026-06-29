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O zpodobnění žen v počítačových hrách, potažmo v popkultuře jako takové, se toho v posledních letech mnohé namluvilo a určitě ještě namluví. Pokaždé, když je oznámena nějaká nová hra s ženskou hlavní...
Ve výčtu těchto her je už pravděpodobně nějaká, která se letos v zimě popere o titul hry roku. Seřadili jsme nejúspěšnější tituly vydané během první poloviny letošního roku podle agregátoru recenzí....
Nadšení z povedeného remaku RPG Gothic neopadá. Komunita v uplynulých dvou týdnech od vydání posbírala spoustu skrytých vtípků, které odkazují především na další hry, ale také známé filmy a seriály....
Výhled v oblasti nedostatkových klíčových komponent, kvůli nimž zdražují počítače, herní konzole a s novou generací například i telefony iPhone, není vůbec dobrý. Krize se potáhne i přes celý příští...
Forgotten Valley je léta zapomenutá modifikace pro kultovní postapokalyptickou hru Fallout: New Vegas. Nyní se dostala znovu do povědomí, protože vznikla anglická verze, čímž se její možný záběr...
Oproti ostatním zavedeným formám umění jsou videohry stále mladičké, přesto už tady s námi existují několik desítek let. K tomu bohužel patří i fakt, že z mnoha lidí, kteří tento fenomén zakládali a...
Sérii RollerCoaster Tycoon není potřeba nám starším hráčům připomínat. Kdo by si občas nevzpomněl na navrhování co nejkrkolomnější horské dráhy, která po otevření většinu návštěvníků přesvědčila, že...
Zahájení předobjednávek nejočekávanější hry letošního roku, městské akce Grand Theft Auto 6, vyvolalo řadu reakcí. Řeší se cena, zamčený obsah i krabicové verze bez herních disků. Co si o tom myslíte...
O zpodobnění žen v počítačových hrách, potažmo v popkultuře jako takové, se toho v posledních letech mnohé namluvilo a určitě ještě namluví. Pokaždé, když je oznámena nějaká nová hra s ženskou hlavní...
Vysoké ceny klíčových komponent vedou výrobce hardwaru, jejichž produkty využívají úložiště a paměť, ke skokovému zdražování. Nové ceny oznámil i Microsoft u svých konzolí Xbox Series X/S.
Tento týden můžete zdarma získat naprostou herní klasiku, a to to strategii RollerCoaster Tycoon 3, v níž stavíte a spravujete svůj zábavní park. Přidat si můžete necelé dva roky starou 2D hopsačku s...
Zátor, okres Bruntál
2 490 000 Kč