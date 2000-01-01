náhledy
Digitální obchod Epic Store tento týden opět nabízí dvě hry zdarma. V nabídce je tentokrát hororová hra ve stylu starých animáků s Mickeym Mousem a také špionská adventura, ve které budete řešit různé hádanky.
Autor: Yak & Co
První hrou je Agent A: A puzzle in disguise. V roli tajného agenta A se vydáte po stopách nebezpečné špionky Ruby La Rouge. Vaším úkolem je proniknout do jejího tajného úkrytu a překazit její zlověstné plány.
Autor: Yak & Co
Čeká vás průzkum 35 různých herních prostředí plných hádanek, skrytých předmětů a detailů. Hra od vás vyžaduje vysokou pozornost, abyste nepřehlédli klíčová vodítka.
Autor: Yak & Co
Agent A: A puzzle in disguise obsahuje víc než stovku logických hádanek. Často je potřeba spojit zdánlivě nesouvisející informace a přijít na to, jak odemknout cestu dál.
Autor: Yak & Co
Hra sází na vizuální styl inspirovaný špionážními filmy a vizuály připomínajícími 60. léta s retro-futuristickým nádechem.
Autor: Yak & Co
Jde každopádně o velice populární adventuru, na konkurenčním Steamu má hra skoro šest tisíc uživatelských recenzí a 95 % z nich je kladných. Hra vyšla v roce 2019.
Autor: Yak & Co
Černobílý styl starých animáků letos proslavil Mouse: P.I. for Hire, a tato hra ji může připomínat. Bad Cheese, titul který Epic Games rozdává tento týden, ovšem není akční střílečka, nýbrž psychologický horor.
Autor: Simon Lukasik
Hra ukazuje děsivou realitu dítěte, které se snaží najít trochu normálnosti v nezdravém rodinném prostředí. Stylizace animovaného seriálu pro děti je zde v kontrastu s vážnými tématy psychického traumatu a domácího násilí.
Autor: Simon Lukasik
Ve hře hrajete za myšku, která je doma se svým násilným otcem. Hra rozhodně není nic pro citlivé povahy, vyobrazuje děsivá a groteskní monstra, se kterými musíte bojovat.
Autor: Simon Lukasik
Součástí hry je také průzkum domu, kde můžete vedle děsivých příšer najít také sběratelské předměty, pamlsky a další věci.
Autor: Simon Lukasik
Hra vyšla loni a na konkurenčním Steamu má přes 600 hodnocení uživatelů, 71 % z nich je kladných.
Autor: Simon Lukasik
Agent A: A puzzle in disguise
Autor: Yak & Co
Agent A: A puzzle in disguise
Autor: Yak & Co
Agent A: A puzzle in disguise
Autor: Yak & Co
Agent A: A puzzle in disguise
Autor: Yak & Co
Agent A: A puzzle in disguise
Autor: Yak & Co
Bad Cheese
Autor: Simon Lukasik
Bad Cheese
Autor: Simon Lukasik