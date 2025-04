Ti, co naše stránky navštěvují pravidelně, si jistě vzpomenou na tajemného hráče hry Elden Ring, vystupujícího pod přezdívkou LetMeSoloHer (lze volně přeložit jako „Pusťte mě na ní samotného“), který vyzbrojen jen mečem, nevzhledným džbánem na hlavě a bederní rouškou s přehledem pomáhal zoufalým hráčům porazit nejtěžšího soupeře celé hry, Malenii. Jeho sláva se komunitou natolik rozšířila, že ho za to vývojáři hry odměnili replikou skutečného meče (viz náš článek), především ale podnítil řadu následovníků. Tou bezesporu nejoddanější je ženská postava s přezdívkou LetMeSoloThem („Pusťte mě na ně samotného“), která před pár dny oslavila kulaté jubileum – poslala k zemi bosse s pořadovým číslem 10 tisíc.

Pokud Elden Ring neznáte, také vězte, že nejde o přímočarou řežbu, jakou je třeba Diablo, ale každý nepřítel zde představuje výzvu. O hlavních záporácích to pak platí dvojnásobně a mnoho lidí se kvůli nim tzv. soulsovkám širokým obloukem vyhýbá.

LetMeSoloThem si dokázala snadno poradit se všemi cca 250 bossy, na které lze ve hře narazit, nejvíce ale samozřejmě pomáhala s těmi nejtěžšími, jako je Radagon nebo Elden Beast. V rozhovoru pro magazín GamesRadar se pak zkušená hráčka nechala slyšet, že spoustu z nich by nejspíše dokázala porazit i poslepu. A není důvod jí nevěřit – ve hře už totiž strávila neuvěřitelných 5 300 hodin, což je zhruba 220 dnů reálného času. Vzhledem k tomu, že Elden Ring vyšel v únoru roku 2022, je to skoro pětina veškerého času, který od té doby utekl.

Zpravidla likvidovala 10 bossů denně, ale přiznává i hardcore období, kdy jich za třináct hodin v kuse zlikvidovala i víc než 100. A co ji k takto extrémnímu výkonu vůbec motivovalo? „Našla jsem si způsob hraní, jaký přináší radost nejen mě, ale i ostatním, to je ten pravý důvod, proč s tím stále pokračuji,“ vysvětlila reportérovi, který sám jejích služeb využil. S mnoha z těch, jimž takto pomohla, stále komunikuje a když vloni vyšel povedený datadisk Shadow of the Erdtree (naše recenze), znovu se na ni obrátili.

A co dál? Své řemeslo ještě úplně na hřebík nevěší, ovšem další pokusy už počítat nebude, jednoduše k tomu nemá důvod. Místo toho spolu s miliony dalších fanoušků vyhlíží ryze multiplayerovou odbočku Elden Ring Nightreign, která vychází již 30. května.