Další překvapivý hit. Hra s kachnami prodala za pár dní milion kopií

Ondřej Martinů
Již po pár dnech od uvedení na trh slaví novinka s názvem Escape from Duckov přes milion prodaných kopií. Ačkoliv na první pohled působí jako parodie, hra je překvapivě propracovaná, zábavná a nestojí moc peněz.
Témata: kachna, Steam

KVÍZ: Poznáte nejdrsnější ženy z historie videoher?

Vybrali jsme ikonické videoherní hrdinky, které bychom rozhodně v reálném světě nechtěli naštvat. Tak schválně, kolik jich dokážete poznat?

Hráči vybrali nejoblíbenější demoverze na Steamu. Zaujaly i vás?

Po skončení festivalu demoverzí Next Fest na Steamu zveřejnili správci portálu přehled těch nejhranějších. I to může sloužit jako obrázek hráčského zájmu o nadcházející PC tituly.

Sebelepší grafika ženskou krásu nenahradí. V Asii frčí simulátory randění

Hry, které jsou místo počítačové grafiky vytvořené z filmových záběrů, byly populární především v 90. letech. Nyní se však zřejmě vracejí do módy. Tedy alespoň v Asii, kde se připravuje hned několik...

Call of Duty existuje jen kvůli tomu, že EA byli haj**ové, vzpomíná vývojář

Série válečných stříleček Call of Duty patří k nejcennějším značkám v herním průmyslu. Její spolutvůrce Vince Zampella vzpomíná, že vůbec nemusela vzniknout.

Jen vy, tma a hejno hladových politiků. Chystá se hororová hra Snemovna

Seznam českých videoherních hororů dostane další originální přírůstek. Tentokrát se vydáme do temných chodeb české Poslanecké sněmovny. Unikat budeme před politiky, kteří se nás snaží unést do svých...

29. října 2025 0

Donald Trump jako Master Chief. Bílý dům oslavuje konec konzolových válek

Oficiální účet Bílého domu na síti X překvapil uživatele obrázkem generovaným pomocí AI. Ukazuje salutujícího prezidenta Donalda Trumpa v brnění ikonického hrdiny Master Chiefa ze sci-fi série Halo....

28. října 2025 23

RECENZE: The Outer Worlds 2 jsou solidní šidítko pro fanoušky Falloutu

70 %

Pokračování překvapivého komerčního hitu The Outer Worlds ničím zásadně nepřekvapí, pro fanoušky klasických her na hrdiny ze staré školy je to ale vlastně dobře. Až na občasné zbytečné žvanění a...

PS5
28. října 2025 0

The Outer Worlds 2

70 %

PS5
vydáno 27. října 2025  14:57,  aktualizováno  20:14

Vzniká remake sci-fi Halo, legenda Xboxu se poprvé podívá na PlayStation

Od vydání kultovní xboxové střílečky Halo: Combat Evolved uplynulo už téměř čtvrt století. Nyní vzniká remake Halo: Campaign Evolved vystavěný na Unreal Engine 5.

27. října 2025  10:51 4

Jen vy, tma a hejno hladových politiků. Chystá se hororová hra Snemovna

Seznam českých videoherních hororů dostane další originální přírůstek. Tentokrát se vydáme do temných chodeb české Poslanecké sněmovny. Unikat budeme před politiky, kteří se nás snaží unést do svých...

27. října 2025 11

KVÍZ: Poznáte nejdrsnější ženy z historie videoher?

Vybrali jsme ikonické videoherní hrdinky, které bychom rozhodně v reálném světě nechtěli naštvat. Tak schválně, kolik jich dokážete poznat?

vydáno 26. října 2025

Téměř šest milionů za čtyři dny. Noví Pokémoni odstartovali slušně

Prodeje nejnovější videohry Pokémon s podtitulem Legends: Z-A odstartovaly slušně, minulý díl Scarlet a Violet se ovšem překonat nepodařilo. Zajímavý je také poměr platforem.

25. října 2025 2

Sebelepší grafika ženskou krásu nenahradí. V Asii frčí simulátory randění

Hry, které jsou místo počítačové grafiky vytvořené z filmových záběrů, byly populární především v 90. letech. Nyní se však zřejmě vracejí do módy. Tedy alespoň v Asii, kde se připravuje hned několik...

25. října 2025 13

Marvel Cosmic Invasion

vydáno 24. října 2025  15:03,  aktualizováno  15:17

Assassin’s Creed Shadows vyjdou na Switch 2 v prosinci, Elden Ring příští rok

Letošní samurajská akce Assassin’s Creed Shadows se podívá na Switch 2 v prosinci. Naproti tomu Elden Ring se po mizerné ukázce na herní akci Gamescom zpozdí.

24. října 2025  13:01 0

Máte rádi Marvel a klasické mlátičky? Chystaná hra je jako splněný sen

Zahrát si klasickou mlátičku ve stylu starých arkádových automatů, a to ještě s hrdiny Marvelu? Právě to zprostředkuje chystaná hra Marvel Cosmic Invasion, jejíž vydání je za rohem.

24. října 2025  10:20 2

