Slovenské duo vývojářů chystá realistický simulátor řízení tramvaje v Bratislavě. Jmenuje se Elektronka: Bratislava a až bude hotový, usednete do řidičské kabiny třeba legendární tramvaje Tatra T6A5. Na hře autoři spolupracují i s bratislavským dopravním podnikem.
Autor: Šimon Baran, Marek Župa
Zajímavý simulátor vzniká díky dvěma slovenským vývojářům Šimonovi Baranovi a Marku Župovi. Ti na hře Elektronka: Bratislava navíc pracují už 2,5 roku.
Nyní hru oficiálně prezentují i na Steamu a lákají tak fanoušky, aby si hru přidali do seznamu svých vysněných her.
Hra se má zaměřit na co možná nejrealističtější pojetí práce řidiče tramvaje, od samotného ovládání tramvaje až po přehazování výhybek nebo spojování vozů.
Ve hře chtějí mít co možná nejvěrnější zpracování slovenského hlavního města včetně jednotlivých tramvajových zastávek.
Hru připravují ve spolupráci s bratislavským dopravním podnikem (DPB), který jim zpřístupnil i reálné vozy, aby byly podklady ve hře co nejvěrnější.
Vedle dopravního podniku se autoři radí i se skutečnými řidiči tramvají, kteří jim pomáhají se správným zpracováním jízdních vlastností a ovládání tramvají.
Ve finální hře bude jak režim volné jízdy, tak hlavní kampaň, ve které budete plnit připravené úkoly.
Ty budou zahrnovat třeba dodržování jízdního řádu nebo správné řízení s plynulou jízdou.
Hra vás bude za to odměňovat zkušenostními body, které budete uplatňovat na odemykání nových tramvajových souprav nebo trasy linek.
Po grafické stránce vypadají především interiéry tramvají opravdu detailně.
Mnohdy záběry ze hry působí skoro až fotorealistickým dojmem. Hra funguje na Unreal Engine 5.
Autoři nyní chystají demoverzi, ve které si vyzkoušíte jízdu ve vozovně Krasňany před rekonstrukcí.
Demoverze bude obsahovat známou tramvaj Tatra T6A5.
Hra je podle autorů zasazena do současnosti, takže časem nebudou chybět i tramvaje od Škody.
Elektronka: Bratislava bude dostupná zprvu ve třech jazycích: angličtině, češtině a slovenštině.
Autoři vedle fanoušků na sociálních sítích budují také herní komunitu na platformě Discord, kde mají již přes 1 000 členů.
Právě na Discordu pravidelně zveřejňují ukázky ze hry.
Vzhledem k tomu, že autoři mají hru jako vedlejší projekt k jejich hlavní práci, nemají zatím stanoveno konkrétní datum vydání. Zkrátka podle toho, jak práce půjde od ruky.
Vydání hry Elektronka: Bratislava plánují zatím pouze pro PC, až podle ohlasů zváží, zda hra zavítá i na herní konzole.
