Deset nejvtipnějších okamžiků z herního svátku E3

1. Dechberoucí Keanu Reeves

Krátké cameo herce Keanu Reevese na prezentaci Microsoftu bylo samo o sobě skvělé a bude se na něj vzpomínat ještě dlouho. Oznámení data vydání netrpělivě očekávaného Cyberpunku 2077 však nebylo tím nejlepším momentem celého vystoupení. Ten přišel ještě předtím, když Keanu popsal svět hry jako úžasný (breathtaking).

„Ty jsi úžasný,“ ozvalo se v tu chvíli hlasitě z publika, čemuž se slavný herec zasmál a pohotově zareagoval, že onen křikloun je také úžasný a vlastně i celé publikum v sále je úžasné. Křikloun byl později identifikován jako populární youtuber Peter Sark a za své neomalené vyrušení dostane od autorů hry vzácnou sběratelskou edici Cyberpunku. Až tedy vyjde.

Jinak si prosím z výše uvedeného příklad neberte, vykřikovat během cizího proslovu je neslušné.

And it got you a free #Cyberpunk2077 Collector’s Edition on top! Check your DMs. — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 10. června 2019

2. Sympatická Ikumi Nakamurová

Přestože spolupracovala na řadě vynikajících her, jako je třeba Okami, Bayonetta nebo oba díly hororu Evil Within, bylo jméno vývojářky Ikumi Nakamurové ještě před pár dny veřejnosti prakticky neznámé. Nyní je z ní celebrita, které vyznávají lásku lidé z celého světa. Může za to její krátké představení hry GhostWire: Tokyo během tiskovky Bethesdy.

Přestože půjde o vážnou hru s hororovou atmosférou, přicupitala Ikumi na pódium s odzbrojujícím úsměvem, přiznala nervozitu, roztomilým japonským přízvukem udělala několik vtípků a s radostným povyskočením zase odešla. Internet ji za to miluje a my také, ve srovnání s topornými panáky na které jsme si zvykli z ostatních konferencí je její vystoupení sympaticky lidské.

3. Půlka hráčů hraje pod vlivem

Konference věnovaná PC Gaming Show byla ze všech letošních nejnudnější. Bylo to především kvůli její úmorné délce, ne každá hra, která byla na pódiu představena, si své místo zasloužila. Jedním z lepších momentů rozhodně byl čerstvě představený druhý díl historického „simulátoru šermu“ Chivalry.

Po zábavném traileru následoval klasický rozhovor o přednostech hry s jejími tvůrci. Mimo jiné jim moderátor položil nevinnou otázku, jak se jim podařilo najít správný rovnováhu mezi realističností a zábavou. Zakladatel studia Torn Banner Steve Piggot nejprve obecně odpověděl, že se snaží hru maximálně zpřístupnit jak lidem, kteří mají zájem o opravdový šerm, tak i těm, jenž chtějí dělat spíše skopičiny.

„Víme, že polovina hráčů hraje naši hru opilá a to se nám líbí,“ pobavil diváky v sále překvapivou informací a slíbil, že se jejich přístup ve druhém díle nijak nezmění.

4. Pes na pódiu

Herce Jona Bernthala můžete znát třeba ze seriálů Živí mrtví nebo Punisher, brzy ho uslyšíte i jako dabéra jedné z postav chystané střílečky Ghost Recon Breakpoint. Tu na konferenci Ubisoftu i sám představil, ovšem nebyl na to sám. O doprovod se mu postaral jeho pes Bam Bam. Kdo čekal, že tento překvapivý výstup bude mít nějakou pointu, byl zklamaný. Bam Bam prostě přišel, lehl si a na konci zase odešel. Normálka.

Jon Bernthal brought his dog to Ubisoft's conference. Pack it in, E3 has peaked, it's only downhill from here #UbiE3 pic.twitter.com/DdgjJjpbFD — Kotaku (@Kotaku) 10. června 2019

5. Krvavá show od Devolveru

Nejvtipnější konferenci jako už tradičně uspořádala společnost Devover Digital. Na místo klasické show natočila půlhodinový skeč plný krve a černého humoru, ve kterém samotná oznámení her představovala tu nejméně zábavnou část.

Video je přecpáno odkazy na slavné osmdesátkové filmy a vysmívá se hernímu průmyslu jako celku. A opravdu se mu to daří, ať už si zrovna bere na paškál firmu Nintendo, nebo probíhající obchodní válku mezi Steamem a Epicem. Jen škoda, že Devolver také nenabízí pořádné hry.



6. Tim Schaffer by rád dělal Excel

Microsoft se během své konference pochlubil také tím, že odkoupil studio Double Fine Productions. Na pódiu se proto na krátko objevil i jeho zakladatel Tim Schaffer a všechny ujistil, že je týmový hráč a pomůže ostatním zaměstnancům Microsoftu s čímkoli budou potřebovat. Ať už to bude série Halo, Forza, nebo třeba kancelářský software Excel. Naštěstí po něm nikdo nic takového chtít nebude, a tak může všechny své síly vrhnout na dokončení skákačky Psychonauts 2.



7. Trailer bez dabingu

Konference Square Enix se nesla téměř výhradně v japonském duchu. To by samozřejmě ničemu nevadilo, kdyby se všechny předváděné hry podařilo pořádně lokalizovat.

Jenže chystaný datadisk Re:Mind do jinak skvělého RPG Kingdom Hearts 3 má před sebou ještě dlouhý vývoj a ještě evidentně ani nezačalo nahrávání dabingu pro západní trh. Celý trailer je tak „němý“ a výsledkem je trapas, který by si zasloužil výsměch i před deseti lety. Něco takového jednoduše nemá při takto významné události na velkém pódiu co dělat.



8. Není Bowser jako Bowser

Chtěl bych vám představit Bowsera. Ale kterého?

Vcelku očekávatelný, ale přesto povedený vtípek se povedl Nintendu. Místo Douga Bowsera, nového ředitele americké pobočky japonské společnosti, se na prezentaci objevil želvák Bowser, klasický záporák z nintenďáckých her. „Ne, nejsme příbuzní, ale už si začínám zvykat,“ oznámil jeden z nejmocnějších mužů herního světa, když spolu se slavným herním návrhářem Yoshiakim Koizumim „falešného“ Bowsera vyháněli z obrazu.

9. Smím prosit?

Je už každoroční tradicí, že vedle nových AAA titulů pro hardcore hráče představuje Ubisoft na svých konferencích vždy i nový díl taneční série Just Dance. Jediným rozdílem letos bylo, že toto vystoupení bylo přesunuto ze začátku show až na její konec. Nakonec jsme se však svého „guilty plesure“ dočkali, a to včetně tancující pandy.



10. Milujeme mobilní hry

Zatímco všechny výše uvedené scény jsou, když ne pečlivě připravené, tak alespoň úmyslné, Petu Hinesovi z Bethesdy se podařilo pobavit hráče spíše nechtěně. „V Bethesdě máme, stejně jako vy, rádi mobilní hry,“ řekl po představení zřejmě největšího trapasu celé E3 – mobilního návratu devadesátkové skákačky Commander Keen.

Ano, mobilní hry od Bethesdy (Fallout: Shelter, The Elder Scrolls: Blades) patří spíše k tomu lepšímu co v tomto segmentu můžeme najít, ovšem před hardcore hráči by se o podobných věcech mluvit nemělo a trapné ticho v sále je toho důkazem. Naštěstí pak Bethesda ukázala ještě zajímavý Deathloop, a tak se neopakoval loňský blizzardí trapas s mobilním Diablem.