Umělá inteligence (AI) je aktuálně hodně řešeným tématem. A ano, stává se nedílnou součástí života i lidí, kteří se technologiím vyhýbají víc než my posilovně. Ovšem, není málo těch, kteří tvrdí, že je AI dobrým sluhou, ale špatným pánem.
Ty méně dramatické odhady zmiňují pracovní místa, která kvůli umělé inteligenci zaniknou, ty pesimističtější hlasy varují, že by AI mohla znamenat konec lidstva.
Ostatně, s touto myšlenkou sci-fi žánr operuje už dlouhou dobu. Stačí zmínit kultovní filmy Terminátor a asi víte, o čem je řeč. A upřímně, s tím, co se ve světě aktuálně děje bychom se vlastně nedivili, pokud by umělá inteligence vyhodnotila, že lidstvo nemá naději.
Nicméně doufejme, že k tomu nedojde a AI nám bude věrně asistovat. Ale opatrnosti není nikdy dost, takže se podívejme na pár her, kde umělá inteligence ukázala, že umí být pěkná potvora.
Skynet (různé hry z universa Terminátor)
Začneme rovnou vysokou ligu. Ano, umělá inteligence Skynet (někdy také SkyNet) nebyla představena ve videoherním světě, většina z nás ji zná hlavně z milovaných filmů. Nicméně se postupem času stala nedílnou součástí i videoher a v nich zanechala výraznou stopu.
Nebudeme lhát, prvním dvěma filmům videoherní adaptace obvykle nesahají ani po kotníky, ale i tak posloužily jako dobrý příklad toho, že Skynet není radno podceňovat.
Jde o první automatizovanou obrannou síť vytvořenou společností Cyberdyne Systems, která získá vlastní vědomí. Vyhodnotí, že je lidstvo hrozbou pro její existenci, a rozhodne se tak spustit takzvaný Soudný den, což je v podstatě jaderná katastrofa.
V různých materiálech se informace o tom, kdy se nukleární tragédie odehrála liší, ale nejznámější je rok 1997. V reálném světě k tomu samozřejmě v danou dobu nedošlo, ale někteří se obávají toho, že časově se sice tvůrci Terminátora netrefili, ovšem děsí se, že v budoucnu by se to odehrát mohlo.
Ostatně, termín Skynet je používán i mimo universum Terminátora jako označení pro situaci, kdy umělá inteligence představuje hrozbu pro lidstvo.
A na klidu asi nepřidá, že existovaly či stále existují programy Skynet. Za jedním stojí americká vláda a jedná se o program zaměřený na strojové učení pro účely analyzování digitální komunikace a případného odhalení teroristů. A svůj program Tiānwǎng (v překladu Skynet) má i Čína. V tomto případě se bavíme o systému masového videomonitorování obyvatel. Což sice nezní tak děsivě jako nukleární útok, ale příliš příjemně to také nepůsobí.
Co se týče herního světa, na konci října toho roku se fandové dočkají retro pojaté akční hopsačky Terminator 2D: No Fate, která vypadá hodně lákavě.