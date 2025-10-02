Trpělivost nás odměnila. Dobré hry, na které se čekalo opravdu dlouho

Ondřej Martinů
Někdy se může zdát, že čekání na vysněnou hru nemá konce. Ale pak se konečně dočkáte a řeknete si, že to opravdu stálo za to. Vybíráme nové i starší tituly, které uspěly i po pořádně dlouhém čase ve vývoji.
Baldur’s Gate III S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (PC) S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (PC) Baldur’s Gate 3 Baldur’s Gate 3 Donkey Kong Bananza: DK Island & Emerald Rush Donkey Kong Bananza Diablo 3: Reaper of Souls Diablo 3: Reaper of Souls Metroid Dread Metroid Dread Psychonauts 2

Slavné streamerky se bojí na sraz s fanoušky, jednu zavraždili během vysílání

Populární streamerky QTCindetella, Pokimane a Valkyrae, které sledují miliony diváků, se nechaly slyšet, že se z bezpečnostních důvodů patrně letos nezúčastní zásadní komunitní akce TwitchCon....

Pět herních krásek, které zná skoro každý

Jsou krásné, chytré a většinou i docela nebezpečné. Řeč je o ženách a dívkách, které známe prostřednictvím videoher. A těchto pět jste poznali nejčastěji.

Nová hra připomene legendární strategii C&C, pobaví i béčkovými filmečky

Dying Breed se odkazuje na zlatou éru strategií odehrávajících se v reálném čase. Legendární Command & Conquer z devadesátých let připomene nejenom na první, ale i na druhý a třetí pohled. Příběh se...

Samurajové i upíři. V říjnu si zahrajete tyto novinky

Během letošního října dorazí poměrně hodně významných herních titulů. Čeká nás očekávaná novinka pro PlayStation 5, významná multiplayerová střílečka i dlouho vyhlížené upírské RPG.

Loňská AAAA hra za stovku. Co lidé kupují v podzimním výprodeji her?

Tradiční podzimní výprodejová akce na Steamu je tady. Vybíráme zajímavé nabídky, které se vyplatí nepřehlédnout, abyste se stihli připravit na dlouhé zimní večery.

3. října 2025 0

Xbox přepracoval své předplatné Game Pass a masivně zdražil

Herní předplatné Game Pass prošlo podstatnými změnami. Ačkoliv Xbox se snaží lákat i na nové benefity, výsledkem je zejména pořádné zdražení. První reakce fanoušků nejsou příznivé, někteří své...

2. října 2025  9:36 11

2. října 2025 2

Bitvy, stavění i vládnutí. Český sólo vývojář chystá nový typ středověké hry

Premium

Chybí mi hra, která spojí silný příběh, velké bitvy a možnost budovat vlastní panství, prozradil Filip Husák, sólo vývojář české středověké hry Legacy of Valor.

2. října 2025 1

Žena vyhrála turnaj Mortal Kombat s novorozencem v náručí

Soustředěný pohled, ovladač v ruce a novorozenec v náručí. Právě takto vypadala jedna ze soutěžících v lokálním turnaji ve hře Mortal Kombat. Když nakonec vyhrála, její fotky z turnaje se staly...

1. října 2025  13:40 3

Battlefield 6 se drsně vysmál Call of Duty, hráči se dobře baví

Možná si ještě vzpomenete na rivalitu mezi Pepsi a Coca Colou, která se hned několikrát promítla do vtipných reklamních kampaní. V tomto duchu si nyní vzala na mušku očekávaná válečná akce...

1. října 2025  10:18 2

Americká škola bude vyučovat historii podle slavné akční série GTA

Příští rok se zájemcům z americké univerzity ve státě Tennessee otevře kurz americké historie zaměřující se na její podání ve hrách Grand Theft Auto.

1. října 2025 6

RECENZE: Super Mario Galaxy 2 je pro fanoušky 3D hopsaček povinnost

95 %

Jedna z nejlepších her z éry pohybové konzole Wii konečně vychází také na Switch, respektive Switch 2. Patnáct let je v herním průmyslu celá věčnost, oprášená verze přesto i dnes pohltí svým...

Switch 2
30. září 2025 0

Frodl nastoupí v unikátní masce Ghost of Yotei, vydraží ji pro charitu

Hokejový brankář karlovarské Energie Dominik Frodl bude v pátečním extraligovém zápase proti Pardubicím chytat v originální masce, jejíž design je inspirovaný herní novinkou Ghost of Yotei. Maska...

30. září 2025 1

Super Mario Galaxy 2 na Switch

95 %

Switch 2
vydáno 30. září 2025  11:33,  aktualizováno  16:09

Cameronovi Vetřelci se vrátili ve hře, kterou si dosud zahráli jen vyvolení

60 %

Slizcí xenomorfové jsou zpět! Tentokrát se vrátili ve videohře, kterou si dosud mohli zahrát jen příznivci virtuální reality. Alien: Rogue Incursion Evolved Edition ovšem spustí úplně každý!

PS5
30. září 2025 3

Herní gigant Electronic Arts mění za bilion majitele, mezi kupujícími je i Trumpův zeť

Skupina investorů se dohodla na převzetí společnosti Electronic Arts (EA) stojící například za hrami Need for Speed, Medal of Honor, Battlefield a The Sims. Zaplatí za ni zhruba 55 miliard dolarů...

29. září 2025  15:17,  aktualizováno  17:34 11

