Herními raritami se to na online tržišti eBay jen hemží. Najdete zde vzácné hry a herní konzole, ale také řadu poněkud neobvyklých předmětů, kterých si však majitelé cení na desítky, někdy i stovky tisíc korun. Prošli jsme aktuální nabídky a přinášíme výběr opravdu neobvyklého zboží.
Autor: eBay, WHATS GOING ON HERE 5000
Jeden z těch podivnějších, avšak ne zcela překvapivých úlovků na portále eBay může být pro vášnivé fanoušky akční hrdinky Lary Croft její socha v životní velikosti.
Autor: eBay, WHATS GOING ON HERE 5000
Prodejce z USA popisuje, že je socha vyrobená na zakázku a jde o vzácný kousek. Nabízí ji ke koupi za 3 000 dolarů, tedy asi 63 tisíc korun.
Autor: eBay, WHATS GOING ON HERE 5000
Dejte si však pozor – socha je s chybou, Lara totiž postrádá v levé ruce svítilnu. Prodejce nicméně uvádí, že to není problém a že můžete Laře dát do ruky jinou libovolnou věc, která se jí do tohoto prázdného místa vejde.
Autor: eBay, WHATS GOING ON HERE 5000
Další předmět je opravdová lahůdka pro fanoušky her série Half-Life. K mání je na eBay totiž i model „gravitačního děla“ (Gravity Gun), jak ho známe z druhého dílu.
Autor: eBay, Ronin Store
Poctivě vyrobená replika zbraně ze hry je navíc posetá podpisy autorů této hry (byť bez certifikátu pravosti), což z ní potenciálně dělá ještě o to lákavější sběratelský kousek.
Autor: eBay, Ronin Store
Gravity Gun vám dorazí v tomto stylovém balení. A cena? Pouhých 8 000 dolarů, tedy asi 170 tisíc korun.
Autor: eBay, Ronin Store
Co takhle nějaký stylový herní nábytek? Tato židlička pro dítě nese vzácnou grafiku z původní hry The Legend of Zelda na konzoli NES.
Autor: eBay, bonus-stage Retro Gaming
Židle byly vyrobeny na zakázku pro školu v Japonsku a tato je jedna z mála, která se dochovala. Pro mnohé sběratele to bude nejspíš nejdražší kousek nábytku, který si do domácnosti pořídí. Prodejce za ni totiž chce skoro 8 000 kanadských dolarů, tedy asi 120 tisíc korun.
Autor: eBay, bonus-stage Retro Gaming
Opakujícím se motivem mezi sběratelskými herními předměty jsou sochy herních hrdinů (obvykle jako miniatury na poličku), zaměřili jsme se proto na ty neobvyklejší. Zaujal nás například tento nadživotní Super Mario.
Autor: eBay, treasuresfromthepast
Socha měří na výšku 213 centimetrů a byla použita jako dekorace amerických prodejen Best Buy v devadesátých letech. Sochu si musíte u prodejce ve Spojených státech vyzvednout osobně, je údajně velice křehká. Zájemce vyjde na v přepočtu 160 tisíc korun.
Autor: eBay, treasuresfromthepast
Ten samý prodejce nabízí vedle nadživotního Super Maria také nadživotního ježka Sonica. Jeho účel byl stejný, tedy jako dekorace prodejen Best Buy.
Autor: eBay, treasuresfromthepast
Stejně jako Mario, i ježek Sonic má už něco za sebou, na soše jsou praskliny, rýhy a šmouhy, ale snad někomu za v přepočtu 170 tisíc korun ještě poslouží.
Autor: eBay, treasuresfromthepast
Mezi neobvyklé předměty také patří tento svítící vývěsní štít oficiálního prodejce Nintendo produktů. Údajně byl vyrobený už v 80. letech v Belgii a následně visel před prodejnou (neuvedeno kde).
Autor: eBay, ig-retrogamesncards
Prodejce uvádí, že je na předmětu hodně škrábanců, ale jako dekorace poslouží i tak velice dobře. Za v přepočtu zhruba 106 tisíc korun může být tento vývěsní štít váš.
Autor: eBay, ig-retrogamesncards
Tato výstavka sběratelských předmětů týkajících se hry Grand Theft Auto IV vypadá jako něco, co zmizelo z videoherního muzea, ale údajně jde o stylový doplněk do herních pokojů.
Autor: eBay, antoniop-6-6
Za plexisklem najdete nejenom disky se hrou (pro všechny dostupné platformy), ale také další sběratelské předměty, jako je soundtrack, artbook, značkovou tašku, box a klíčenku. Bez výstavního boxu se speciální edice hry dá sehnat za zhruba tři tisíce korun, jenže takto vás vyjde na překvapivých 255 tisíc korun nebo jinou nejvyšší cenu, kterou během prodeje obdrží.
Autor: eBay, antoniop-6-6
Další kategorie zboží, kterého je na portále eBay nespočet, jsou různé kostýmy a jiné prvky oblečení podle herních hrdinů. Zaujala nás tato funkční helma Master Chiefa z Halo, která je vhodná i k nošení.
Autor: eBay, baggedmasi
Dokonce má i funkční prvky, jako je třeba integrovaná svítilna na obou stranách. A cena? Docela lidových 27 tisíc korun.
Autor: eBay, baggedmasi
Hráči nového Resident Evil Requiem už jistě vědí, na co se dívají. Ano, jde o stejné hodinky, jaké v novém díle nosí hlavní hrdina Leon Kennedy.
Autor: eBay, mow-motor-law_nippon
Konkrétně jde o model Hamilton Khaki Field Auto Chronograph, který byl vyrobený pouze v 2 000 kusech právě ve spolupráci s autory nového dílu Resident Evil.
Autor: eBay, mow-motor-law_nippon
Pokud tedy už máte v garáži Porsche Cayenne Turbo GT, které ve hře Leon řídí, a chtěli byste si doplnit jeho image i o tyto hodinky, vyjdou vás na 350 tisíc korun.
Autor: eBay, mow-motor-law_nippon
Dostáváme se do kategorie opravdových rarit. Tuto bronzovou sošku dostávali jako ocenění zaměstnanci Nintenda za pracovní nasazení.
Autor: eBay, lovebigsavings
Tato konkrétní byla udělena v roce 1995 jedné ze zaměstnankyň americké pobočky a nyní je na prodej, vaše může být za 360 tisíc korun.
Autor: eBay, lovebigsavings
A ještě jeden kousek z Resident Evil. Tato bunda S.T.A.R.S AVIREX B-3 je údajně extrémně vzácný kousek vyrobený k příležitosti uvedení čtvrtého dílu na trh. Této bundy je údajně jen pár kousků na celém světě.
Autor: eBay, mow-motor-law_nippon
Prodejce dokonce ani nechce o ceně smlouvat a požaduje opravdu vysokou částku: 421 tisíc korun.
Autor: eBay, mow-motor-law_nippon
Opravdovou raritou má nakonec být tato konzole Nintendo DS Lite, která je posázena krystaly Swarovski v designu The Legend of Zelda.
Autor: eBay. mr.alex.retro
Vyroben byl pouze jeden jediný kus v roce 2007 a zřejmě jde o opravdovou sběratelskou lahůdku. Prodejce za ni chce naprosto astronomickou částku 100 000 eur, tedy asi 2,4 milionu korun.
Autor: eBay. mr.alex.retro