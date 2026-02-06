Nejlepší hraný Resident Evil? Tento krátký film musíte vidět

Capcom to myslí s propagací devátého Resident Evilu s podtitulem Requiem opravdu vážně. Bez jakéhokoli varování vydal hraný prequel, který slouží jako rekapitulace zkázy Raccoon City i nástin toho, co se v něm odehrává třicet let poté.

Resident Evil je považován za nejúspěšnější zombie franšízu světa. Jasně, máme tu The Walking Dead (Živí mrtví), filmovou sérii 28 cokoli poté (Chrám z kostí je geniální – pozn. red.), a zapomenout nemůžeme ani na zombie ságu kultovního režiséra George A. Romera (†77). Tento pán se v podstatě zasadil o to, jak zombie dnes vypadají, hýbají se a zní. Pravděpodobně jste viděli některý z jeho slavných filmů, mezi které patří Noc oživlých mrtvých (1968) nebo Úsvit mrtvých (1978).

Resident Evil Requiem: Evil Has Always Had A Name - krátký film
Resident Evil Requiem: Evil Has Always Had A Name - krátký film
Resident Evil Requiem: Evil Has Always Had A Name - krátký film
Resident Evil Requiem: Evil Has Always Had A Name - krátký film
49 fotografií

Jak ale jako hráči víme, je to právě Resident Evil, který tahá ve světě čísel za nejdelší část provazu. A nejsou to jen konzolové, počítačové a mobilní (recenze nejnovějšího počinu Survival Unit) hry, které přinášejí peníze do kasičky. Je to zejména filmová, ale i televizní tvorba, která udělala z Resident Evilu víc než jen zábavu nerdů, geeků a pařanů.

Filmové počátky

Byl to rozporuplný režisér Paul W. S. Anderson, který vdechl život šestidílné popcornové adaptaci s Milou Jovovichovou v hlavní roli. Ta se mu zalíbila natolik, že z ní nakonec udělal svoji manželku. A zatímco byli kritici i diváci rozdělení na dva tábory s odlišnými názory ohledně kvality, pokladny kin se plnily dolary, eury i korunami. Z frančízy se stala nefalšovaná dojná kráva.

Film Resident Evil (2002)

Resident Evil: Lék

Po nějaké době následoval i filmový reboot v podobě Welcome to The Raccoon City, který odskákal covidovou dobu, kdy kina trpěla prázdnotou. I naše tehdejší návštěva kina připomínala biohazard výpravu. Škoda, jde v podstatě o nejvěrnější adaptaci.

Seriál Lék s černošským Albertem Weskerem byl fiasko a na sílu progresivní Netflix svůj paskvil zrušil po první sezoně. Nikdo se tomu ale nedivil. A nyní čekáme na cosi od Zacha Creggera. Nový Resident Evil film natáčený v Česku. Od člověka, který zahýbal hororovým světem snímky Barbar (Barbarian) a Hodina zmizení (Weapons).

Resident Evil natáčený v Česku

Sám jsem se neoficiálně se Zachem setkal, vzhledem k tomu, že se Resident Evil natáčí v Praze, se naskytla příležitost. Zeptal jsem se ho: „Řekl byste mi o filmu něco, co jste o něm ještě nikomu neřekl?“ Propukl ve smích, stejně jako skupina studentů kinematografie, se kterými rozebíral filmařské postupy ve svém hitu Weapons. „Ten je dobrej (dotaz). Odehrává se v době dvojky a trojky, ale feel má čtyřky. Jde o zcela původní příběh s originálními postavami. Je v tom Austin Abrams z Weapons,“ odpověděl mi.

Sice si nemyslím, že by tohle nikde jinde neřekl, ale dává to jako nástin toho, co nás čeká. Jako fanda hororu se domnívám, že tato „origin story“ skončí nějakým šíleným twistem na konci, kde zjistíme, že „T-Virus je vlastně démon uvězněný ve zkumavce,“ nebo že ho vzali z „havarovaného UFO“. Čenichám twist úrovně M. Night Shyamalan při epileptickém záchvatu, ale třeba se pletu.

V hlavní roli Maika

Ale zatímco se fandové filmové série těší, co Cregger ukutí, stalo se něco nečekaného. Světlo světa spatřil filmový kraťas Evil Has Always Had A Name (Zlo mělo vždycky jméno), který slouží jako prequel k nadcházející videohře Resident Evil: Requiem, jež vychází 27. února. Pokud se nemůžete dočkat jako my, mrkněte se zatím na dojmy ze Switch 2 verze.

Resident Evil Requiem: Evil Has Always Had A Name - krátký film

Resident Evil Requiem: Evil Has Always Had A Name - krátký film

A rozhodně si pusťte nový kraťas, protože je fakt něco. Hlavní roli bezejmenné matky snažící se před šířící nákazou v Raccoon City zachránit malou dcerku, v něm totiž ztvárnila Maika Monroeová. Že hollywoodské hvězdy hrají nejenom ve filmech natočených podle videoher a ve videohrách samotných, ale už i v reklamách tohoto typu, jsme si zvykli. Obsazení Maiky ale znamená mnohem víc. Nad tímto castingem se někdo zamýšlel. Monroeová totiž patří mezi novou generaci tzv. scream queens neboli hororových hereček.

To je Nemesis!

Nápaditý snímek Neutečeš (It Follows), v němž taktéž ztvárnila hlavní roli, podle mě stále patří mezi nejoriginálnější horory vůbec. Mainstreamovým hitem se stal film Sekáč (Longlegs), v němž si zahrála po boku přehrávajícího Nicholase Cage.

V tomto kraťasu má samozřejmě méně prostoru než v celovečerním snímku, přesto hraje jako o život. A i malá Olivia Arayová jako její dcerka si zaslouží uznání. Jejich domácí idylku nenaruší v roce 1998 nic menšího než únik T-viru v ulicích Raccoon City. Jejich osud přitom protne známé herní události.

Resident Evil Requiem: Evil Has Always Had A Name - krátký film

Resident Evil Requiem: Evil Has Always Had A Name - krátký film

Kamera v jeden moment zabírá jednotku UBCS (Umbrella Biohazard Countermeasure Service) vedenou Mikhailem Victorem, známým padouchem z Resident Evilu 3. Vidět jsou i policejní dobrmani před tím, než se z nich stali zombie psi. A s kým že to mají hoši z UBCS plné ruce práce? Nejde o nikoho menšího než Nemesis.

Zombie mají vzpomínky a mluví

Legendární monstrum z trojky je v jednu chvíli slyšet říkat i svou nejslavnější hlášku: „S.T.A.R.S.“ Vidět je i Licker a make-up zombií je na hodně dobré úrovni. Prequel vypadá k světu a vůbec bychom se nezlobili, kdyby takto vypadal celovečerní film. Nechybí detaily, kterých si všimnou především fanoušci – plyšák mývala.

Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem

Samotný konec Evil Has Always Had A Name je hodně pochmurný a odehrává se v době devátého dílu, který nás teprve čeká. Ukazuje také významnou herní novinku. V Resident Evil: Requiem budou zombie nejenom inteligentnější, ale budou dokonce i mluvit a mít vzpomínky. Jaké to asi musí být, být uvězněn v neživém, rozkládajícím se těle s touhou pojídat lidské maso a zabíjet?

Budoucnost této zombie značky vypadá hodně zářivě. Být fanouškem se v případě Resident Evilu vždycky vyplatí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Dnešní děti už by to nedaly. Znáte nejobtížnější hry z devadesátých let?

7th guest

Dnes je hraní videoher zábavou pro masy, ještě v devadesátých letech znamenalo pokoření nějaké hry bez využití návodu nebo cheatu úspěch, který jsme si mohli zapsat do životopisu. Tak schválně, na...

Takový propadák hráči nečekali. Zajímavá novinka končí po dvou měsících

Ashes of Creation

Už po necelých dvou měsících od spuštění předběžného přístupu do ambiciózní online hry Ashes of Creation hlásí autoři konec. Na vině jsou především interní neshody ve firmě, ale také všeobecně...

Ohromný úspěch pro českou herní scénu. Kingdom Come 2 slaví rok od vydání

Kingdom Come: Deliverance 2

Dnes je to přesně rok, kdy vyšla hra Kingdom Come: Deliverance 2. Hra zaznamenala mimořádný úspěch ve světě, prodala miliony kopií a získala několik ocenění. Připomeňme si, co všechno se během...

Nejvíce oceňované hry mají nového krále. Také jste hráli ty nejlepší?

Overwatch

Seznam nejvíce oceňovaných her se loňským rokem opět změnil. Na špičce totiž stanul loňský titul Clair Obscur: Expedition 33 a předehnal takové velikány, jako je Elden Ring nebo The Last of Us. Kolik...

Mafiáni, tenis i nový Resident Evil. Tyto hry vychází v únoru

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

Největší herní událost měsíce února bude nepochybně nový Resident Evil, ale to neznamená, že ve zbytku měsíce nebude co hrát. Chystá se například vylepšený díl série Yakuza, tenisový díl se Super...

Nejlepší hraný Resident Evil? Tento krátký film musíte vidět

Resident Evil Requiem: Evil Has Always Had A Name - krátký film

Capcom to myslí s propagací devátého Resident Evilu s podtitulem Requiem opravdu vážně. Bez jakéhokoli varování vydal hraný prequel, který slouží jako rekapitulace zkázy Raccoon City i nástin toho,...

6. února 2026 0

Nejhorší hra minulého roku odmítá zemřít, i když už ji skoro nikdo nehraje

Mindseye

Ačkoliv hráči nad loňským propadákem MindsEye už dávno zlomili hůl, autoři se jej pořád snaží zachránit. Na hru vydali velkou aktualizaci a slibují i pořádné rozšíření herního obsahu.

6. února 2026 0

Prodeje, kterým se těžko věří. Grand Theft Auto 5 stále láme rekordy

Grand Theft Auto 5 - PC verze

Městská akce Grand Theft Auto 5 válí i po letech. Celkový počet prodaných kusů narostl o další miliony, lidé také více utrácejí v GTA Online.

5. února 2026 2

Nejvíce oceňované hry mají nového krále. Také jste hráli ty nejlepší?

Overwatch

Seznam nejvíce oceňovaných her se loňským rokem opět změnil. Na špičce totiž stanul loňský titul Clair Obscur: Expedition 33 a předehnal takové velikány, jako je Elden Ring nebo The Last of Us. Kolik...

5. února 2026 1

Od simulátoru bezdomovce ke Keltům. Kromlech brzy přivítá první bojovníky

Kromlech

Začátkem března zamíří do předběžného přístupu na Steamu české akční RPG Kromlech od tvůrců neotřelého survivalu Hobo: Tough Life. Podívejte se na nové video a pokochejte se obrázky.

4. února 2026  13:23 3

Ohromný úspěch pro českou herní scénu. Kingdom Come 2 slaví rok od vydání

Kingdom Come: Deliverance 2

Dnes je to přesně rok, kdy vyšla hra Kingdom Come: Deliverance 2. Hra zaznamenala mimořádný úspěch ve světě, prodala miliony kopií a získala několik ocenění. Připomeňme si, co všechno se během...

4. února 2026 30

Největší propadák Nintenda Virtual Boy neoslní ani v nové verzi

Virtual Boy Classic

Nové příslušenství umožní s konzolemi Switch a Switch 2 zažít na vlastní oči největší konzolový propadák Nintenda, systém Virtual Boy. A nestojí to za to.

4. února 2026 2

Sci-fi akce Pragmata geniálně integruje hackování přímo do přestřelek

Pragmata

Sci-fi akce Pragmata láká na originální spojení přestřelek s hackováním. Hráči se v reálném čase snaží hacknout nepřátele, tím najít jejich slabá místa a rozstřílet je na kusy.

4. února 2026 1

Budete také křičet strachy? Vyzkoušeli jsme horor Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem

Zahráli jsme si očekávaný horor Resident Evil Requiem, který představí dva hrdiny a zároveň dva herní styly. A tentokrát se i v den vydání pustí do akce i majitelé Switche 2.

3. února 2026 2

Vynikající hopsačku Super Mario Wonder rozšíří minihry. Vyzkoušeli jsme je

Super Mario Wonder Meetup in Bellabel Park

Dva roky stará hopsačka Super Mario Wonder se 26. března dočká edice pro Switch 2. Ta vylepší technickou stránku, rozšíří multiplayer, přidá novou postavu (Rosalina) a také další obsah v rámci nové...

3. února 2026 0

Mario Tennis Fever se bude líbit, hraje se skvěle

Mario Tennis Fever

Jako jediné české médium jsme se vypravili do evropské centrály Nintenda ve Frankfurtu zahrát si připravované hry na konzoli Switch 2. Zde jsou naše dojmy z vlajkové lodi Mario Tennis Fever.

3. února 2026 0

Takový propadák hráči nečekali. Zajímavá novinka končí po dvou měsících

Ashes of Creation

Už po necelých dvou měsících od spuštění předběžného přístupu do ambiciózní online hry Ashes of Creation hlásí autoři konec. Na vině jsou především interní neshody ve firmě, ale také všeobecně...

3. února 2026 5

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.