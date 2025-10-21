|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Je vaším snem řídit bratislavskou tramvaj? Díky nové hře se může splnit
Vyzkoušeli jsme český horor o brněnském metru. A zažili něco trochu jiného
V rámci festivalu demoverzí na Steamu uvolnil český vývojář Spytihněv i ukázku ze svého chystaného hororu odehrávajícího se v Brně. Po krátké ukázce však máme pocit, že nás chce autor spíše pobavit,...
Streamováním vydělal tři čtvrtě miliardy. Další peníze mi neposílejte, prosí
Americký streamer a podnikatel Charles Christopher White Jr., kterého diváci spíše znají pod přezdívkou Cr1TiKaL nebo MoistCr1TiKaL, vypnul veškerou monetizaci u svých videí. Od svých fanoušků už...
Streamerku Emiru napadli na TwitchConu, ochranka naprosto selhala
Ani jubilejní desátý ročník největší streamerské akce na světě TwitchCon neproběhl hladce. Při setkání s fanoušky totiž napadli známou streamerku a cosplayerku Emiru, která se následně pustila do...
Vývoj zabral 12 let, nyní můžete ve Skyrimu strávit další desítky hodin
Už dva roky po vydání jednoho z nejznámějších RPG začali fanoušci pracovat na modifikaci s názvem Lordbound. Do první ostré verze se tento obří projekt dostal až nyní, a byť jej autoři stále ještě...
Kdo začal ničivou jadernou válku ve Falloutu a hlavně proč?
Spoluautor kultovní značky Fallout Tim Cain už přede dvěma roky potvrdil, kdo v roce 2077 odstartoval nukleární válku. Nyní se k tématu vrátil s dalšími detaily.
Ninja Gaiden 4
PS5vydáno 21. října 2025 9:08
Je vaším snem řídit bratislavskou tramvaj? Díky nové hře se může splnit
Slovenské duo vývojářů chystá realistický simulátor řízení tramvaje v Bratislavě. Jmenuje se Elektronka: Bratislava a až bude hotový, usednete do řidičské kabiny třeba legendární tramvaje Tatra T6A5....
Streamerku Emiru napadli na TwitchConu, ochranka naprosto selhala
Ani jubilejní desátý ročník největší streamerské akce na světě TwitchCon neproběhl hladce. Při setkání s fanoušky totiž napadli známou streamerku a cosplayerku Emiru, která se následně pustila do...
Špičková zábava i s menšími rozpočty. Pět demoverzí, co vás zaručeně zabaví
Festival demoverzí na Steamu jako obvykle přinesl pestrou nabídku ukázek různých chystaných titulů. Vybrali jsme několik z nich, které nám padly do oka, a přinášíme naše tipy a dojmy.
Streamováním vydělal tři čtvrtě miliardy. Další peníze mi neposílejte, prosí
Americký streamer a podnikatel Charles Christopher White Jr., kterého diváci spíše znají pod přezdívkou Cr1TiKaL nebo MoistCr1TiKaL, vypnul veškerou monetizaci u svých videí. Od svých fanoušků už...
Česká středověká hra Legacy of Valor uspěla na Kickstarteru už za sedm dní
Tvůrci připravované české středověké hry Legacy of Valor slaví první úspěch v rámci kampaně na platformě Kickstarter. Podařilo se totiž získat stanovenou částku, ve hře jsou ovšem ještě další...
Tvůrci špičkových příběhovek představili novou hru. A tvrdě narazili
Studio Quantic Dream, které proslulo vynikajícími příběhovými hrami Heavy Rain či Detroit: Become Human, představilo novou hru. A u fanoušků pořádně narazilo, protože je to něco úplně jiného.
Stahujte zdarma nádhernou českou hru a horor v kulisách první světové
Epic Store tento týden rozdává zdarma další kouzelně vypadající hru od českého studia Amanita a k tomu přihazuje slušný horor, který je netradičně zasazen do bunkru a kulis první světové války.
PlayStation Plus rozšíří svůj katalog o horory Silent Hill 2 a Until Dawn
Herní předplatné PlayStation Plus ve verzích Extra a Premium, které zajistí přístup ke katalogu her, brzy rozšíří hned několik zajímavých her.