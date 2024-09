Novou hru vyhlížejí už 13 let. Očekávání není možné naplnit, tvrdí vývojář

The Elder Scrolls 6 vstoupilo do vývoje teprve loni, ačkoliv studio Bethesda hru oznámilo už před šesti lety. Je to však už dokonce 13 let, co autoři vydali plnohodnotný singleplayerový díl této legendární RPG série. Nepočítaje onlinovku a různé mobilní pokusy, fanoušci této série musí být už pořádně vyprahlí. A jejich očekávání během let nepřestaly růst.

Přesně toho se obává bývalý člen Bethesdy, Bruce Nesmith, který pracoval na hrách jako je Starfield nebo série Fallout. Na youtubovém kanále Kiwi Talkz jej vyzpovídali právě ohledně aktuálního projektu Bethesdy. „The Elder Scrolls 6 bude nepochybně skvělá hra, ale všichni ji budou chtít srovnávat s dosavadními díly,“ popisuje Nesmith.

Podle něj lidé, kteří aktuálně na hře pracují, mohou být ve své práci sebelepší, ale nemohou nic udělat s historií značky. Očekávání fanoušků, kteří chtějí The Elder Scrolls 6, budou podle mě prakticky nemožné splnit. Všichni budou chtít hru porovnávat s oblíbeným Skyrimem, což představuje další tlak na vývojáře. Nesmith popisuje, jak někdo může mít i názor, že pokud hra nebude mít na agregátoru hodnocení Metacritic alespoň 95 bodů ze 100, bude to automaticky propadák.

Hra se sice ještě pořád ani zdaleka neblíží dokončení, ale autoři už letos v březnu provokovali fanoušky, že již mají funkční prototyp. Stalo se tak při příležitosti oslav 30 let této slavné série.

Ředitel studia Todd Howard se ovšem již před časem přiznal, že studio oznámilo šestý díl příliš brzy, jelikož už tehdy byli fanoušci studia hodně nedočkaví. Bethesda navíc pořád čeká na nový hit, který by studiu napravil reputaci, po propadáku Fallout 76 a minimálně z kraje hodně rozpačitém Starfieldu.

Ohledně samotné hry nám autoři zatím vyjma onoho původního krátkého traileru dosud vůbec nic neprozradili. Najdou se sice vodítka, že by se šestý díl mohl odehrávat ve světě Hammerfell, ale jisté není vůbec nic. Za ty roky, co se na hru čeká, se mohl klidně celý koncept hry změnit. A co se data vydání týče, tak to může být pořád ještě klidně roky vzdálené.