Diablo v deskové podobě? Euthia je další český klenot

Euthia: Torment of Resurrection (dále už jen Euthia), jež nabízí velice přitažlivé dobrodružství meče a magie, je výrazně komplexnější než její starší bratříček a zdá se, že i výrazně úspěšnější. Jenom v rámci kickstarterové kampaně se totiž vybralo v přepočtu zhruba 10 milionů korun.

V souvislosti s prvními řádky by asi nebylo od věci připomenout, že v segmentu deskovek máme celou řadu oceňovaných zářezů. Velkou měrou se o to zapříčinil legendární Vladimír Chvátil, který má na triku plejádu skvělých projektů typu Galaxy Trucker, Mage Knight: Desková hra nebo Krycí jména, majících celosvětový přesah. Stranou pozornosti by nemělo zůstat ani vydavatelství Altar, které si na vrub připsalo v našich končinách svým způsobem kultovní Dorn: Výprava za Bránu osudu.

V rovině širokou veřejností dobře přijatých deskoherních nápadů je nyní také Euthia, za níž je nově vzniknuvší studio DIEA Games, mající přitom s touto značkou plány i do budoucna. Ovšem než se k nim dostaneme, pojďme společně nahlédnout do fantasy světa Euthia, v němž může participovat kvarteto hráčů bojujících proti silám, snažícím se rozvrátit zavedený řád. Přičemž mezi hlavní nepřátelské bytosti lze znovu zahrnout draky.

Kapitola I.

Euthia je deskovka hratelná ve všech myslitelných ohledech a pádech. Jednak je to sólo mód, který mi osobně přijde asi nejlepší a který bych ponejvíce přirovnal k hernímu Diablu. Pak je tu kompetitivní hraní, kde sice máte de facto společný cíl, vyhrát však může jenom jeden. Čili soupeříte mezi sebou o pomyslný trůn pro nejzdatnějšího hrdinu. Soupeření probíhá nepřímo a jde o navýsost chytlavé zápolení. Na posledním místě je kooperativní snažení, jež mi bohužel nepřijde až tolik inspirativní.

Na výběr máte ze šestice hrdinů, každý je opravdu unikátní a nabízí odlišný přístup k hraní. Nicméně všichni mají k dispozici shodné tři akce pro průzkum a interakci se zdejším světem, co se odhaluje postupně. Herní mapa se navíc generuje náhodně, v případě opakování scénáře tak budete vždy konfrontováni s trochu odlišnou scenérií a rozmístěním míst vašeho zájmu. Mezi nimiž jsou kupř. obchodní lokace, kde nakupujete zbraně a zbroj, resp. lepší vybavení.

Ovšem než se do této klíčové destinace vůbec dostanete, musíte porazit řadu monster, která nezřídka blokují přístupové uzly na mapě. Soubojový systém je poměrně zajímavý a jakkoliv v něm má nezaměnitelný podíl náhoda a s tím související šestistěnné kostky, má zřetelné taktické obrysy a ve výsledku nabízí i potřebnou satisfakci. Třeba v podobě odměny za osvobozené území.

Euthia: Torment of Resurrection

Zřejmě by se hodilo zmínit, že souboj je vlastně ultimátním duelem, z něhož se nedá vystoupit jinak než vítězně. Nebo zahanbující porážkou, která hrdinu promptně přesune a posléze oživí v centrálním kostele, kde dané dobrodružství vždy začíná. Díky magickým portálům se však záhy dokáže dostat zpátky do hry, neboť portály mu umožňují po rozlehlé mapě cestovat rychleji a bezpečněji.

Kapitola II.

Klíčovým atributem je tedy mobilita. Což je zřejmé už při pohledu na pro každé kolo dostupné akce, prezentované třemi speciálními žetony. Jeden žeton umožňuje přesun o jedno pole/ nebo těžbu. Druhý pak pohyb o 2 pole/ nebo nakupování v obchodu. A poslední pohyb až o tři pole/ nebo boj. Využijete-li např. žeton pro přesun o tři pole, přijdete tím ve svém tahu o šanci bojovat. Současně lze všechny aktivity směřovat jenom na úprk po mapě, čili o celých 6 polí.

Jelikož je boj v Euthia zdaleka nejčastější a zároveň nejdůležitější zájmovou činností, je záhodno se na něj vždy připravit. Z toho důvodu je tady výše naznačená akce těžby, kdy na jasně definovaných místech lze vykutat něco potřebných surovin (esence a drahokamy) s různorodým využitím. U gemů je to především mimořádně lákavá alternativa vylepšit nějaké konkrétní vybavení.

Pro názorný příklad mohou posloužit boty, které majiteli poskytují gratis přesun o jedno pole. Zasazením určitého gemu tyto boty zdvojnásobí svůj bonus a současně i vaši dobrou náladu. Jindy se soustředíte na těžké brnění, které s příslušným gemem zvýší vaši odolnost při konfrontaci s monstry. Asi nemusím zdůrazňovat, že postupem času se setkáváte se stále silnějšími pohůnky zla, na druhou stranu to samé přirozeně platí i o hrdinech.

Euthia: Torment of Resurrection

Každý z nich má vlastní, naprosto unikátní strom dovedností, a při přechodu na vyšší úroveň si zhusta vybírá ze dvou možností. Jednou z nich může být silnější zbraň, ale počítá se též s ryze nebojovými dispozicemi. Můj oblíbený trpaslík Skoldur postupně dokáže cestovat tajně proraženými štolami, zvýšit svou nosnost a v neposlední řadě si za úplatu budovat reputaci. Musím říci, že toto je vážně skvěle tematicky navrženo!

Kapitola III.

Opakovaně zde byla řeč o bojování jako o stěžejním herním prvku. Pojďme se na něj podívat detailněji. Monstra jsou až na výjimky s podobou bossů (drak a golem) pevně fixována na místo na mapě. Prostě na určitých mapových dílcích je jasně naznačena přítomnost nepřítele a vstupem na tento díl a následně využitím akce boj může hrdina iniciovat střet. Poté se náhodně vybere monstrum z příslušného balíčku, blíže představené vlastním obrázkem a specifickými atributy na kartě.

Můžete narazit na divoká zvířata, jako jsou divočáci a medvědi. Na nepříjemně přerostlý hmyz v podobě škorpiónů a pavouků. Přičemž v zástupu tradičních potíží pochopitelně nechybí ani skřeti a trolové či různé (a různě) nemrtvé kreatury. Dokud si s nimi někdo neporadí, zůstávají na místě a ztěžují hrdinům život. Zatímco na některá obyčejná monstra stačí jeden vydařený úder, v jiných případech se může boj nebezpečně protáhnout.

Při snaze eliminovat každou takovou hrozbu používáte dvě kostky s úmyslem hodit co nejvyšší numera. Nicméně aby to nebylo až zase tak moc odvislé od štěstí, pár nápadů napomůže opravit vaše nešikovné ruce. Tím povšechně nejdostupnějším je přehoz kostky nebo přímo kostek, máte-li k tomu dost zdrojů. A univerzální kostka naděje vypomáhající v situaci, kdy se hrdinovi vážně nedaří.

Dalšími jednorázovými nástroji, po kterých lze ve vhodnou chvíli sáhnout, mohou být kouzelné svitky či dříve získané suroviny – esence. Umožňující dramatické posílení útoku či naopak výrazné oslabení soupeře. A v neposlední řadě speciální dovednosti, jako je Válečný pokřik u trpaslíka Skoldura, jenž takto může otočit libovolnou kostku (včetně té u nepřítele) na protilehlou stranu a eventuálně zvrátit konečný výsledek.

Kapitola IV.

Větší nesnáze na vás číhají v kompetitivním módu. Příčinou je fakt, že se monstra aktivně ujímá jiný hrdina. V průběhu hraní totiž získáváte speciální karty, které lze v dobře vybraný okamžik využít pro posílení monstra participujícího v probíhajícím duelu. V sólo a kooperativním módu sice tyto karty také fungují, ale v jakémsi automatickém režimu. V rukou hráčů však z mnoha důvodů vzroste jejich potenciál.

Euthia: Torment of Resurrection

Navíc je v zájmu samotného hráče hrajícího v daný moment za monstrum, aby konkurenčního hrdinu porazil, protože mu z toho kyne bodový profit. A pouze hrdina s největším počtem bodů (čti reputací) se v závěru scénáře stává nejslavnějším bojovníkem. K čemuž samozřejmě vede notně strastiplná cesta mapou, na které se snažíte být první v objevení klíčových destinací. Jako jsou třeba místa výskytu neutrálních elementálů, z nichž při úspěšné interakci vypadne nějaký opravdu hezký dárek.

Kompetitivní hraní má ovšem jeden tradiční neduh. Při větším počtu hráčů jde o skutečně extrémní časové zatížení – ve třech nebyl problém strávit u dobrodružství i pět celých hodin. Ano, s přibývajícími herními zkušenostmi a s jistou rutinou při opakování zavedených činností může dění odsýpat o něco rychleji. Přesto přese všechno se připravte, že Euthia je v tomto ohledu věru náročný RPG kus!

Ačkoliv se tvůrci vynasnažili eliminovat herní prostoje, viz výše naznačené taktické hraní za monstra, stejně se nevyhnete pasivnímu sledování běhu hry. A tak je na vašem důkladném zvážení, v jakém počtu hráčů vlastně chcete jednotlivé scénáře v Euthii absolvovat. Musím říci, že jsem byl u kompetitivního módu nejvíce spokojený s hraním ve dvou, kde mi to pak přišlo i nejpřehlednější.

Kapitol V.

Ekonomiku herního času do jisté míry ovlivňuje samotná příprava a management hry. Euthia je deskovka se spoustou herních komponentů a počáteční práce s různými žetony a kartami nemusí být úplně jednoduchá. Navíc, spolu s rozměrnými deskami hrdinů a mapou dokáže na stole zabrat pořádně velkou porci místa, na což se prostě musíte připravit. Je přitom znatelný rozdíl mezi prodejní a Kickstarter verzí hry.

V rámci kickstarterové kampaně se předplatitelé dostali k mimořádně podařeným figurkám hrdinů. Nicméně jednak se stále dají dokoupit i dodatečně a jednak neznamenají až natolik zásadní benefit. K nezaplacení jsou až velice šikovné pořadače pro uskladnění herního materiálu, které nejenže vypadají hodně stylově, ale nezanedbatelným způsobem vypomáhají a urychlují organizaci herních komponentů.

Euthia: Torment of Resurrection

Lehce nápomocná v tomhle směru může být doprovodná aplikace, byť je zatím designována jenom pro sólo a kooperativní akci. Čímž se dostáváme k mému kritickému pohledu právě na kooperativní mód, který mne zrovna dvakrát nenadchl. Bez velké nadsázky se dá označit za ryze sólové vystoupení pro každého ze zúčastněných hráčů, kteří tu zažívají jen prchavé okamžiky společného snažení.

Dílčí obhajobou může být skutečnost, že se tímto způsobem (v rámci ko-opu) snáze a rychleji naučíte herním nuancím a osvojíte si herní zákonitosti. Třebaže vlastně nejde o nic bůhvíjak náročného, čemuž velkou měrou napomáhají příkladně designovaná a strukturovaná pravidla. A abychom naše dlouhé povídání uzavřeli pochvalou, lze ještě připomenout aktuální snahu tvůrců dále rozšířit herní obsah. Chystá se totiž nová crowdfundingová kampaň (Euthia: Torment of Resurrection & Fierce Powers by Diea Games)), která má za cíl oživit hru skrze fungl novou postavu a scénáře!

Slovo závěrem

Jestliže hledáte Diablo v jeho deskové podobě, zkuste si sólo režim v deskovce Euthia: Torment of Resurrection a rozhodně nebudete zklamaní. Na první pohled malý výčet osmi scénářů nabízí, díky modulární mapě a celé řadě proměnných veličin, přebohaté možnosti pro opakované hledání nové výzvy skrze rozličné kombinace získaného vybavení a dovednosti vámi preferovaného hrdiny.

Euthia neztrácí dech ani ve svém kompetitivním podání, jakkoliv je toto hraní určené až čtyřem hráčům extrémně časově náročné. Ale současně i více adrenalinové a celkově obtížnější, včetně zajištění dostatečného prostoru pro rozlehlou mapu nabitou rozmanitými událostmi, díky čemuž se tu určitě nebudete nudit. Euthia je prostě další klenot v ryze tuzemské šperkovnici deskovek, který nám ve světě dělá skvělé renomé.