Rozšíření Elden Ringu u PC hráčů nepochodilo. Je prý rozbité a moc těžké

Minulý týden jsme přinesli zprávu o tom, jak skvěle se daří novému dodatku do Elden Ringu s podtitulem Shadow of the Erdtree. Podle agregátoru hodnocení Metacritic nasbírala hra dokonce se skóre mezi 93 a 95 body v závislosti na platformě dokonce vůbec nejlepší ohodnocení mezi dodatky ke hrám. Jenže když se podíváte na uživatelské skóre na Steamu, je to najednou úplně jiný příběh.

Ani ne týden po vydání dodatku najdete uživatelská hodnocení na Steamu jen na 62 procentech kladných hodnocení, což Steam vyhodnocuje jako smíšené recenze. A takové normálně patří spíše méně povedeným hrám, ne „nejlepšímu dodatku mezi všemi dodatky“. Takže, co je podle uživatelů Steamu s rozšířením vlastně špatně? Je to překvapivě více věcí.

První, a asi docela nepřekvapivá věc, je optimalizace PC verze. V poslední době se bohužel celkem často stává, že zatímco konzoloví hráči si nový titul užívají bez starostí, ta samá hra na PC může být kvůli špatné optimalizaci prakticky nehratelná. A ačkoliv se Shadow of the Erdtree nedá označit jako nehratelný, docela často v negativních hodnoceních zaznívá, že hra má problémy s udržením stabilní snímkové frekvence, a to i na sestavách, které disponují tím nejmodernějším hardwarem.

Najdou se rovněž stížnosti i na zamrzání a padání hry. To je ovšem věc, která může být jen dočasná, a autoři mohou vše ještě pohotově vyladit aktualizací hry, případně mohou situaci vylepšit i nadcházející ovladače na grafické karty.

Stejně tak mohou autoři z From Software ještě napravit další bod z hráčské kritiky, a sice chybějící achievementy. Ano, některým hráčům na takovéto věci nesejde, ale stejně tak jiní takovou věc neúprosně vyžadují. Lovci achievementů si zkrátka musí na rozšíření Elden Ringu nechat zajít chuť. To je mimochodem připomínka, která platí i pro konzolové verze.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Co autoři ovšem nemají jak spravit, jsou stížnosti na obtížnost dodatku. Podle ohlasů je ještě drsnější, než je základní hra. Některé veterány žánru a fanoušky základní hry zvýšená obtížnost těší, ale jiní tomu už nemohou přijít na chuť.

Hráči na Steamu si tak například stěžují, že i běžní nepřátelé rozesetí po mapě jsou až absurdně obtížní, mnoho z nich hráče sprovodí ze světa třeba i dvěma ranami. A když přijde na řadu nějaký ten boss (a že těch je v dodatku také požehnaně), údajně naprosto končí jakákoliv zábava. „Vůbec nemám pocit, že se učím jejich pohyby, ale když už někoho porazím, tak je to spíš díky štěstí,“ píše například v komentářích jeden z hráčů.

„Není to vůbec zábavné, bossové jsou navrženi tak, aby prostě měli ve všem navrch. Tak jsem si nakonec musel najít způsob, jak podvádět,“ píše další z hráčů. Obecně se v recenzích víckrát objevuje výraz „cheesing“, což znamená využití nějaké herní taktiky, která sice není klasickým cheatováním, nicméně se snažíte chovat tak, abyste herní systémy nějakým specifickým způsobem přelstili a vyhráli prakticky bez obtíží.

Právě ohledně obtížností dodatku se na internetu strhla vášnivá debata. Je to věc, která vždy bude subjektivní, a stejně jako jedněm nemusí vyhovovat, druzí ji mohou zbožňovat. Diskuze se nicméně v tomto případě točila spíše o tom, že stěžující hráči by prostě měli zatnout zuby a hru se pořádně naučit hrát (tzv. „git gud“), což jen ve výsledku prodlužuje spirálu nekončících hádek. Tak či onak, je tu však silná roztržka v herní komunitě a jen čas ukáže, zda se nakonec Shadow of the Erdtree zapíše do dějin jako skutečně skvělé rozšíření, nebo spíše jako něco, čemu by se zájemci o hlavní hru měli radši vyhnout.