Byli jsme nezkušení, vývoj hry trval šest let, říká tvůrce české Euthie

Na Kickstarteru jste s hrou zaznamenali slušný úspěch, když bylo vybráno v přepočtu přes 10 milionů korun. Lze naznačit, jaký profit to pro vás ve finále vlastně znamenalo?

Úspěch to určitě byl, minimálně po stránce počtu prodaných her. Profit byl už od počátku příprav kickstarterové kampaně vypočítaný na minimum, protože jsme jako nováčci nemohli účtovat standardní ceny, ale i tak to vycházelo kolem milionu korun. Bohužel pak přišlo nečekané a brutální navýšení kontejnerové dopravy v souvislosti s covidem a z hrubého zisku jeden milion se stala čistá ztráta 1,5 milionu.