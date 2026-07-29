1. Zaklínač 3: O víně a krvi
O víně a krvi je v pořadí druhá placená expanze pro fenomenálního Zaklínače 3, která hráče vzala do malebného regionu Toussaint. Téhož roku (2016) vyšla ještě kompletní edice Game of the Year, později i next-gen patch pro současné konzole.
A co dál? CD Projekt Red už pilně pracuje na Zaklínači 4, v němž přebere otěže Ciri. Ještě předtím se však dočkáme třetí expanze nazvané Songs of the Past (Písně minulosti), což bude samostatné Geraltovo dobrodružství, které by nás mohlo připravit právě na události Zaklínače 4. K plnému představení dojde v rámci herního svátku Gamescom letos v srpnu v německém Kolíně. Redaktoři Bonuswebu budou na místě, abychom vám mohli zprostředkovat první dojmy.
„O víně a krvi je plné narážek na knihy Andrzeje Sapkowského, které však neznalé nějak omezovat nebudou. Velmi brzo na vás přitom autoři shodí hotovou bombu, která donutí rozradostněné milovníky knižní předlohy otevřít láhev vína,“ napsali jsme v dobové recenzi.