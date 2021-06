Autoři Destruction Allstars musí kompenzovat nedostatek hráčů boty

Fakt, že nebude exkluzivní multiplayerový titul pro PlayStation 5 Destruction Allstars žádným velkým hitem, jsme věštili už v naší recenzi. Situace se ukazuje pro hru přesně tak nepříznivá, jak jsme čekali. A to dokonce natolik, že při vyhledávání spoluhráčů do zápasů se čeká tak dlouho, že autoři raději prázdná místa zaplácnou umělou inteligencí.

Aktualizace, která to umožní, zatím nemá oficiální datum vydání, je ovšem jasné, že studio Lucid Games, které za hrou stojí, závodí s časem. Ačkoliv byla mezi únorem a dubnem hra pro všechny předplatitele v rámci programu PlayStation Plus zdarma, krátce na to už herní servery prakticky zejí prázdnotou.

Do této situace se Destruction Allstars dostalo jak samo, tak i kvůli externím faktorům. V první řadě se hra většímu publiku uzavřela zkrátka proto, že PlayStationů 5 není stále dostatek a spousta hráčů, kteří by třeba i hru chtěli vyzkoušet, se ke konzoli stále nedostala. Ovšem evidentně i ti, co je už mají, dávají přednost jiným hrám.

Jasné řešení by se nabízelo, kdyby autoři zkrátka v první řadě nevyráběli hru exkluzivně pouze pro konzoli PlayStation 5, a mohli by tak mít k dispozici daleko větší publikum. Ovšem Destruction Allstars i tak zůstává exkluzivním titulem a sahá k jiným řešením, daleko nouzovějším. Ať už je to zmíněná umělá inteligence a nebo fakt, že původně to měla být hra za plnou cenu 2 tisíce korun, jenže už teď se prodává jen za 600. K hraní samozřejmě dále potřebujete předplatné PS Plus.

Už jen pomyšlení, že hra měla stát tolik peněz, mohlo zapříčinit prvotní odrazení potenciálních zájemců. Zatím jsme viděli pouze hrstku titulů, které si pokusily v základu říci o částku přesahující dva tisíce korun a oproti nim (např. Demon Souls nebo Returnal) je v podstatě Destruction Allstars jen takovou oddychovou hříčkou.

Hra měla přitom ambice být v podstatě playstationovým Rocket League s nádechem Fortnitu, což na papíře zní hodně lákavě. Nakonec to však vypadá, že hra celkem hodně rychle upadne v zapomnění, pokud ji tedy Lucid Games nevzkřísí radikálními změnami.