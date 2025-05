Možná vám to stále přijde jako včera, ale nenechte se mýlit: od vydání úspěšného Zaklínače 3: Divoký hon právě uběhlo deset let.

Chystaná online střílečka Marathon od studia Bungie čelí pořádnému problému. Přišlo se na to, že některé grafické prvky ve hře jsou ukradené. Hra má přitom dorazit do prodeje už za pár měsíců, nálada...

Pamatujete se na jeden z nejstarších internetových memů, který se týkal postavy Leeroy Jenkins z World of Warcraftu? Pokud ano, nerad vám to připomínám, ale od této události už uběhlo dvacet let....

RECENZE: Hororový Necrophosis stírá hranici mezi hrou a uměním

85 %

Co je po smrti? To je otázka, která trápí lidstvo od samotného úsvitu. Nicota? Pokračování v cestě někam dál? Strach z neznáma, co leží za nejzazší hranicí, je jedním z těch největších. Co se ale...