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Česká hra vám umožní procestovat Evropu za volantem autobusu

Ondřej Martinů
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Čerstvou novinkou v nabídce populárního českého simulátoru tahačů Euro Truck Simulator 2 je režim řidiče autobusu, který mění pravidla hry. Místo nákladu budete převážet pasažéry, kteří jsou v mnoha ohledech náročnější na přepravu. Ale je to pořád zábava.

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