Mohl vzniknout film podle hry GTA s raperem Eminemem. Studio to odmítlo

Bylo by to zvláštní, ale vlastně ne až zas tak zvláštní spojení. Grand Theft Auto 3 z roku 2001 pojednávalo o válkách pouličních gangů z devadesátých let a hiphopová hudba byla nedílnou součástí herních rádií. Proto když si režisér Tony Scott vymyslel nedlouho po vydání hry vlastní filmový projekt, který by dějově navazoval na GTA 3, nejprve zamířil za populárním raperem Eminemem. A tomu se taková role zamlouvala.

V rozhovoru v podcastu BBC Sounds se k tomu přiznal herní designér Kirk Ewing, který tehdy měl vazby i na holywoodská studia. Právě on zprostředkoval režiséru Scottovi spojení se studiem Rockstar, konkrétně s ředitelem Samem Houserem. Tomu předal zmíněnou nabídku, že mají k dispozici známého režiséra (Scott stál například za filmem Top Gun) a dále také právě i rapera Eminema. Studio Rockstar by za projekt mělo dostat 5 milionů dolarů.

Hned během úvodního telefonátu se Samem Houserem však vyšlo najevo, že Rockstar nemá na takovém projektu zájem. Ewing dostal zkrátka jen suchou odpověď: „Nezájem.“ Se studiem se dále pak už o GTA filmu nebavil. Herní studio zřejmě tou dobou už tušilo, že má ohromnou platformu pro vyprávění vlastních příběhů a filmy nepotřebuje, důvodů však mohlo být vícero.

Zda by takový film byl nakonec hit, nebo propadák se nikdy nedozvíme. Ačkoliv je Eminem především raper, filmovým rolím se nebránil a mnozí z vás si jistě pamatují film 8. míle, který je z části Eminemovou autobiografií a raper v něm měl i hlavní roli. Objevil se však i v několika dalších snímcích. Do filmu z prostředí GTA by se podle nás docela hodil. Raper se k případné roli v GTA filmu doposud nevyjádřil.

Propojení filmového a herního světa se Rockstaru nevyhýbá v jiných situacích. Nedávno se také objevila informace, že producent seriálu Breaking Bad chtěl zase naopak udělat na motivy tohoto seriálu hru ve stylu Grand Theft Auto. Na projektu se rovněž chtěl domluvit s Rockstarem, i z tohoto projektu však sešlo.