Již po pár dnech od uvedení na trh slaví novinka s názvem Escape from Duckov přes milion prodaných kopií. Ačkoliv na první pohled působí jako parodie, hra je překvapivě propracovaná, zábavná a nestojí moc peněz.
Autoři z Team Soda již pár dní po spuštění prodejů oznámili milion prodaných kopií Escape from Duckov a na Steamu novinku hraje souběžně až 280 tisíc hráčů, což je víc, než třeba u nového Battlefieldu 6. Čím si to novinka vysloužila?
Už název může mylně napovídat, že se jedná o parodii na hry jako je Escape from Tarkov, ale zdání klame, autoři údajně prostě jen „mají rádi kachny“ a na kachním stylu vybudovali překvapivě zábavnou hru.
Obvykle takto vysokých čísel dosahují multiplayerové tituly, jenže další překvapení se dostavuje vzápětí: Escape from Duckov je singleplayerová hra a abychom byli konkrétnější, jde o PvE survival střílečku.
Hra nabídne svět, který budete moci s kachnou v hlavní roli prozkoumat a ideálně i sesbírat co nejvíc surovin, zbraní a výbavy. Prostě hra na přežití.
Nebezpečí číhá na každém rohu a pokud náhodou zemřete, znamená to ztrátu části výbavy a návrat na vaši základnu.
Vaše základna se postupem hrou bude rozrůstat o různá úložiště či nástroje, jak si vyrobit lepší výbavu či zlepšit dovednosti.
Celkem unikátní je náhled z ptačí perspektivy, avšak zároveň pěkná a detailní grafika. Atmosféru podtrhuje, že hra skrývá nepřátele a předměty, které nejsou ve vašem zorném poli, takže je třeba být opravdu na pozoru.
Ve hře je dostupných celkem pět různých map, rozložení roztroušených předmětů a nepřátel se pak náhodně mění.
Každá výprava do neznáma tedy nabízí unikátní hratelnost a výzvy, kterým budete čelit.
Ve hře je rovněž i element měnícího se počasí, který dále ovlivňuje hratelnost.
Autoři do hry přidali celkem přes 50 různých zbraní, které můžete ještě dále přizpůsobovat a vylepšovat.
Hra také nabízí celkem rozsáhlý systém dovednostních stromů, takže i když začínáte jako obyčejná kachna, vypracujete se na neohroženého kachního bojovníka.
Dojde i na plnění úkolů a konverzace s NPC postavami.
Hráči si také chválí podporu Steam Workshop, což znamená, že se dočkáme nových map a předmětů vyrobených přímo hráči.
Autoři také tvrdí, že hra nabízí desítky hodin zábavy, abyste našli vše, na co se ve hře dá narazit. Takže to je celkem vhodná hra i na blížící se dlouhé zimní večery.
Příjemný je rovněž fakt, že se hra prodává za pouhých 18 eur, tedy asi 440 korun.
Hru zatím najdete pouze na PC a Macu. Zatím není jasné, zda hra zavítá i na konzole.
Další záběry ze hry si můžete prohlédnout ve zbytku naší galerie.
