náhledy
Na Epic Store tento týden najdete dvě PC hry zdarma. V nabídce je tentokrát hororová adventura a také něco pro ty, kteří radši stavějí virtuální městečka a řeší hádanky.
Autor: Bitfall Studios
V TerraScape si budete moci budovat vlastní království na plovoucích ostrovech. Klíčem k úspěchu je přitom to, abyste jednotlivé budovy správně umisťovali na políčka mapy v co možná nejvýhodnějších kombinacích.
Autor: Bitfall Studios
Každá budova má totiž jiné nároky. Záleží například na okolních stavbách, přírodních zdrojích nebo oblasti, do které ji umístíte.
Autor: Bitfall Studios
Správným kombinováním staveb na mapě docílíte lepších výsledků. Vhodně zvolená skupina budov má vyšší vliv na skóre, díky čemuž získáváte bonusové body a další výhody.
Autor: Bitfall Studios
TerraScape vás nijak nestresuje časovým limitem, na vše máte tolik času, kolik potřebujete. Místo posílání armád do války nebo pečlivé správy vašich herních surovin tu zkrátka jde o řešení prostorových hádanek a plánování města.
Autor: Bitfall Studios
TerraScape nabídne více než 40 typů budov a přes 15 speciálních kombinací staveb, které mohou výrazně změnit průběh hry.
Autor: Bitfall Studios
Kromě standardního režimu jsou zde také samostatné mise s postupně se zvyšující obtížností (Puzzle Terras). V nich je cílem rozmístit předem dané budovy na mapu co nejefektivněji.
Autor: Bitfall Studios
Království lze budovat společně až ve čtyřech hráčích. Hrát lze však i proti sobě, v takovém případě soupeříte o to, kdo jako první dosáhne stanoveného počtu bodů.
Autor: Bitfall Studios
Hra původně vyšla v roce 2024 a na Steamu má 88 % kladných hodnocení.
Autor: Bitfall Studios
Druhou hrou zdarma je pak Out of Sight, která potěší fanoušky hororových adventur.
Autor: The Gang Studio
Hlavní hrdinkou je Sophie, mladá nevidomá dívka, která se při průzkumu okolí spoléhá na svého plyšového medvídka. Hrdinka totiž vidí jen skrze jeho oči.
Autor: The Gang Studio
Dívka se snaží uprchnout ze strašidelného domu, v němž je uvězněna. Na cestě musí prozkoumávat jeho zákoutí a hledat cestu ven.
Autor: The Gang Studio
Postupem hry odhalujete temnou minulost tohoto místa. Každý krok však může představovat riziko: podlaha najednou zavrže, z police spadne předmět a monstra vám jsou najednou v patách.
Autor: The Gang Studio
Tato adventura totiž nespočívá jen v řešení hádanek. Sophie se musí domem plížit a schovávat před monstry, která mohou číhat prakticky za každým rohem.
Autor: The Gang Studio
Out of Sight je hra z loňského roku a na Steamu ji dokonce 94 % uživatelů hodnotí kladně.
Autor: The Gang Studio