Hry ze série The Elder Scrolls mají prakticky nepřekonanou pověst, co se uživatelských modifikací týče. Především díl z roku 2011, Skyrim, má na serveru Nexus Mods zdaleka nejvíc uživatelských modifikací ze všech videoher: přes 180 tisíc (základní hra a Special Edition dohromady). Modderská komunita zde zkrátka vzkvétá.

Není proto divu, že se lidé rychle pustili i do upravování nově vydané předělávky Oblivionu, a to přes to, že hra byla až do poslední chvíle před vydáním utajená. Ve chvíli psaní tohoto textu už má server Nexus Mods v nabídce přes 1 100 modifikací a nové přibývají v podstatě nepřetržitě. Zatím to jsou však pochopitelně jen drobné úpravy hry, ne totální konverze a detailní doplňky, na jaké jsme zvyklí z předchozích titulů.

Nabídku úprav hry aktuálně táhne vylepšování výkonu hry, potlačování sekání a zkracování odezvy. O tuto modifikaci je opravdu velký zájem, stáhlo si ji skoro půl milionu hráčů. Podobných drobných úprav hry je na předních pozicích hned několik, hráči mají dále zájem třeba o úpravu odměn za splněné mise, vylepšené nastavení obtížnosti nebo třeba detailnější uživatelské rozhraní.

Následují však vizuální vylepšení hry. Ayelid Reshade se týká často vytýkané utlumené palety barev předělávky. Novinka má oproti původní hře totiž celkem vybledlé barvy a hráči si přejí návrat jasně zelených lesů, porostu, hluboce modrého nebe a podobně. Někdo už jim toto přání vyplnil a má desítky tisíc zájemců.

Další populární vizuální úprava hry se týká detailů obličejů postav, konkrétně těch, které mají působit mladě. I když si totiž v základní hře vyrobíte co možná nejmladšího hrdinu či hrdinku, pořád na jejich vzhledu cosi nehraje. I na to však již existuje řešení v podobě modifikace.

Následuje opět celá řada úprav hry, které balancují obtížnost, výskyt předmětů, ruší hmotnost předmětů v inventáři, nebo třeba mění animaci sprintování. Žádanou úpravou hry je pak také návrat výběru muž/žena do menu tvorby postavy, což nahrazuje „modernizovaný“ prvek v podobě výběru mezi typem postavy 1 a 2.

Modifikací s obsahem pro dospělé zatím moc není. V nabídce je zatím několik úprav herních modelů ženských postav, které odhalují jejich poprsí. Nejpopulárnější modifikací v kategorii 18+ je aktuálně nahá pavoučí bytost, nicméně počítáme s tím, že nabídka se bude ještě znatelně rozrůstat. Mezi ty méně explicitní úpravy hry pak patří třeba úprava jemnosti pokožky na odhalených tělech hrdinů.

Hra The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered vyšla 22. dubna na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Dostupná je také skrze předplatné Game Pass.