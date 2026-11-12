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KVÍZ: Kdo odpoví na vše správně, může získat GTA 6 zdarma
Vydání očekávaného GTA 6 je za rohem a jeden z vás ho od nás získá na PS5 zdarma. Stačí odpovědět na všechny otázky v našem kvízu správně a pak mít štěstí při slosování. Soutěž končí v pondělí 16....
Lara Croft i Zaklínač. Poznáte hry, na které se lidé nejvíce těší?
Steam dlouhodobě vede přehled her, které si PC hráči přejí nejvíce. Seznam se průběžně během roku mění s tím, jak hry vycházejí a objevují se nové. Přinášíme přehled, jak vypadá žebříček 20...
Sbohem, kapitáne a profesore! Připomínáme videoherní role Patricka Stewarta
Smrt legendárního herce, sira Patricka Stewarta zasáhla naši redakci víc, než jsme ochotni si přiznat. Byl to pan herec, který ovládl nejenom divadelní, filmové a seriálové světy, ale i ty herní....
Česká hra vám umožní procestovat Evropu za volantem autobusu
Čerstvou novinkou v nabídce populárního českého simulátoru tahačů Euro Truck Simulator 2 je režim řidiče autobusu, který mění pravidla hry. Místo nákladu budete převážet pasažéry, kteří jsou v mnoha...
GTA 6 poběží na každém typu konzole trochu jinak, jedna věc však je společná
Studio Rockstar, které se připravuje na vydání městské akce Grand Theft Auto 6, zveřejnilo první technické detaily.
Okrádání bohatých nebude. Sony definitivně ruší střílečku Fairgames
Před třemi lety odhalená střílečka Fairgames byla součástí iniciativy, s níž se PlayStation chtěl výrazně prosadit na poli takzvaných live service her. Výsledkem je jeden z největších přešlapů v...
Pikmin 4 v edici na Switch 2 vylepšuje grafiku a přidává nový režim
Tři roky stará hra Pikmin 4 ve Switch 2 edici viditelně prokoukla. Nový obsah nazvaný Dandori Academy pak potěší především soutěživé hráče.
Neberte nám Mass Effect. Petici fanoušků musí řešit kanadská vláda
Fanoušci bojují za budoucnost studia BioWare. Pod peticí, která požaduje záchranu herního studia, se již sešel dostatek podpisů na to, aby se jí musela oficiálně zabývat kanadská vláda. Vznikají i...
KVÍZ: Kdo odpoví na vše správně, může získat GTA 6 zdarma
Vydání očekávaného GTA 6 je za rohem a jeden z vás ho od nás získá na PS5 zdarma. Stačí odpovědět na všechny otázky v našem kvízu správně a pak mít štěstí při slosování. Soutěž končí v pondělí 16....
World of Warcraft: Forever zlomil hned dva rekordy v historii značky
Start nové verze MMORPG World of Warcraft se vydařil. Servery ustály úvodní i víkendový nápor a tvůrci se zároveň pochlubili prvními výsledky.
Sbohem, kapitáne a profesore! Připomínáme videoherní role Patricka Stewarta
Smrt legendárního herce, sira Patricka Stewarta zasáhla naši redakci víc, než jsme ochotni si přiznat. Byl to pan herec, který ovládl nejenom divadelní, filmové a seriálové světy, ale i ty herní....
Dubaj / Dubai Bezkonkurenční financování Oblast Barari
Dubaj, Spojené arabské emiráty
1 600 000 Kč
Vzpomínáme na éru krokovacích dungeonů a kreslení mapek. Vracejí se do módy?
I když už dnes moderní výpočetní technika dokáže zprostředkovat téměř fotorealistickou grafiku, stále se najde dost lidí, kteří nedají dopustit na tradiční RPG, ve kterých se místo plynulého pohybu...