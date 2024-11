Ultimátní rozpad autorů perfektní detektivky. Z jednoho studia jich je pět

Ačkoliv získala detektivní hra Disco Elysium spoustu ocenění i ohromnou přízeň fanoušků, osud estonského studia ZA/UM nemá šťastný konec. Před třemi roky byli totiž ze studia vyhozeni klíčoví lidé stojící za touto hrou, kteří následně začali mluvit o podvodu a krádeži autorských práv a dali své bývalé kolegy k soudu. Poškozené vztahy mezi nimi a drolení zaměstnanců původní firmy došly až do takového extrému, že z původně jednoho herního studia je nyní pět herních firem. A všichni chtějí být tím pravým pokračovatelem.

Začněme u samotného studia ZA/UM, které dosud drží autorská práva na značku Disco Elysium a tedy ono jediné je schopné vyrobit přímé pokračování. Z tohoto studia odešlo nejvíc lidí, nicméně pořád tu část schopných vývojářů zůstala, jelikož i přes soudní tahanice věří v možnost úspěchu i podruhé. Proslýchá se ovšem, že vedení ZA/UM v posledních letech pravidelně krátilo stavy zaměstnanců a rušilo již připravované projekty.

Letos byla například zrušena práce na samostatném dodatku ke hře Disco Elysium, jehož vývoj byl poznamenán chaosem ve vedení studia a neustále měnících se parametrech projektu. Nyní údajně připravují zcela novou hru, která nebude ani využívat jejich stávajících autorských práv, což v praxi znamená, že značka Disco Elysium a celý její originální svět je aktuálně u ledu.

Nejvíce pozornosti z nově vzniklých studií odpadlíků ZA/UM má studio Red Info. To je totiž tvořeno jádrem původních tvůrců, konkrétně Robertem Kurvitzem, Aleksanderem Rostovem a Helen Hindperovou. Kurvitz v podstatě vymyslel svět této hry v jeho knize Sacred and Terrible Air a Rostov zase stojí za unikátním vizuálním stylem této hry.

Hlavní náplň studia Red Info je zřejmě stále právní bitva se ZA/UM ohledně vlastnictví autorských práv, jelikož Kurvitz se nechce spokojit s nemožností dále rozvíjet jeho vlastní vymyšlený svět. Jelikož však nemají vítězství v právní bitvě jisté, údajně si již nechali zaregistrovat ochrannou známku na projekt pod názvem Corinthians. Podle všeho má navíc Red Info i významnou finanční podporu pro tento chystaný projekt. Kdy konkrétně tato vývojářská trojice oznámí své budoucí plány však nikdo neví.

Dále je tu poněkud zvláštně prezentující se studio Longdue, které má být podle oficiálních prohlášení tvořeno skupinou vývojářů se zkušeností s velkými hrami a zároveň i původními členy ZA/UM. Jakými konkrétně bohužel nikdo neví. Longdue si v podstatě celou spojitost se ZA/UM mohlo vymyslet, dokud nepřizná nic konkrétního.

Mělo by ovšem jít o vývojáře, kteří byli letos propuštěni z projektu chystaného rozšíření k Disco Elysium. Údajně si tedy chtějí zkušenosti vzít s sebou a proměnit je na pravého „duchovního pokračovatele“ této hry. Co přesně to bude a kdy se takové hry dočkáme je nejasné.

Pravým opakem je studio Dark Math, které přiznalo jak konkrétní členy původního týmu, tak hru, na které aktuálně pracují. Zde nyní pracují Timo Albert (animátor a grafik) a Kaur Kender (producent), kteří se již pochlubili projektem XXX Nightshift, který má už i oficiální trailer a stránku na Steamu.

Ze zveřejněné ukázky to vypadá, že XXX Nightshift se opravdu těsně drží principu, na jakém bylo vystavěné Disco Elysium. Půjde o RPG s košatými dialogy a psychologickou zápletkou. Kaur Kender je nicméně kontroverzní postavou, jelikož údajně měl prsty v původním převratu v ZA/UM a v Estonsku byl navíc obviněn z vyrábění dětské pornografie. Obvinění byl však později zproštěn.

Posledním nově vzniklým herním uskupením je pak Summer Eternal, kam přesídlili Argo Tuulik (scénárista) a Lenval Brown (dabér) a dále také mnoho dalších vývojářů, kteří do ZA/UM nastoupili až po vydání Disco Elysium (a následně zase odešli). Záměrně píšeme „uskupením“, jelikož Summer Eternal není herní firmou v pravém slova smyslu, ale spíše „kooperující skupině vývojářů“.

Studio Summer Eternal zatím neoznámilo nic konkrétního, nicméně svou aktivitu započalo politickým manifestem namířeným proti „Big Tech“ a „korporátním herním studiím, které odcizují autory od jejich práce“. Mají však zjevné výhrady k tradičnímu financování herních projektů, což ovšem znamená, že se jim budou nejspíše špatně shánět peníze. Podle všeho se nejspíš vydají cestou komunitního financování.