Někdy se může zdát, že čekání na vysněnou hru nemá konce. Ale pak se konečně dočkáte a řeknete si, že to opravdu stálo za to. Vybíráme nové i starší tituly, které uspěly i po pořádně dlouhém čase ve vývoji.
Loňský S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl si prošel opravdovým vývojovým peklem. Původně byla hra oznámena v roce 2010, ale autoři nakonec z důvodu personálních změn ve studiu a šetření peněz na nějaký čas vývoj zcela zastavili.
Hra se znovu objevila v roce 2018 a autory z ukrajinského studia bohužel o čtyři roky později ještě zasáhla invaze na Ukrajinu, kvůli čemuž se museli částečně přemístit do Prahy. Hra nakonec vyšla minulý rok a hráči s ní jsou celkem spokojeni.
Druhý díl série Baldur’s Gate vyšel v roce 2000, takže čekání na třetí zabralo dlouhých 23 let. Nakonec však fanoušci mohli slavit, jelikož Baldur’s Gate 3 byl v mnoha případech označen jako vůbec nejlepší hra roku 2023.
Vývoj ovšem nezačal hned po vydání dvojky, nýbrž v roce 2017. Ovšem už v roce 2020 hra vstoupila do předběžného přístupu a pak další tři roky trvalo, než se dostala do své finální podoby.
Fanoušci opičáka Donkey Konga na nějaký pořádný nový díl čekali také opravdu dlouho. Za hrou totiž stojí tým, který vydal Super Mario Odyssey v roce 2017 a pak ihned začal pracoval na Donkey Kong Bananza, který vyšel letos v létě. Vývoj tak trval osm let.
Dalo by se však zajít do extrému a říci, že „pořádně 3D“ Donkey Kong vyšel naposledy v roce 1999 s dílem Donkey Kong 64. To pak čekání protáhne na šílených 26 let.
Diablo 3 vyšlo v roce 2012 a po dlouhé době navázalo na kultovní díly z konce devadesátých let a přelomu tisíciletí. Ve vývoji byla hra celých 11 let, byť ji autoři z Blizzard Entertainment oficiálně představili až v roce 2008.
Během čtyř let od oficiálního představení si hra navíc prošla třemi různými revizemi, než s ní byli autoři plně spokojeni. Do roku 2017 pak postupně vycházely přídavky a na další hru se pak zase hodně dlouho čekalo. Čtvrtý díl pak vyšel v roce 2023.
Metroid Dread byl jedním z vůbec nejznámějších jmen, co se dlouhého vývoje týče. Nintendo jej totiž představilo už v roce 2005 a pak mlčením fanoušky trápilo opravdu hodně dlouho, hra nakonec vyšla až v roce 2021.
Příznivci série Metroid tak čekali dlouhých 16 let, než se Dreadu dočkali. Ačkoliv byla původně zamýšlena jako titul na konzoli Nintendo DS, nakonec přeskočila hned několik generací konzolí, aby vyšla až nyní na Switch.
Hru Psychonauts z roku 2005 mělo následovat pokračování, které však brzdil fakt, že původní titul nebyl komerčně příliš úspěšný. Přesto jsme se dvojky dočkali, i když až v roce 2021.
Plány na vytvoření pokračování však byly na stole celou dobu, jen se autoři museli vypořádat s financováním projektu, což nakonec vyřešili až v roce 2015 crowdfundingovou kampaní.
Kultovní série Final Fantasy má celou řadu opozdilců, ovšem nejdéle jsme museli čekat na patnáctý díl. Ten byl totiž ve vývoji celých deset let. Hráči se na něj těšili od roku 2006, vyšel až 2016.
Odklady ve vydání způsobil především fakt, že hra měla být původně vyrobena pro konzoli PlayStation 3 s podtitulem Versus VIII, jenže kvůli rostoucí škále obsahu hry jej nakonec autoři přepracovali v plnohodnotnou „patnáctku“ a předělali na titul určený až pro následující generaci konzolí.
Jméno Prey je v podstatě synonymum dlouhého vývoje. Už první díl, který vyšel v roce 2006, byl v přípravě od roku 1995, na dvojku se pak muselo čekat do roku 2017.
U prvního dílu byl problém především v neustálém upravování herních konceptů a střídání nápadů, se kterými by byli autoři spokojení. Druhý díl pak autoři oznámili ještě ten samý rok po vydání jedničky, jenže změna majitele této značky (koupila jej Bethesda) znamenala výměnu autorských studií (dvojku nakonec dokončilo Arkane), a tedy i výrazné změny celé hry.
Team Fortress byla původně modifikace na hru Quake, pak se autoři ze studia Valve pustili do pokračování, které mělo stát na základech hry Half-Lfie. Práce začala v roce 1998, ovšem finálního produktu jsme se dočkali až v roce 2007.
Během této doby si hra Team Fortress 2 prošla opravdu velkými změnami. Původně byla zamýšlena daleko realističtěji a z prostředí světové války, ovšem výsledný produkt s komiksovou grafikou a humorem nemohl být vzdálenější od původní myšlenky. I tak se však hře daří dodnes.
Hra Shadow of the Colossus z roku 2005 byla hitem éry PlayStationu 2 a o dva roky později se vývojářský tým rozhodl vyrobit pokračování The Last Guardian. Na něj jsme si však museli počkat až do roku 2016.
Hra měla být původně navržena pro PlayStation 3, ovšem různé odklady a technické problémy se nedařilo vyřešit dostatečně rychle a nakonec hra celou konzolovou generaci vynechala a dorazila až na PlayStation 4.
StarCraft 2 hráče napínal dlouho před vydáním, ale paradoxně i dlouho po něm. Hra byla oficiálně oznámena v roce 2007, byť spoustě hráčů bylo jasné, že na ní Blizzard pracuje už dlouho: od vydání prvního dílu v tu chvíli uplynulo už devět let.
Další tři roky pak trvalo, než vyšla první část s podtitulem Wings of Liberty. To však byla jen jedna kampaň ze tří a na zbylé dvě jsme si museli počkat dalších šest let. V roce 2013 vyšlo Heart of the Swarm, v roce 2016 pak Legacy of the Void.
V souvislosti s Rockstar Games čekáme už opravdu dlouho na šesté Grand Theft Auto, jenže v minulosti už nás autoři potrápili čekáním na hru L.A. Noire. Tu začalo studio vyrábět v roce 2004, hrát jsme však mohli až po sedmi letech v roce 2011.
Hodně času ve vývoji zabrala především nová technologie snímání pohybu obličejů herců, která se pak převáděla do herních modelů. Celkově šlo o hodně ambiciózní projekt, který zkrátka nebylo jednoduché poskládat dohromady.
Ačkoliv Starfield nebyl takovým hitem, jaký by si Bethesda přála, pořád jde o významný titul. Jeho vývoj začal už v roce 2015, hra pak vyšla v roce 2023, takže trval dlouhých osm let.
Todd Howard se dokonce nechal slyšet, že jde o výsledek práce za 25 let, ovšem zřejmě tím neodkazoval na reálný vývoj hry, jako spíš na sbírání různých nápadů a ambice studia vytvořit sci-fi titul takovýchto rozměrů.
Čerstvým příkladem je pak Hollow Knight: Silksong, který vyšel před několika týdny. Autoři jej oznámili už v roce 2019, podle všeho však na tomto dílu pracují už od roku 2017, tedy osm let.
Silksong byl dlouho synonymem pro nezvěstnou hru, kterou autoři sice oznámili, ale pak přestali komunikovat s veřejností. Čekání fanoušky dohánělo téměř k šílenství. Nakonec se však dlouhé čekání vyplatilo a hra je jednou z nejlépe hodnocených v nabitém letošním roce.
