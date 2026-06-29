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Nejtemnější Fallout má na svědomí fanoušek

Ondřej Zach
Modifikace Forgotten Valley pro Fallout: New Vegas Modifikace Forgotten Valley pro Fallout: New Vegas Modifikace Forgotten Valley pro Fallout: New Vegas Modifikace Forgotten Valley pro Fallout: New Vegas Modifikace Forgotten Valley pro Fallout: New Vegas Modifikace Forgotten Valley pro Fallout: New Vegas Modifikace Forgotten Valley pro Fallout: New Vegas Modifikace Forgotten Valley pro Fallout: New Vegas Modifikace Forgotten Valley pro Fallout: New Vegas Modifikace Forgotten Valley pro Fallout: New Vegas Modifikace Forgotten Valley pro Fallout: New Vegas Modifikace Forgotten Valley pro Fallout: New Vegas
Forgotten Valley je léta zapomenutá modifikace pro kultovní postapokalyptickou hru Fallout: New Vegas. Nyní se dostala znovu do povědomí, protože vznikla anglická verze, čímž se její možný záběr výrazně rozšířil.

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Témata: Fallout

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