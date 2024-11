Dostihy a sázky slaví 40 let. Úspěchu nechtěně pomohlo Rudé právo

Kupovat ty nejlepší koně, tvořit stáje a sázet na jednotlivé dostihy – herní strategie, která se v roce 1984 zrodila v hlavě Ladislava Mareše.

Na přelomu 60. a 70. let si založil malou tiskárnu v Jablonci nad Nisou. Tiskl třeba vizitky a parte a brzy začal přemýšlet, jak by provoz rozšířil. Nakonec sehnal staré mašiny, pořídil si k tiskárně ještě kartonážku a začal vyrábět hry.

„V té době byly jen jednoduché hry jako například Člověče, nezlob se a byly velmi nekvalitně zpracované. Pak jsme s kamarády zjistili, že existuje hra Monopoly. Já jsem ale říkal: To nemůžeme použít, vždyť ta hra je ideologicky nepřijatelná,“ vzpomínal Mareš před lety k 25. výročí pro iDNES.cz.

Nepopírá tedy, že se hrou, která simuluje mechanismy trhu s nemovitostmi, inspiroval. Podle něho jsou ovšem dostihy lepší. „Když někdo v monopolech vyhrává, tak pak už to je nuda, protože je jen otázka času, kdy získá všechno. Kdežto u dostihů se od začátku pracovalo s tím, že tam musí být obranný mechanismus, a právě systém sázení a protisázení umí změnit herní situaci,“ zdůrazňuje Mareš.

Poté, co vymyslel herní princip, nastala další fáze. „Začal jsem přemýšlet, na co to navlíknout. No a za bolševika bylo legální sázet na koně,“ vysvětluje Mareš, proč zvolil zrovna prostředí dostihů.

Pak už jen stačilo si hru několikrát zahrát s kamarády a rodinou, vybrat z katalogů koní vhodná jména jako Napoli, Tara či Lukava, hru vytisknout a dát do prodeje.

Hra nerespektuje socialistickou morálku

Přelomový okamžik ovšem nastal až po otisknutí kritického článku v deníku Rudé právo. Autor hru odsoudil. Poukazoval přitom na kapitalistické praktiky a nerespektování socialistické morálky. „Přinášeli jsme prý kapitalistické prvky do hry, které mají sloužit k něčemu jinému,“ vypráví Mareš.

Článek ale vyvolal u lidí nečekaný zájem. Dostihy se staly podpultovým zbožím a v noci se prý před továrnou tvořily fronty kamionů, aby získaly hru pro své prodejny.

„Udělali nám neskutečnou reklamu. Kdo hru neznal, začal ji shánět. Museli jsme Dostihy a sázky vyrábět ve dvou směnách,“ vzpomíná Mareš.

Problémy mu ale tehdy prý nikdo nedělal. Komunisté ho z jeho pozice totiž nemohli vyhnat, protože měl hru patentovanou. „Pojistili si to tak, že moji tiskárnu prošpikovali informátory a nechávali mě žít.“

Za 25 let se prodaly v Česku a na Slovensku tři miliony kusů. Ačkoli firma Dino Toys vymýšlí stále nové hry, žádná už neměla takový úspěch. „Je to jako prskavka, na chvíli zazáří a konec,“ hodnotí Mareš.

Sám už je dávno v důchodu, firmu předal svým dětem. Ještě před patnácti lety ovšem pracoval na verzi Dostihy a sázky Junior s jednoduššími pravidly. Před lety prozradil, že existuje mnohem dokonalejší varianta Dostihů a sázek. Ta ale leží léta v sejfu. „Samozřejmě bych ji mohl navlíknout na jiné než dostihové téma, to se mi ale nechce, tak tam asi ještě chvíli zůstane,“ uzavřel tehdy.

U příležitosti čtyřicátého výročí vznikla limitované retro edice, která láká nejenom na úložný box v podobě kufříku, ale i původní dřevěné figurky, které moderní verze neobsahují. Vyrobeno bylo jen 3 000 kusů, přičemž příprava zabrala zhruba půl roku.

Dostihy a sázky - limitovaná retro verze

„Znovu ožívají nádherné ilustrace, v nichž růžovou stáj zdobí trojice izabel neboli koní s výraznou žlutou srstí, a hnědou stáj tvoří trojice bílých grošáků. Vrací se také design dostihových peněz a dalších komponentů. Součástí je rovněž retro návod ke hře,“ uvádí výrobce Dino.