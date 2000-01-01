Návrhů nových eurobankovek si všimla i některá herní studia a přispěchala s vlastními nápady. Samozřejmě nejde o oficiální zapojení do hlasování, ale jen takové pobavení hráčů. Obzvlášť fanoušci českého hitu Kingdom Come: Deliverance si však přijdou na své.
Autor: Warhorse
Farář Bohuta na stoeurovce? Tak to je jeden z návrhů, který české studio Warhorse zveřejnilo na svém profilu na Facebooku. Všechny vyobrazují postavy z loňské hry Kingdom Come: Deliverance 2.
Autor: Warhorse
Studio v příspěvku označilo Evropskou centrální banku a napsalo: „Slyšeli jsme, že měníte design eurobankovek. A my máme pár nápadů.“ Zde je další s herním vyobrazením Jana Žižky.
Autor: Warhorse
Jak v komentářích lidé trefně poznamenali, šlechtic Jan Ptáček z Pirkštejna by si určitě stěžoval, že hodnota jeho bankovky je pouze 10 eur.
Autor: Warhorse
Nejvyšší hodnota v podání postav z Kingdom Come náleží jednomu z herních padouchů. Bankovku s hodnotou 200 eur by obsadil Ištván Tóth.
Autor: Warhorse
Mezi hlavními postavami z Kingdom Come nechybí ani Kateřina, které by náležela dvacetieurovka.
Autor: Warhorse
Samozřejmě nesmí chybět ani hlavní hrdina Jindřich, který si však vysloužil bankovku s nejnižší hodnotou (5 eur).
Autor: Warhorse
S vlastním návrhem několika bankovek přišlo také další primárně evropské herní studio, francouzský Ubisoft. Na bankovky umístilo několik známých hrdinů série Assassin’s Creed, zde je kupříkladu ikonický hrdina Ezio Auditore da Firenze.
Autor: Ubisoft
Chybět nesmí samozřejmě ani hrdina Arno Dorian z „domácího“ dílu Unity, který se odehrával v Paříži.
Autor: Ubisoft
Došlo také na řeckou hrdinku dílu Odyssey, Kassandru.
Autor: Ubisoft
To jsou bohužel všichni hrdinové této slavné herní série původem ze zemí současné Evropské unie. Příští rok nás však snad čeká díl odehrávající se ve středověkém Německu, na prozrazení hlavního hrdiny či hrdinky je však zřejmě ještě brzy.
Autor: Ubisoft
Letmo jsme prošli také další návrhy ze sociálních sítí, kde kupříkladu hráči hodně fandí návrhům s Pokémony.
Autor: X.com
Ty jsou navíc nezvykle vyvedené v orientaci na výšku.
Autor: X.com
Herni eurobankovky (Pokémon)
Autor: X.com
Herni eurobankovky (Pokémon)
Autor: X.com
Herni eurobankovky (Pokémon)
Autor: X.com
Herni eurobankovky (Pokémon)
Autor: X.com
Herni eurobankovky (Pokémon)
Autor: X.com
Dále následují oficiální návrhy nových evropských bankovek.
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek I: Isabelle Daëron
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek J: Ville Tietäväinen
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek J: Ville Tietäväinen
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek J: Ville Tietäväinen
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek J: Ville Tietäväinen
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek J: Ville Tietäväinen
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek J: Ville Tietäväinen
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek J: Ville Tietäväinen
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek J: Ville Tietäväinen
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek J: Ville Tietäväinen
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek J: Ville Tietäväinen
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek J: Ville Tietäväinen
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek J: Ville Tietäväinen
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek J: Ville Tietäväinen
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek J: Ville Tietäväinen
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek J: Ville Tietäväinen
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek J: Ville Tietäväinen
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek I: Isabelle Daëron
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek I: Isabelle Daëron
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek I: Isabelle Daëron
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek I: Isabelle Daëron
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek I: Isabelle Daëron
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek I: Isabelle Daëron
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek I: Isabelle Daëron
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek I: Isabelle Daëron
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek I: Isabelle Daëron
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek I: Isabelle Daëron
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek H: Ateliér Goppel-Toperngpong
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek H: Ateliér Goppel-Toperngpong
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek H: Ateliér Goppel-Toperngpong
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek H: Ateliér Goppel-Toperngpong
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek H: Ateliér Goppel-Toperngpong
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek H: Ateliér Goppel-Toperngpong
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek H: Ateliér Goppel-Toperngpong
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek H: Ateliér Goppel-Toperngpong
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek H: Ateliér Goppel-Toperngpong
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek H: Ateliér Goppel-Toperngpong
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek H: Ateliér Goppel-Toperngpong
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek H: Ateliér Goppel-Toperngpong
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek H: Ateliér Goppel-Toperngpong
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek H: Ateliér Goppel-Toperngpong
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek G (Rubio & del Amo and Cruz más Cruz)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek G (Rubio & del Amo and Cruz más Cruz)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek G (Rubio & del Amo and Cruz más Cruz)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek G (Rubio & del Amo and Cruz más Cruz)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek G (Rubio & del Amo and Cruz más Cruz)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek G (Rubio & del Amo and Cruz más Cruz)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek G (Rubio & del Amo and Cruz más Cruz)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek G (Rubio & del Amo and Cruz más Cruz)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek G (Rubio & del Amo and Cruz más Cruz)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek G (Rubio & del Amo and Cruz más Cruz)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek G (Rubio & del Amo and Cruz más Cruz)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek G (Rubio & del Amo and Cruz más Cruz)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek F (Jan Robert Dünnweller)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek F (Jan Robert Dünnweller)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek F (Jan Robert Dünnweller)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek F (Jan Robert Dünnweller)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek F (Jan Robert Dünnweller)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek F (Jan Robert Dünnweller)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek F (Jan Robert Dünnweller)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek F (Jan Robert Dünnweller)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek F (Jan Robert Dünnweller)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek F (Jan Robert Dünnweller)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek F (Jan Robert Dünnweller)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek F (Jan Robert Dünnweller)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek D (Rudy Guedj a Francois Girard-Meunier)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek D (Rudy Guedj a Francois Girard-Meunier)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek D (Rudy Guedj a Francois Girard-Meunier)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek D (Rudy Guedj a Francois Girard-Meunier)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek D (Rudy Guedj a Francois Girard-Meunier)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek D (Rudy Guedj a Francois Girard-Meunier)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek D (Rudy Guedj a Francois Girard-Meunier)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek D (Rudy Guedj a Francois Girard-Meunier)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek D (Rudy Guedj a Francois Girard-Meunier)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek D (Rudy Guedj a Francois Girard-Meunier)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek D (Rudy Guedj a Francois Girard-Meunier)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek D (Rudy Guedj a Francois Girard-Meunier)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek C od studia Neue Gestaltung GmbH: zadní strana bankovky o nominální hodnotě 200 eur
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek C od studia Neue Gestaltung GmbH: přední strana bankovky o nominální hodnotě 200 eur
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek C od studia Neue Gestaltung GmbH: zadní strana bankovky o nominální hodnotě 100 eur
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek C od studia Neue Gestaltung GmbH: přední strana bankovky o nominální hodnotě 100 eur
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek C od studia Neue Gestaltung GmbH: zadní strana bankovky o nominální hodnotě 50 eur
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek C od studia Neue Gestaltung GmbH: přední strana bankovky o nominální hodnotě 50 eur
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek C od studia Neue Gestaltung GmbH: zadní strana bankovky o nominální hodnotě 20 eur
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek C od studia Neue Gestaltung GmbH: přední strana bankovky o nominální hodnotě 20 eur
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek C od studia Neue Gestaltung GmbH: zadní strana bankovky o nominální hodnotě 10 eur
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek C od studia Neue Gestaltung GmbH: přední strana bankovky o nominální hodnotě 10 eur
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek C od studia Neue Gestaltung GmbH: zadní strana bankovky o nominální hodnotě 5 eur
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek C od studia Neue Gestaltung GmbH: přední strana bankovky o nominální hodnotě 5 eur
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek B od studia PunktFormStrich: přední strana bankovky o nominální hodnotě 50 eur s čápem bílým
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek B od studia PunktFormStrich: přední strana bankovky o nominální hodnotě 200 eur s terejem bílým
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek B od studia PunktFormStrich: zadní strana bankovky o nominální hodnotě 200 eur s budovou Evropského účetního dvora
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek B od studia PunktFormStrich: zadní strana bankovky o nominální hodnotě 100 eur s budovou Evropské rady a Rady EU
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek B od studia PunktFormStrich: přední strana bankovky o nominální hodnotě 100 eur s tenkozobcem
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek B od studia PunktFormStrich: zadní strana bankovky o nominální hodnotě 50 eur s budovami Soudního dvoru Evropské unie
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek B od studia PunktFormStrich: zadní strana bankovky o nominální hodnotě 20 eur s budovou Evropské centrální banky
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek B od studia PunktFormStrich: přední strana bankovky o nominální hodnotě 20 eur s vlhou pestrou
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek B od studia PunktFormStrich: zadní strana bankovky o nominální hodnotě 10 eur s budovou Evropské komise
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek B od studia PunktFormStrich: přední strana bankovky o nominální hodnotě 10 eur s ledňáčkem
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek B od studia PunktFormStrich: zadní strana bankovky o nominální hodnotě 5 eur s budovou Evropského parlamentu
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek B od studia PunktFormStrich: přední strana bankovky o nominální hodnotě 5 eur se zedníčkem skalním
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek A od studia Joost Grootens: zadní strana bankovky o nominální hodnotě 200 eur s Berthou von Suttner
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek A od studia Joost Grootens: zadní strana bankovky o nominální hodnotě 200 eur
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek A od studia Joost Grootens: přední strana bankovky o nominální hodnotě 100 eur s Leonardem da Vincim
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek A od studia Joost Grootens: zadní strana bankovky o nominální hodnotě 100 eur
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek A od studia Joost Grootens: přední strana bankovky o nominální hodnotě 50 eur se španělským spisovatelem Miguelem de Cervantesem
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek A od studia Joost Grootens: zadní strana bankovky o nominální hodnotě 50 eur
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek A od studia Joost Grootens: zadní strana bankovky o nominální hodnotě 5 eur
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek A od studia Joost Grootens: přední strana bankovky o nominální hodnotě 5 eur s operní pěvkyní Marií Callasovou
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek A od studia Joost Grootens: přední strana bankovky o nominální hodnotě 20 eur s Marie Curie-Sklodowskou
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek A od studia Joost Grootens: přední strana bankovky o nominální hodnotě 20 eur
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek A od studia Joost Grootens: přední strana bankovky o nominální hodnotě 10 eur s Ludwigem van Beethovenem
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek A od studia Joost Grootens: zadní strana bankovky o nominální hodnotě 10 eur
Autor: Evropská centrální banka