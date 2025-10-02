|
Slavné streamerky se bojí na sraz s fanoušky, jednu zavraždili během vysílání
Populární streamerky QTCindetella, Pokimane a Valkyrae, které sledují miliony diváků, se nechaly slyšet, že se z bezpečnostních důvodů patrně letos nezúčastní zásadní komunitní akce TwitchCon....
Trpělivost nás odměnila. Dobré hry, na které se čekalo opravdu dlouho
Někdy se může zdát, že čekání na vysněnou hru nemá konce. Ale pak se konečně dočkáte a řeknete si, že to opravdu stálo za to. Vybíráme nové i starší tituly, které uspěly i po pořádně dlouhém čase ve...
Pět herních krásek, které zná skoro každý
Jsou krásné, chytré a většinou i docela nebezpečné. Řeč je o ženách a dívkách, které známe prostřednictvím videoher. A těchto pět jste poznali nejčastěji.
Nová hra připomene legendární strategii C&C, pobaví i béčkovými filmečky
Dying Breed se odkazuje na zlatou éru strategií odehrávajících se v reálném čase. Legendární Command & Conquer z devadesátých let připomene nejenom na první, ale i na druhý a třetí pohled. Příběh se...
Samurajové i upíři. V říjnu si zahrajete tyto novinky
Během letošního října dorazí poměrně hodně významných herních titulů. Čeká nás očekávaná novinka pro PlayStation 5, významná multiplayerová střílečka i dlouho vyhlížené upírské RPG.
Loňská AAAA hra za stovku. Co lidé kupují v podzimním výprodeji her?
Tradiční podzimní výprodejová akce na Steamu je tady. Vybíráme zajímavé nabídky, které se vyplatí nepřehlédnout, abyste se stihli připravit na dlouhé zimní večery.
Xbox přepracoval své předplatné Game Pass a masivně zdražil
Herní předplatné Game Pass prošlo podstatnými změnami. Ačkoliv Xbox se snaží lákat i na nové benefity, výsledkem je zejména pořádné zdražení. První reakce fanoušků nejsou příznivé, někteří své...
Bitvy, stavění i vládnutí. Český sólo vývojář chystá nový typ středověké hry
Chybí mi hra, která spojí silný příběh, velké bitvy a možnost budovat vlastní panství, prozradil Filip Husák, sólo vývojář české středověké hry Legacy of Valor.
Žena vyhrála turnaj Mortal Kombat s novorozencem v náručí
Soustředěný pohled, ovladač v ruce a novorozenec v náručí. Právě takto vypadala jedna ze soutěžících v lokálním turnaji ve hře Mortal Kombat. Když nakonec vyhrála, její fotky z turnaje se staly...
Battlefield 6 se drsně vysmál Call of Duty, hráči se dobře baví
Možná si ještě vzpomenete na rivalitu mezi Pepsi a Coca Colou, která se hned několikrát promítla do vtipných reklamních kampaní. V tomto duchu si nyní vzala na mušku očekávaná válečná akce...
Americká škola bude vyučovat historii podle slavné akční série GTA
Příští rok se zájemcům z americké univerzity ve státě Tennessee otevře kurz americké historie zaměřující se na její podání ve hrách Grand Theft Auto.
Frodl nastoupí v unikátní masce Ghost of Yotei, vydraží ji pro charitu
Hokejový brankář karlovarské Energie Dominik Frodl bude v pátečním extraligovém zápase proti Pardubicím chytat v originální masce, jejíž design je inspirovaný herní novinkou Ghost of Yotei. Maska...
Super Mario Galaxy 2 na Switch
Herní gigant Electronic Arts mění za bilion majitele, mezi kupujícími je i Trumpův zeť
Skupina investorů se dohodla na převzetí společnosti Electronic Arts (EA) stojící například za hrami Need for Speed, Medal of Honor, Battlefield a The Sims. Zaplatí za ni zhruba 55 miliard dolarů...