náhledy
Několik týdnů zbývá do předávání prestižních ocenění Game Awards, ve kterých odborná porota určuje nejlepší hry letošního roku. Po zveřejnění nominací je naprosto jasný favorit Clair Obscur: Expedition 33, několik šancí však má i český Kingdom Come: Deliverance 2. A to včetně té nejdůležitější ceny.
Autor: Sandfall Interactive
Zcela s přehledem ovládla nominace na Game Awards hra Clair Obscur: Expedition 33, která jich má rovnou 12. Vedle samotného titulu hry roku tak má šanci získat ještě ocenění za nejlepší uměleckou režii, audio design, herní režii, příběh, hudbu a RPG.
Autor: Bonusweb.cz
Dále se také bude ucházet o dva tituly za nejlepší nezávislou hru a souběžně za nejlepší debut na nezávislé scéně. K tomu všemu tu jsou pak ještě hned tři herecké nominace hlavních rolí pro Bena Starra, Charlieho Coxe a Jennifer English.
Autor: Bonusweb.cz
Na druhém místě v počtu nominací je pak Death Stranding 2 vydaný exkluzivně na PlayStationu 5, má jich totiž celkem sedm. Nové dílo od známého herního designéra Hidea Kodžimy zabojuje jednak o hlavní titul hry roku...
Autor: Death Stranding
... a dále také o nejlepší uměleckou režii, audio design, herní režii, příběh a hudbu.
Autor: PlayStation, Bonusweb.cz
Třetí místo patří rovněž čistě playstationovému titulu, Ghost of Yotei. Pokračování samurajské akce má rovněž sedm nominací, chybí však ta o titul hry roku.
Autor: Bonusweb.cz
Ghost of Yotei tedy bude usilovat o ocenění za uměleckou režii, audio design, herní režii, příběh, hudbu, a akční adventuru. Ocenění může rovněž vyhrát Erika Ishii za hlavní roli.
Autor: Bonusweb.cz
Celkem šest nominací má nezávislá novinka Hades 2. Ta bude usilovat i o titul hry roku, stejně jako první díl v roce 2020.
Autor: Nintendo
Dále také může získat ocenění za uměleckou režii, herní režii, hudbu, nejlepší akční hru a nejlepší nezávislou hru.
Autor: Bonusweb.cz
Větší počet šancí na prestižní ocenění čeká také na dlouho vyhlíženou hru Hollow Knight: Silksong. I ta může získat i dokonce hlavní cenu večera.
Autor: Bonusweb.cz
Vedle toho pak Silksong může získat ocenění za uměleckou režii, hudbu, nejlepší akční adventuru a nejlepší nezávislou hru.
Autor: Bonusweb.cz
Josef Fares se svým titulem pro dva hráče již jednou ocenění hry roku na Game Awards vyhrál, se svým letošním titulem Split Fiction bude bojovat o cenu za herní režii, multiplayer, nejlepší akční adventuru a nejlepší rodinnou hru.
Autor: Bonusweb.cz
Tři ocenění může získat akční novinka Battlefield 6. Jde o kategorie za audio design, multiplayer a nejlepší akční hru.
Autor: Electronic Arts, Bonusweb.cz
Český Kingdom Come: Deliverance 2 se probojoval mezi ty nejlepší a je jedním z kandidátů na hlavní titul hry roku. Vedle toho také může vyhrát cenu za příběh a nejlepší RPG.
Autor: Warhorse, Bonusweb.cz
Hororový Silent Hill f má také tři nominace. Vyhrát může ceny za nejlepší audio design, příběh a za hlavní roli, kterou ztvárnila Konatsu Kato.
Autor: Bonusweb.cz
Seznam her, které mají dvě nominace, otevírá letošní nezávislé překvapení Blue Prince. Mix hádankového a roguelike žánru může dostat cenu za nejlepší nezávislou hru a za nejlepší debut na nezávislé scéně.
Autor: Bonusweb.cz
Fotbalová hra Despelote bude usilovat o titul za nejlepší debut na nezávislé scéně a také v kategorii „games for impact“, neboli titulů s významným sociálním přesahem.
Autor: Julián Cordero
Nintendo do boje o hru roku vyslalo letošní novinku Donkey Kong Bananza. Vedle hlavního titulu hry roku může opičák pak ještě získat ocenění za nejlepší rodinnou hru.
Autor: Ondřej Zach
Fanoušci nového Dooma také nemusí přijít úplně zkrátka. Hra DOOM: The Dark Ages může být vítězem kategorie nejlepší akční hra a také dostat cenu za inovace v přístupnosti.
Autor: Bonusweb.cz
Fotbalový simulátor EA Sports FC 26 může být vítězem kategorie nejlepší sportovní hry a také může dostat cenu za inovace v přístupnosti.
Autor: Electronic Arts, Bonusweb.cz
Nejlepší rodinnou hrou a nejlepší závodní hrou se letos může stát Mario Kart World, což je exkluzivní titul pro Nintendo Switch 2.
Autor: Ondřej Zach
O ty stejné dva tituly se rovněž uchází i konkurent od Segy, Sonic Racing: CrossWorlds.
Autor: Sonic Team
Dva tituly může vyhrát také South of Midnight. Jde o o ceny za za inovace v přístupnosti a za hru se sociálním přesahem.
Autor: Compulsion Games
I když vyšel loni v prosinci, i tak se na Indiana Jones and the Great Circle úplně nezapomnělo. Hra může dostat ocenění za nejlepší akční adventuru.
Autor: Ondřej Zach
Aktuální multiplayerová senzace Arc Raiders může vyhrát cenu za nejlepší multiplayer.
Autor: Nacon
Avowed, letošní RPG novinka od studia Obsidian, má šanci dostat titul za nejlepší RPG.
Autor: Bonusweb.cz
Fotbalová hra Rematch od autorů akčního Sifu dostala nominaci na nejlepší sportovní hru.
Autor: Sloclap
The Alters se může stát šampionem v kategorii simulátorů/strategií.
Autor: 11 bit studios
Ačkoliv šlo o v podstatě největší letošní hru Xboxu, The Outer Worlds 2 nakonec kandiduje pouze na titul šampiona mezi letošními RPG hrami.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Two Point Museum má jednu nominaci, a to na nejlepší simulátor/strategií.
Autor: Bonusweb.cz
Mezi kandidáty na nejlepší nezávislou hru dále najdete také roguelike mlátičku Absolum.
Autor: Dotemu, Bonusweb.cz
The Midnight Walk díky volitelnému VR režimu má šanci dostat cenu za nejlepší VR/AR hru.
Autor: Moonhood
Aktuálně velice kladně oceňovaná příběhová hra Dispatch nakonec vstoupí do boje alespoň o titul nejlepšího debutu na nezávislé scéně.
Autor: AdHoc Studio