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Čerstvou novinkou v nabídce populárního českého simulátoru tahačů Euro Truck Simulator 2 je režim řidiče autobusu, který mění pravidla hry. Místo nákladu budete převážet pasažéry, kteří jsou v mnoha ohledech náročnější na přepravu. Ale je to pořád zábava.
Autor: SCS Software
Rozšíření Coaches pro Euro Truck Simulator 2 vychází ve čtvrtek 12. listopadu a s ním se do hry dostává zcela nový režim, podobně jako dříve vydané rozšíření s osobními vozy pro sourozenecký titul American Truck Simulator. I tady na vás čeká úplně nová kariéra, stanete se řidičem autobusu.
Autor: Bonusweb.cz
Rozšíření jsme mohli vyzkoušet už na veletrhu Gamescom a nyní se dostává do rukou hráčů. Hra je vlastně v jádru stejná, pořád si vybíráte buď rychlé zakázky, nebo posléze s vlastním autobusem už obsluhujete složitější trasy, případně turistické zájezdy na zajímavá místa.
Autor: Bonusweb.cz
Zatímco s klasickým tahačem jste hlavně řešili včasný příjezd do destinace a případně manévry při parkování, náročnost přepravy cestujících je o něco vyšší. Je totiž třeba, aby se za jízdy cítili dobře, což znamená jezdit klidně: neřezat zatáčky, nebrzdit moc prudce, nebourat apod.
Autor: Bonusweb.cz
K tomu je teď ve hře nový indikátor přetížení, který je u spodní části obrazovky. Zde můžete tedy v reálném čase sledovat, jak moc je vaše jízda pro cestující pohodlná, což se odráží i v jejich celkové spokojenosti.
Autor: Bonusweb.cz
Během jízdy vidíte také ukazatel od 0 do 100 %, kterým vám pasažéři dávají najevo, jak se cítí dobře. Klidná jízda podle jízdního řádu procenta přidává, ostré manévry a zpoždění zase ubírá.
Autor: Bonusweb.cz
Na pasažéry v autobusu se můžete i otočit, během jízdy navíc slyšíte mumraj z kabiny. A když nabouráte, tak na vás budou lidé i křičet.
Autor: Bonusweb.cz
Úvodní nabídka autobusů ve hře zahrnuje modely značek Scania, Volvo a MAN.
Autor: SCS Software
Nové autobusy si lze upravovat podobně jako kamiony. Podle konkrétního modelu můžete měnit technické konfigurace i některé prvky vzhledu a interiéru.
Autor: Bonusweb.cz
Mapa Evropy samozřejmě odpovídá datadiskům, které jste si dosud pořídili, tento prvek se shoduje jak pro režim tahače, tak autobusu. Je tedy jen na vás, jakou část Evropy budete mít přístupnou.
Autor: Bonusweb.cz
Na mapách však přibyla autobusová infrastruktura. Některá města autoři rozšířili o celá autobusová nádraží, jinde přibyly aspoň zastávky. Pár změn najdete třeba i na hraničních přechodech.
Autor: Bonusweb.cz
S vlastním autobusem se pak můžete vydat i na volnou jízdu napříč Evropou, pokud jste si našetřili dost peněz.
Autor: Bonusweb.cz
Autobusy jsou nicméně pořád docela těžkopádný dopravní prostředek, oproti možnostem osobních vozů v American Truck Simulatoru. Výlet po Evropě bude zřejmě pořád pohodlnější za volantem tahače bez přívěsu.
Autor: SCS Software
Autoři připravili pro autobusy také nové funkce v kabině. Nechybí například ovládání slunečních clon nebo moderní parkovací kamera zobrazená přímo na palubním displeji. Ale pořád se parkuje pohodlně i přes náhled z ptačí perspektivy, který je také k dispozici.
Autor: Bonusweb.cz
Euro Truck Simulator 2 - Coaches je každopádně vítané rozšíření do této populární hry, které vám nabídne zase něco trochu nového. Vlastně je jádru hry i o něco bližší než Road Trip v American Truck Simulatoru, na druhou stranu bychom ale klidně brali obojí: jak autobusy, tak auta v obou hrách.
Autor: SCS Software
Každopádně pokud vám už řízení tahače zevšednělo, režim řidiče autobusu vám hru osvěží natolik, že rozhodně stojí za vyzkoušení.
Autor: Bonusweb.cz
Euro Truck Simulator 2 - Coaches
Autor: SCS Software
Euro Truck Simulator 2 - Coaches
Autor: SCS Software
Euro Truck Simulator 2 - Coaches
Autor: SCS Software
Euro Truck Simulator 2 - Coaches
Autor: SCS Software
Euro Truck Simulator 2 - Coaches
Autor: SCS Software