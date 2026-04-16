Nejprve nutné obecné upozornění. Nejsme psychologové, ale moc dobře si uvedomuji, že zírat dlouhé hodiny u svítící obrazovky není optimální trávení času. A malých dětí to platí obzvlášť. Na druhou stranu většina z nás žije v každodenním obklopení digitálními technologiemi, tak je dětem nemusíme démonizovat. Videohry jsou prostě jedna z mnoha forem zábavy, může nabývat mnoha forem i kvalit, jde jen o to, nastavit pravidla.
1. Piku Niku
Poprvé zaregistrovala videohry asi ve 4 letech, když jsem listoval svojí zdarma knihovnou her zdarma obdržených v Epicu. Jednoduchá barevná grafika a vtipný název (mmch. jde o japonský výraz pro piknik) ji zaujala, hravý soundtrack a ozvučení ještě víc, tak jsem si ji posadil na klín a poprvé ji nechal ochutnat tu „moc“, kterou má nad postavičkou na obrazovce.
Ovládání je primitivní, s hádankami jsem musel pomáhat, odlehčená stylizace jí dokázala spolehlivě vyloudit úsměv na tváři. Všechny scény jsou poměrně statické, takže pozornost dítěte rychle padá dolů, ale po několika sedáncích o cca 20 minutách, jsme v průběhu času ve hře utopili asi tři hodiny.
2. Ať už chete nebo ne, nejpozději ve školce zasáhne dítě nějaký popkulturní fenomén. Teletubbies jsme se díky bohu vyhnuli, Pingu jí nebavil, před Prasátkem Peppinou už ale nebylo úniku. Najendou byla všude, puzzle, plyšáci, magentky, nálepky... před dalším utrácením mě zachránilo zařazení Peppa Pig: World Adventures do předplatného Game Pass. Herně primitivní, ale svůj účel to plní.
Vytvoříte si vlastní zviřátko, které pak v doprovodu prasečí rodiny cestuje po světě a zažívá roztomilá dobrodružství. Každý svět je tak na 20 minut, což umožňuje ideální fragemntování hratelnsoti do menších bloků, po nějakých dvou hodinám vám pak cinkne platinová trofej. Čeština k dispozici není, ale postavy mluví tak pomalu a ejdnoduše, že to zvládnete simultánně překládat.
3. Nejlepší je ovšem hraní v kooperaci, díky tomu jsou zábavné i rychlokvašky založené na filmových licencních. Tou dobou jela hlavně „tlapkovka“ a „poníci“ a díky bohu za ně, tyto hry nám pomohly přežít covidové období, kdy jsme byli nuceně uzavřeny doma.
Osobně mě nejvíce bail Paw patrol: XZ, který nabízí něco jako otevřený svět. Dítě si tak může zvolit vlastní tempo, vy se můžete věnovat sbírání poschovávaných sběratelských trofejí. Čeština samozřejmě není, překlad trochu komplikuje nutnost znát místní variace populárních hlášek.
4. Kdysi jsem v nějakém článku označil Stray za banální číčovinku, za což na mě přišla do redakce stížnost. Její existenci jsem vzal na milsot až díky dceři, které tehdystačilo ke štěstí, že může s nádherně vymodelvanou zrzavou kočkou pobíhat po hezky vymodelované sci-fi světě plném robotů.
No, většinu obtížnějších pasáží jsem za ní musel udělat já, protože jsou docela obtížné ale hádankami se s lehkou nápovědou dokázala popasovat většinou sama.
5. Oblíbenost a skvělé hodnocení Goat Simulatoru mi bylo vždy záhadou, bezcílné toulání se po mapách a páchání destrukce s úmyslně špatným fyzikálním modelem mi přišlo jako ztráte času. Jenže pak vyšel druhý díl (“vtipně“ nazvaný Goat Simulator 3) a najendou to bylo úplně o něčem jiném.
Daleko prorpacovanější svět, který si postupně můžete otevírat plnění úkolů byl dostatečnou motivací, tím halvním faktorem je ovšem split screen multiplayer. Můžete hrát kooperativně, ebo si navzájem škodit, je zde spousta různě náročných miniher, obrovské množství ksotýmů a různých legrácek zásadně ovlviňující hratelnsot. Ano, nedá se u toho sedět dlouho v kuse, ale to je vlastně výhoda, v průbhu následujícíh oroku jsme u toho strávili dost hodin a já si „vytrkal“ platinovou trofej. Jedna z těch nejzábavnějších vůbec.
6. Na první pohled bizarní Untitled Goose Game vzala před pár lety internet útokem, dokud si ji ale nevyzkoušíte na vlastní kůži, nepochopíte proč. Hrát jde v jednom, opravu zábavná je až ve dvou, kdy si můžete pomáhat. Pointou hry je čtvát ostatní lidi tak dlouhom až to vzdají a otevřou vám cestu do další lokace.
7. Zelvy Ninja Shredders Revenege
Tady už to vyžaduje jistou mírou spolupráce, což je občas frustrující, na druhou stranu to generuje velmi vtipné a napínavé situace. Husy se neovládají úplně snadno a přijít na to, co po vás hra vůbec chce, je někdy veliký problém, ale po většinou se bduete skvěle bavit.
5. Nainstalovat si After Us byl spíše výraz zoufalství, když jsem byl kvůli zlomené noze na tři týdny uvězněn doma. Než hra spadla do PS Plus, nikdy jsem o ní neslyšel, jinak bych jí možná ani dceři neukázal má totiž vyšší rating. Není ovšem ani násilná, spíše velmi artově zpracovává závažné téma.
1. Peppa Pig
2. My little pony
3. Goat Simulator
4. Paw Patrol
5. After US
6. It Takes Two
7. PotaPon
8. Zelvy Ninja Shredders Revenege
9. kralici od Ubi Rabbids Party
10. PowerWash
11. Sword of the Sea
12. Lego Horizon
13. Phogs
14 Unicorn Princess My little raiding Champio
15. Horse tales
16.Untitled Goose Game
17. Bugsnax
18. Tinykin
19. Stray
20. Fall Guys
21. Little Kitty Big City