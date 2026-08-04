|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Z těchto krásek jste vybírali miss cosplay. Podívejte se, která vyhrála
Ladné křivky cosplayerek a jejich kostýmů potěší především pánské oči. Hlasování v první anketě miss cosplay bylo napínavé až do konce, nakonec zvítězila Helly Valentine se svým odvážnějším...
Star Wars i Vetřelec. Srpen přinese hned několik zajímavých her
Srpen je v herním kalendáři pomyslnou předzvěstí nabitých měsíců, které nás brzy čekají. Především konec tohoto měsíce už nabídne hned několik poměrně zásadních titulů, byť bychom jej celkově stále...
Eurobankovky obsadili hrdinové z Kingdom Come. Prohlédněte si parádní návrhy
Návrhů nových eurobankovek si všimla i některá herní studia a přispěchala s vlastními nápady. Samozřejmě nejde o oficiální zapojení do hlasování, ale jen takové pobavení hráčů. Obzvlášť fanoušci...
Cože, to už je 10 let? Tyto hry jsme hráli před dekádou
Pojďme si připomenout herní hity, které jsme hráli před dekádou, a podívejme se, jak si jednotlivé značky vedou nyní a co od nich očekávat.
KVÍZ: Tyto hry nás naučily číst. Poznáte nejslavnější adaptace knih?
Hry a knihy k sobě neodmyslitelně patří už od samotných začátků interaktivní zábavy. Vymyslet fungující a originální svět je velmi náročné, a tak není divu, že si je tvůrci raději za úplatu půjčují...
Microsoft výrazně zdražil své konzole Xbox, v Česku jsou těžko k sehnání
Nedostatek zásob klíčových komponent vede výrobce, jejichž produkty využívají rychlé paměti a úložiště, ke skokovému zdražování. Ceny aktuálně vzrostly u konzolí Xbox Series X a S.
Eurobankovky obsadili hrdinové z Kingdom Come. Prohlédněte si parádní návrhy
Návrhů nových eurobankovek si všimla i některá herní studia a přispěchala s vlastními nápady. Samozřejmě nejde o oficiální zapojení do hlasování, ale jen takové pobavení hráčů. Obzvlášť fanoušci...
Spin-off Far Cry po letech vývoje skončil v koši. Ubisoft už chystá náhradu
Letos v říjnu tomu bude pět let od doby, co vyšel prozatím poslední díl ze série stříleček Far Cry. Jak to vypadá s novým dílem?
Stalker 2: Cost of Hope
Resonance: A Plague Tale Legacy
Beast of Reincarnation
Felicie, tatrovky i „vejtřasky“. Jaká česká auta se objevila ve hrách?
Na tuzemských silnicích je potkáváme dnes a denně, v digitálních světech počítačových her jsou ovšem česká auta spíše vzácností. Zapátrali jsme hluboko v paměti a dali dohromady pár titulů, kde si...
KVÍZ: Tyto hry nás naučily číst. Poznáte nejslavnější adaptace knih?
Hry a knihy k sobě neodmyslitelně patří už od samotných začátků interaktivní zábavy. Vymyslet fungující a originální svět je velmi náročné, a tak není divu, že si je tvůrci raději za úplatu půjčují...
Pět různých konců. Nový Silent Hill: Townfall zohlední vaše rozhodnutí
Připravovaný horor Silent Hill: Townfall slibuje nejenom tradiční propriety včetně mlhy, ale i více variant zakončení příběhu.
Legenda adventur se vrací. Ron Gilbert chystá Thimbleweed Park 2
Ron Gilbert stojí za hity jako The Secret of Monkey Island či Maniac Mansion, na které nedají fanoušci herních devadesátek dopustit. S Thimbleweed Park 2 se opět chystá zabrnkat na nostalgickou...
Pět tipů na srpnové hry. Vrací se Vetřelec i Don Salieri z Mafie
Srpen je na nové videohry nakonec bohatší, než se původně zdálo. Připravili jsme pro vás rychlého video průvodce s pěti tipy na hry, které mají potenciál pořádně zabodovat.
Z těchto krásek jste vybírali miss cosplay. Podívejte se, která vyhrála
Ladné křivky cosplayerek a jejich kostýmů potěší především pánské oči. Hlasování v první anketě miss cosplay bylo napínavé až do konce, nakonec zvítězila Helly Valentine se svým odvážnějším...