Český simulátor tahačů Euro Truck Simulator 2 se chystá do Asie, plánuje totiž poprvé překročit hranice Evropy díky novému rozšíření s mapou asijské části Turecka. Sourozenecký titul American Truck Simulator pak zase opustí hranice Spojených států s chystaným rozšířením o jednu z provincií Kanady.
Chystané rozšíření pro Euro Truck Simulator 2 se nazývá Soul of Anatolia a nabídne více míst z Turecka. Tam sice už šlo dojet v rozšíření Road to the Black Sea, ale pouze do evropské části země.
Nyní bude možné dojet až do města Aksaray, které bude představovat novou východní hranici herní mapy. Městečko se nachází jihovýchodně od hlavního města Turecka, Ankary, která samozřejmě bude v rozšíření také.
Mezi další destinace na mapě Turecka bude patřit třeba jezero Tuz nebo turistická městečka Antalya a Alanya. Nová mapa nabídne silnice napříč regionem, jak ve vnitrozemí, tak podél moře.
Nebude chybět ani visutý dálniční most 1915 Çanakkale, který má nejdelší rozpětí oblouku na světě.
Autoři ovšem uvádějí, že záběry z chystaného rozšíření jsou z brzké fáze vývoje, a na vydání rozšíření si tak ještě nějakou dobu počkáme. Nezmiňují ani přibližné datum vydání.
Před Tureckem je totiž ještě na programu Euro Truck Simulatoru 2 mapa Irska a Islandu.
Napilno má i tým starající se o druhý titul z nabídky českého SCS Software, American Truck Simulator. Ten se postupem času rozrůstá o nové státy USA, ale nedávno autoři prozradili, že zamíří i na sever, do Kanady.
Amerických států jim ještě zbývá poměrně dost, v tuto chvíli se plánuje doplnění Illinois.a Jižní Dakoty, předpokládá se, že se mapa bude i dál rozšiřovat směrem k východnímu pobřeží.
Vedle toho však zavítáme i do Britské Kolumbie, což je kanadská provincie. American Truck Simulator tedy poprvé překročí státní hranici.
Britská Kolumbie nabídne poutavou krajinu Skalnatých hor, pobřeží Tichého oceánu a celou řadu měst.
Mezi města, která se v tomto rozšíření objeví, autoři zahrnuli Vancouver, Victorii nebo třeba Whistler.
Stejně jako v případě Turecka, ani u Britské Kolumbie zatím nevíme, kdy toto rozšíření mapy dorazí.
Autoři mají u obou her navíc dost práce s chystaným novým herním režimem, který do americké verze přidá osobní automobily v režimu Road Trip...
... v Evropě se zase budeme moci nově svézt dálkovými autobusy. Ani u těchto novinek však není zatím jasné datum vydání.
American Truck Simulator – Britská Kolumbie
