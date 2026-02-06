Resident Evil je považován za nejúspěšnější zombie franšízu světa. Jasně, máme tu The Walking Dead (Živí mrtví), filmovou sérii 28 cokoli poté (Chrám z kostí je geniální – pozn. red.), a zapomenout nemůžeme ani na zombie ságu kultovního režiséra George A. Romera (†77). Tento pán se v podstatě zasadil o to, jak zombie dnes vypadají, hýbají se a zní. Pravděpodobně jste viděli některý z jeho slavných filmů, mezi které patří Noc oživlých mrtvých (1968) nebo Úsvit mrtvých (1978).
Jak ale jako hráči víme, je to právě Resident Evil, který tahá ve světě čísel za nejdelší část provazu. A nejsou to jen konzolové, počítačové a mobilní (recenze nejnovějšího počinu Survival Unit) hry, které přinášejí peníze do kasičky. Je to zejména filmová, ale i televizní tvorba, která udělala z Resident Evilu víc než jen zábavu nerdů, geeků a pařanů.
Filmové počátky
Byl to rozporuplný režisér Paul W. S. Anderson, který vdechl život šestidílné popcornové adaptaci s Milou Jovovichovou v hlavní roli. Ta se mu zalíbila natolik, že z ní nakonec udělal svoji manželku. A zatímco byli kritici i diváci rozdělení na dva tábory s odlišnými názory ohledně kvality, pokladny kin se plnily dolary, eury i korunami. Z frančízy se stala nefalšovaná dojná kráva.
Po nějaké době následoval i filmový reboot v podobě Welcome to The Raccoon City, který odskákal covidovou dobu, kdy kina trpěla prázdnotou. I naše tehdejší návštěva kina připomínala biohazard výpravu. Škoda, jde v podstatě o nejvěrnější adaptaci.
Seriál Lék s černošským Albertem Weskerem byl fiasko a na sílu progresivní Netflix svůj paskvil zrušil po první sezoně. Nikdo se tomu ale nedivil. A nyní čekáme na cosi od Zacha Creggera. Nový Resident Evil film natáčený v Česku. Od člověka, který zahýbal hororovým světem snímky Barbar (Barbarian) a Hodina zmizení (Weapons).
Resident Evil natáčený v Česku
Sám jsem se neoficiálně se Zachem setkal, vzhledem k tomu, že se Resident Evil natáčí v Praze, se naskytla příležitost. Zeptal jsem se ho: „Řekl byste mi o filmu něco, co jste o něm ještě nikomu neřekl?“ Propukl ve smích, stejně jako skupina studentů kinematografie, se kterými rozebíral filmařské postupy ve svém hitu Weapons. „Ten je dobrej (dotaz). Odehrává se v době dvojky a trojky, ale feel má čtyřky. Jde o zcela původní příběh s originálními postavami. Je v tom Austin Abrams z Weapons,“ odpověděl mi.
Sice si nemyslím, že by tohle nikde jinde neřekl, ale dává to jako nástin toho, co nás čeká. Jako fanda hororu se domnívám, že tato „origin story“ skončí nějakým šíleným twistem na konci, kde zjistíme, že „T-Virus je vlastně démon uvězněný ve zkumavce,“ nebo že ho vzali z „havarovaného UFO“. Čenichám twist úrovně M. Night Shyamalan při epileptickém záchvatu, ale třeba se pletu.
V hlavní roli Maika
Ale zatímco se fandové filmové série těší, co Cregger ukutí, stalo se něco nečekaného. Světlo světa spatřil filmový kraťas Evil Has Always Had A Name (Zlo mělo vždycky jméno), který slouží jako prequel k nadcházející videohře Resident Evil: Requiem, jež vychází 27. února. Pokud se nemůžete dočkat jako my, mrkněte se zatím na dojmy ze Switch 2 verze.
A rozhodně si pusťte nový kraťas, protože je fakt něco. Hlavní roli bezejmenné matky snažící se před šířící nákazou v Raccoon City zachránit malou dcerku, v něm totiž ztvárnila Maika Monroeová. Že hollywoodské hvězdy hrají nejenom ve filmech natočených podle videoher a ve videohrách samotných, ale už i v reklamách tohoto typu, jsme si zvykli. Obsazení Maiky ale znamená mnohem víc. Nad tímto castingem se někdo zamýšlel. Monroeová totiž patří mezi novou generaci tzv. scream queens neboli hororových hereček.
To je Nemesis!
Nápaditý snímek Neutečeš (It Follows), v němž taktéž ztvárnila hlavní roli, podle mě stále patří mezi nejoriginálnější horory vůbec. Mainstreamovým hitem se stal film Sekáč (Longlegs), v němž si zahrála po boku přehrávajícího Nicholase Cage.
V tomto kraťasu má samozřejmě méně prostoru než v celovečerním snímku, přesto hraje jako o život. A i malá Olivia Arayová jako její dcerka si zaslouží uznání. Jejich domácí idylku nenaruší v roce 1998 nic menšího než únik T-viru v ulicích Raccoon City. Jejich osud přitom protne známé herní události.
Kamera v jeden moment zabírá jednotku UBCS (Umbrella Biohazard Countermeasure Service) vedenou Mikhailem Victorem, známým padouchem z Resident Evilu 3. Vidět jsou i policejní dobrmani před tím, než se z nich stali zombie psi. A s kým že to mají hoši z UBCS plné ruce práce? Nejde o nikoho menšího než Nemesis.
Zombie mají vzpomínky a mluví
Legendární monstrum z trojky je v jednu chvíli slyšet říkat i svou nejslavnější hlášku: „S.T.A.R.S.“ Vidět je i Licker a make-up zombií je na hodně dobré úrovni. Prequel vypadá k světu a vůbec bychom se nezlobili, kdyby takto vypadal celovečerní film. Nechybí detaily, kterých si všimnou především fanoušci – plyšák mývala.
Samotný konec Evil Has Always Had A Name je hodně pochmurný a odehrává se v době devátého dílu, který nás teprve čeká. Ukazuje také významnou herní novinku. V Resident Evil: Requiem budou zombie nejenom inteligentnější, ale budou dokonce i mluvit a mít vzpomínky. Jaké to asi musí být, být uvězněn v neživém, rozkládajícím se těle s touhou pojídat lidské maso a zabíjet?
Budoucnost této zombie značky vypadá hodně zářivě. Být fanouškem se v případě Resident Evilu vždycky vyplatí.