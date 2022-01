Chystá se film podle nejdrsnější videohry. Která by to podle vás mohla být?

Honza Lysý: Pokud se budeme bavit o titulech, které mají poměrně zvučné jméno (ať už v dobrém či špatném slova smyslu), tak mi na mysli vyskočil jako první Manhunt . Toto jméno by se na plakátu k filmu s Rockem velmi dobře vyjímalo. Jinak je samozřejmě mnohem více her, u kterých puritáni omdlévali, ale neumím si úplně představit, že by se Dwayne „Rock“ Johnson upsal jejich hrané verzi. I když na druhou stranu, v posledních letech to vypadá, že má roli v každém druhém filmu. Jinak, pokud by neexistovaly už tři hrané filmy Mortal Kombat, byl by to můj první tip, ale s ohledem na to, že nedávno vyšel vcelku koukatelný třetí hraný film pochybuji, že by se opět rebootovalo. Nicméně, bylo zmíněno, že půjde o jednu z nejdrsnějších videoher, ne nejkrvavějších, takže často skloňovaný God of War zní hodně pravděpodobně.

Honza Srp : Nejvíce „badass“ je samozřejmě Abby z The Last of Us 2, nejsem si však úplně jistý, jestli má na její ztvárnění The Rock dostatečnou muskulaturu. Spíše si ho proto umím představit jako Marcuse Fenixe z Gears of War, málomluvného tvrďáka s pořádně nabroušenou motorovou pilou. Věkem i vlasovou pokrývkou má pak blízko i ke Kratosovi z God of War, který navzdory krizi středního věku trhá obrům hlavy i s páteří jako za mlada.

Gears of War: hlavní hrdina Marcus Fenix s puškou Lancer Michael Barrick z Gears of War

Jan Žadárský: Z této novinky nadšený nejsem vzhledem k tomu, že nejspíš půjde o další z případů, kdy Hollywood zprzní známou herní značku, protože ve stopáži celovečerního filmu nedokáže odvyprávět stejně kvalitně příběh, oproti hře, které to zabere desítky hodin. Nicméně, podle posledních informací má jít o velice známou a oblíbenou značku, takže se s nejvyšší pravděpodobností bude jednat o Gears of War. V Doomu si již The Rock zahrál, takže neočekávám restart. Z dalších her se nabízí třeba God of War nebo některý z příběhů Grand Theft Auto.

Petr Zelený: Ještě si tak nějak mlhavě pamatuji The Rocka ve zfilmování Doomu, což tedy nebylo žádné veledílo. Spousta diváků (včetně těch, kteří zároveň gamesí) tento film buď úplně minula, nebo se jim vykouřil z hlavy. To je i můj případ. Ale kdoví, třeba se chystá doomovský reboot podle nových pokračování, který všem vytře zrak. Rock by teoreticky mohl ztvárnit i jiného hrdinu, který si notuje s velkými kvéry a jako poznávací znamení nosí na hlavě blonďatého ježka: Duka Nukema.

A protože jsem právě dohrál PC port God of War, tak mě tak napadá, že by osvalený bývalý wrestler mohl ztvárnit právě boha války Kratose. I když při vší úctě k Rockovým hereckým schopnostem si ho moc neumím představit jako tu starší inkarnaci Kratose, který založil rodinu, ale stále ho pronásledují démoni minulosti. Ale mladšího Kratose, který bezohledně vyvražďuje veškeré osazenstvo Olympu, by asi Dwayne Johnson zvládl v pohodě. Nechám se překvapit.

Kratos z God of War God of War (PlayStation 5)

Jan Kouba: Se slovem badass mi v hlavě naskočí ihned Duke Nukem, The Rocka si ale jako Atomového vévodu nedovedu představit. V trochu uvěřitelnější roli se mi zdá jako další drsňák – Kratos. Za časů WWE/ WWF jsem The Rocka nemusel a když se začal tlačit do filmů, moc jsem jeho hereckému umu nevěřil. Na filmový Doom (2005) se snažíme asi zapomenout všichni. Ale Dwayne Johnson bezpochyby talent má, obzvláště se našel v komediálních rolích. Jak by se asi popasoval se zasmušilým bručounem Kratosem? Podobnou fantasy roli už si střihl ve svých filmových začátcích jako Scorpion King (2002) nebo v Herkules (2014). Pokud se kutí film God of War, The Rock by byl logickou volbou. Přál bych si ovšem, aby se ukázal aspoň v cameo i nejznámější Jaffa ve vesmíru – Teal’c aka Christopher Judge, momentální hlas Kratose.

Martin Kaller: Tedy z mého pohledu se nabízí jenom jedno možné spojení. Dwayne Johnson jako Kratos v příchozím filmovém God of War. Je to role přímo ušitá na jeho veliké míry, nemluvě o hereckém potenciálu. Navíc Dwayna, podobně jako Krata, jeho pověst předchází. Nezapomenu na historku popisující Dwaynovo dřívější setkání s ledním medvědem, ze kterého se po zjištění, s kým že má tu čest, stal medvěd hnědý!

Ondřej Zach: Do již zmiňované série Gears of War by zapadl fantasticky. Ale jinak je mi to fuk. Ať už to bude podle jakékoliv hry, intelektuálové prominou, ale další film se „Skálou“ ve filmu podle hry chci vidět tak jako tak.

Dwayne „The Rock“ Johnson