Přitvrďte s využíváním AI, přikázala zaměstnancům velká herní firma

Informace ohledně zákulisního dění v Epic Games přinesl server Bloomberg. Podle jeho zdrojů dostali vývojáři pokyn přejít na model „AI first“, tedy že umělá inteligence má při tvorbě nových her zásadní roli. Specificky mají využívat nástroj Claude od společnosti Anthropic. Vývojáři by se nově měli zabývat především kontrolou a úpravou výsledků vytvořených umělou inteligencí.
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V interní zprávě, kterou měl údajně zaměstnancům poslat jeden z produktových ředitelů firmy stojí, že ručně psaný kód už nebude potřeba. Grafické materiály do her mají rovněž vznikat pomocí generativní umělé inteligence. Část vývojářů ale v reakci na zprávu vyslovila obavy ohledně chyb vzniklých při generování obsahu skrze AI a zda tato změna skutečně povede k lepším výsledkům.
Využívání umělé inteligence při vývoji her prosazuje také přímo ředitel Epic Games, Tim Sweeney. Ten na sociální síti X uvedl, že firma prochází zásadní změnou a přesouvá zaměstnance tak, aby mohli technologie umělé inteligence využívat co nejefektivněji. Cílem nemá být dělat stejnou práci s méně lidmi, ale aby stávající lidé ve firmě mohli doručit více kvalitních výsledků.
Využívání generativní umělé inteligence v Epic Games přitom vyvolalo kontroverzi už v červnu 2026, kdy Epic potvrdil, že některé kosmetické předměty do hry navrhuje umělá inteligence, byť zároveň také zmínil, že výsledky stále kontrolují a ručně upravují designéři.
Vedle toho firma údajně odkládá připravovanou střílečku, která propojí světy Marvelu a Star Wars. Jde ovšem o hru, která ještě ani nebyla oficiálně oznámena, podle zdrojů Bloombergu se vydání původně plánovalo na březen příštího roku. Hra vzniká v rámci spolupráce Epic Games a společnosti Disney. Práce na tomto projektu údajně postupuje pomaleji, než se očekávalo.
Partnerství Epic Games a Disney bylo oznámeno v roce 2024, kdy Disney investoval do tvůrců Fortnite 1,5 miliardy dolarů. Součástí dohody byla příprava několika herních projektů, přičemž zmíněná hra propojující Marvel a Star Wars měla dorazit jako první. Spekuluje se, že má jít o multiplayerovou extrakční střílečku ve stylu her jako jsou například Arc Raiders.
Už začátkem roku firma, která se dlouhodobě umisťuje v žebříčku desítky největších videoherních společností, propustila asi tisíc zaměstnanců. Kromě propouštění také oznámila šetření, a to napříč celou společností. Škrty ve výši 500 milionů dolarů se týkají externích dodavatelů, marketingu a zrušení některých neobsazených pozic.