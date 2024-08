Nezabíjejte je. Petice chce donutit vývojáře udržovat podporu starých her

Jak se to vůbec může stát? Zaplatíte za hru pořizovací částku, nějakou dobu ji hrajete, a když se k ní po čase chcete vrátit, zjistíte, že už to nejde. Proč? Autoři vypnuli online funkcionalitu a bez ověření ze strany serveru vás už do hry nepustí. Přesně to se stalo hráčům závodního titulu The Crew od francouzského vývojáře Ubisoft a v reakci se zvedla nevole, která vyvrcholila hnutím za změnu evropských zákonů.

Petici nazvanou „Stop Killing Games“ (Přestaňte zabíjet hry) podepsalo již přes dvě stě tisíc občanů Evropské unie. Právě situace ohledně zastavení serverů hry The Crew, která zamezila dvanácti milionům zákazníků přístup k jejich zaplacenému produktu, byla onou poslední kapkou a varováním, co se v budoucnu může stát i dalším herním titulům. Hra přitom nebyla žádnou vykopávkou, vyšla v roce 2014, ovšem vydavatel ji zkrátka přestal podporovat kvůli tomu, že ji už nahradil novějšími nástupci.

„Tato praktika v podstatě okrádá platící zákazníky o jejich nákupy. Výrazně ohrožuje vlastnická práva a koncept majetku jako takového,“ stojí v popisu petice. Změna zákonů by měla vývojáře donutit, aby nepřistupovali k takto radikálním krokům. Místo vypnutí serverů a znemožnění přístupu ke hře by měli zajistit, aby byl daný titul i nadále hratelný, byť třeba bez oficiální podpory multiplayerové složky.

Vždy se samozřejmě musí jednat o tituly, které si uživatelé koupili, ať už jako celek, nebo během hraní nakoupili obsah ve formě mikrotransakcí. Ačkoli jde zcela jistě o globální problém, autoři petice se rozhodli začít právě v Evropské unii, která má silnější práva na ochranu zákazníků a také kvůli souvislosti se hrou The Crew, kterou vydala a spravovala francouzská firma.

Petici podporuje a pomáhá spravovat také jeden z populárních herních youtuberů Ross Scott, známý jako provozovatel herního kanálu Accursed Farms.

Petici její zakladatelé předkládají jako občanskou iniciativu, takže podepsat ji vyžaduje trochu složitější proces, nicméně pokud o to máte zájem, autoři petice dávají k dispozici přehledný návod zde, a to i v češtině. Konkrétně v Česku ji už podepsalo přes 4 600 lidí.