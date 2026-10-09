Kde stahovat
- TerraScape na Epic Store (do 15. října do 17:00)
- Out of Sight na Epic Store (do 15. října do 17:00)
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Podzimní výprodej na Steamu je v plném proudu a v mnoha případech lze ušetřit i klidně 90 % původní ceny. Vybíráme ty nejvíce zlevněné hry a zároveň přidáváme tipy na další menší slevy včetně...
Vývoj her je čím dál tím dražší a tak není divu, že vývojáři mainstreamových titulů sází především na zavedené značky. O to více nás překapuje, že některé ze sérií, které měly potenciál stát se novou...
Populární streamer Zack Hoyt, známý jako Asmongold, sestavil žebříček kandidátů na nejlepší a nejhorší letošní hry. Souhlasíte s jeho výběrem? Napište nám do diskuze.
Máte rádi Lego? Potom nahlédněte do našeho říjnového přehledu. K mání jsou nejenom první vánoční sady, ale třeba i rozměrný Hvězdný superdestruktor Executor ze Star Wars, retro konzole PlayStation či...
Epic Store tento týden rozdává loňský remaster ceněného sci-fi System Shock 2. K tomu si můžete přidat taktéž dobře hodnocenou vizuální novelu.
I když české herní studio Amanita Design letos v květnu vydalo novou hru, už teď se pochlubilo prací na další novince. Překvapivě to není něco úplně nového, nýbrž pokračování skvělé hry Machinarium z...
Na Epic Store tento týden najdete dvě PC hry zdarma. V nabídce je tentokrát hororová adventura a také něco pro ty, kteří radši stavějí virtuální městečka a řeší hádanky.
Postavit se hordám nepřátel ve slavném Diablu 2 nyní lze i v úplně jiné perspektivě ve virtuální realitě.
Remaster populárního třetího Zaklínače hrajeme už od vydání. Ve hře jsme už na PlayStationu 5 Pro strávili přes 10 hodin a ačkoliv hra vypadá opravdu parádně, s optimalizací a množstvím menších...
Se startem nového MMORPG AION 2 může být korejský NC spokojený, podařilo se mu totiž nalákat poměrně hodně hráčů.
Ačkoliv Ubisoft prozatím oficiálně nic neohlásil, podle známého únikáře Toma Hendersona se chystá vydat director’s cut posledního dílu Legion.
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Třetí řada Miss Cosplay právě začala. Pokochejte se krásou cosplayerek, obdivujte jejich ladné křivky a kostýmy inspirované populární kulturou.
Říjnová nabídka služby PlayStation Plus potěší hlavně příznivce multiplayeru, dostanou totiž rovnou dvě akční hry, ve kterých musíte čelit výzvám v týmu spoluhráčů. Nezapomnělo se ale ani na fanoušky...