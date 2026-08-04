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Eurobankovky obsadili hrdinové z Kingdom Come. Prohlédněte si parádní návrhy

Ondřej Martinů
Herni eurobankovky (Kingdom Come) Herni eurobankovky (Kingdom Come) Herni eurobankovky (Kingdom Come) Herni eurobankovky (Kingdom Come) Herni eurobankovky (Kingdom Come) Herni eurobankovky (Kingdom Come) Herni eurobankovky (Kingdom Come) Herni eurobankovky (Assassin’s Creed) Herni eurobankovky (Assassin’s Creed) Herni eurobankovky (Assassin’s Creed) Herni eurobankovky (Assassin’s Creed) Herni eurobankovky (Pokémon)
Návrhů nových eurobankovek si všimla i některá herní studia a přispěchala s vlastními nápady. Samozřejmě nejde o oficiální zapojení do hlasování, ale jen takové pobavení hráčů. Obzvlášť fanoušci českého hitu Kingdom Come: Deliverance si však přijdou na své.

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Témata: studium

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