Vybíráme ta největší zklamání z herního svátku E3 2021

Animal Crossing: New Horizons

Ondřej Martinů - Jako obvykle jsem se nechal trochu strhnout nadšením, že bude Nintendo Direct napěchovaný tituly. Výsledkem byla poněkud mdlá a nudná show, na které mě z usínání vytrhnul snad jen Metroid Dread. To, že se firma úplně vykašlala na loňský megahit Animal Crossing: New Horizons, je vyloženě trapné.

Mrzí mě úplná absence Sony, byť to letos není poprvé. Xbox prakticky neměl žádnou konkurenci, snad až na Keighleyho úlovek v podobě Elden Ringu. Doufám, že nějaký případný State of Play stream v blízké době si celou E3 strčí do kapsy.

No a pak mi samozřejmě nevyšel ani jeden hlavní tip z minulé ankety, což je také škoda. Remedy se svými hrami nakonec E3 vůbec neúčastnilo, stejně tak Team Cherry se Silksongem. No a Respawn je součástí EA, která má konferenci až v červenci. Takže čekání pokračuje.

Take Two Interactive E3 2021 Panel Livestream

Ondřej Zach - Do poslední chvíle jsem si myslel, že panel Take Two o diverzitě a toleranci namísto her, je vtípek a do obrazovky odněkud vyskočí Trevor z GTA 5 s brokovnicí v ruce. Nestalo se. Jsem rád, že hráči vyslali signál, že na toto nejsou během E3 zvědaví.

Zklamalo mě představení týmovky Rainbow Six Extraction. Vůbec neříkám, že to bude špatná hra, ale když jsem viděl trailer a následný gameplay, očekávání ze mě opadlo. Čekal jsem trochu něco jiného. Ostatně i řada hráčů se domnívá, že toto měl být přídavek pro Siege.



Nebudu předstírat, že Babylon’s Fall byla moje očekávaná hra, to nebyla, ale řeknu vám, že nový vzhled se mi vůbec nelíbí. Hra vypadá hůř než v traileru z E3 2019 a zmínky o live-service také nepotěší.



Battlefield 2042

Michal Jonáš - Zklamání, byť tak nějak očekávané, mám jen jedno. Podle mne je škoda, že nový Battlefield 2042 již nebude mít příběhový režim pro jednoho hráče, i když aktuální díl Battlefield V ho obsahuje, byť v kratší, ale o to dramatičtější podobě. Vždy jsem u těchto přímočarých stříleček singl bral jako dobrou průpravu na multiplayer a některé mise mě bavily tak, že jsem si je dával rovnou několikrát za sebou.

Jan Srp - Zklamání bylo spoustu, především z E3 jako takové. Pevně doufám, že vše bylo způsobeno jen nuceným přesunem do digitálního prostoru, protože v této podobě E3 zcela postrádá smysl. Jediný Microsoft se s omezeními dokázal vypořádat se ctí, většina ostatních společností by udělala lépe, kdyby jen vypustily tu svojí hrstku trailerů a vůbec se nepokoušeli předstírat nějakou „show“.

Dál se mi vůbec nelíbí směřování studia Arkane, které na místo dosavadních vážných přemýšlivých her přesedlalo na přebarvičkované generické řežby. Deathloop je alespoň stylový, upíří Redfall však zatím působí jako jedna veliká generická nuda.

A také mě mrzí, že vzniká další díl A Plague Tale. Jednička se mi moc líbila, ale přišla mi perfektně uzavřená. Než další nastavovanou kaši bych raději od stejného studia viděl něco kreativnějšího, toto mi připadá jako mrhání talentem.

Petr Zelený - Obřím zklamáním bylo to, že Bethesda ze Starfieldu, který má vyjít bohužel až na konci příštího roku, neukázala žádný gameplay, jen nicneříkající filmeček. Vážně jsem doufal v něco víc.

Taky mě poněkud děsí, kolik se vyrojilo her pro více hráčů, které „lákají“ na postupné doplňování obsahu. Fakt nechápu, proč je pro některé vydavatele singleplayer pomalu sprostým slovem. Asi to málo sype.



A pořádnou ostudu si utrhlo Take Two, které místo nového GTA nebo jiného herního blockbusteru začalo kázat o inkluzi a rovnoprávnosti, což jsou sice chvályhodné cíle, v tomto případě ovšem prezentované tak, že to akorát většinu lidí naštve. Na svatbě by asi taky nikdo příčetný nezačal po všech střílet z paintballové zbraně, taková zábava se zkrátka také hodí pro jinou příležitost.



Honza Strachota - Take Two se svým mravoučným kázáním. Otrlost aktivistů roste závratným tempem a pokud jim nedáme peněženkou jasně na vědomí, co si o tlačení politiky do her myslíme, celý herní průmysl se nakonec utopí bažině trapnosti.

