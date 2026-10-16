Špionské hádanky a hororový animák. Stahujte PC hry zdarma

Kde stahovat
- Agent A: A puzzle in disguise na Epic Store (do 22. října do 17:00)
- Bad Cheese na Epic Store (do 22. října do 17:00)
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Úniky informací týkající se dlouho očekávané hry Grand Theft Auto VI nekončí. Jedinec (nebo skupina jedinců) vystupující na internetu pod pseudonymem CyberLeek dál zveřejňuje nové záběry a snaží se...
Vývojáři se dnes mohou doslova přetrhnout, aby do svých her implementovali co nejvíce moderních technologií. Ani rozlišení 4K a 60 snímků za sekundu ovšem automaticky neznamená, že jsou dnes hry...
Spousta her vás polapí na desítky, nebo klidně i stovky hodin, ale najdou se i takové, které si váží vašeho času. Vybíráme opravdu zajímavé tituly, na jejichž dohrání vám budou stačit maximálně tři...
Na Epic Store tento týden najdete dvě PC hry zdarma. V nabídce je tentokrát hororová adventura a také něco pro ty, kteří radši stavějí virtuální městečka a řeší hádanky.
I když české herní studio Amanita Design letos v květnu vydalo novou hru, už teď se pochlubilo prací na další novince. Překvapivě to není něco úplně nového, nýbrž pokračování skvělé hry Machinarium z...
Digitální obchod Epic Store tento týden opět nabízí dvě hry zdarma. V nabídce je tentokrát hororová hra ve stylu starých animáků s Mickeym Mousem a také špionská adventura, ve které budete řešit...
Autoři dlouho očekávané hry Grand Theft Auto VI vypustili do světa další trailer. Nové video už láká na vydání hry, které se kvapem blíží. Fanoušci už díky tomu oslavují, že se zřejmě nové GTA už...
Spousta her vás polapí na desítky, nebo klidně i stovky hodin, ale najdou se i takové, které si váží vašeho času. Vybíráme opravdu zajímavé tituly, na jejichž dohrání vám budou stačit maximálně tři...
Téměř třicet let uplynulo od vydání The Legend of Zelda: Ocarina of Time na Nintendo 64. Letos v listopadu se toto oceňované dobrodružství vrátí a my ho vyzkoušeli v předstihu.
Robux patří mezi klíčová slova dnešních dětí a současně je to virtuální měna na herní platformě Roblox, díky které se děti učí hospodařit. Na rozdíl od kovových mincí však nemusí mít online peněženka...
Společnost Epic Games chce změnit styl vývoje nových her. Zaměstnancům přikázala, aby ve výrazně větší míře využívali nástroje generativní umělé inteligence, a to nejen jako pomoc s programováním,...
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Úniky informací týkající se dlouho očekávané hry Grand Theft Auto VI nekončí. Jedinec (nebo skupina jedinců) vystupující na internetu pod pseudonymem CyberLeek dál zveřejňuje nové záběry a snaží se...