Roblox patří mezi největší herní platformy světa. Dětem nabízí miliony různých herních zážitků, možnost vytvářet vlastní světy i nová přátelství. Pro rodiče je ale obtížné uhlídat, kolik času děti u hry prosedí. Dennodenně se hádat je vysilující a přetahování o přístroj znamená riziko, že budete mít z mobilu tablet.
V článku se dále dozvíte:
- Kolik času hráči v Robloxu tráví?
- Denní limit v Robloxu: komu ho rodič nastaví?
- Limit přímo v zařízení: Jak omezit Roblox v telefonu, tabletu či konzoli?
- Proč se od hry těžko odchází?
- Kdy je hraní problém: co říká WHO?
- Pravidla, která děti dodrží
1. Kolik času hráči v Robloxu tráví?
Podle čtvrtletní zprávy, kterou Roblox Corporation zveřejnila na konci října 2026, měl Roblox v průměru 138 milionů aktivních uživatelských účtů denně. Jejich uživatelé na platformě od července do září strávili dohromady téměř 34 miliard hodin. Průměr napříč všemi věkovými skupinami tedy vychází na dvě hodiny a 40 minut denně.
Tyto údaje však nejde brát absolutně, protože jsou do nich zahrnuti i tvůrci her a celkový čas strávený na platformě, nikoli jen samotné hodiny hraní. Nelze z nich sice vyvozovat, jak dlouho hraje konkrétní dítě, děti však tvoří významnou část uživatelů a podle údajů Robloxu bylo mezi účty, jejichž uživatelé prošli kontrolou věku, 34 procent dětí mladších třinácti let.
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2. Denní limit v Robloxu: komu ho rodič nastaví?
Aby měli rodiče čas u obrazovek víc pod kontrolou, nabízí Roblox denní limit hraní. Stačí k tomu pouze vlastní rodičovský účet propojený s účtem dítěte. Funkce Roblox Parental Controls pak nabízí přehled aktivit, především průměrný čas strávený ve hře za posledních sedm dní a seznam 20 nejčastěji hraných her.
Nastavení denního limitu krok za krokem:
- V nastavení rodičovské kontroly stačí vybrat dětský účet.
- Otevřít přehled času stráveného hraním.
- V části pro správu času lze nastavit denní limit v patnáctiminutových intervalech.
- Jakmile dítě přidělený čas vyčerpá, Roblox zobrazí upozornění a do konce dne už mu nedovolí platformu používat.
Tuto možnost však rodiče nemají neomezeně dlouho. U nejmladších uživatelů mohou rodiče řídit čas přímo. Od třináctých narozenin si už denní limit uvnitř Robloxu spravuje dospívající sám, ideálně pokud se s rodiči dohodne na pravidlech.
Je však důležité rozlišovat denní časový limit od konkrétního rozvrhu. Rodiče mohou omezit celkovou denní dobu, ale nemohou nastavit hraní například mezi čtvrtou a šestou hodinou odpoledne.
Přehledně:
Je však důležité rozlišovat denní časový limit od konkrétního rozvrhu. Oficiální nápověda Robloxu popisuje omezení celkové denní doby, nikoli možnost nastavit například hraní výhradně mezi čtvrtou a šestou hodinou odpoledne.
3. Limit přímo v zařízení: Jak omezit Roblox v telefonu, tabletu či konzoli
Ani správně nastavený limit uvnitř Robloxu neřeší vše. Jakmile dítě z platformy odejde, může pokračovat v jiné hře, pustit si video nebo přejít na sociální sítě. Proto je vhodné doplnit rodičovskou kontrolu Robloxu omezeními přímo v zařízení.
- iPhone a iPad: Apple nabízí funkci Čas u obrazovky. Rodič ji může spravovat prostřednictvím svého účtu a určit, jak dlouho smí dítě používat Roblox nebo celou kategorii her. Navíc může nastavit dobu, kdy mají být aplikace nedostupné, například večer a v průběhu nočních hodin. Důležité je nastavení chránit vlastním kódem a zapnout skutečné blokování, nikoli pouze upozornění na vyčerpaný čas.
- Telefon nebo tablet s Androidem: V aplikaci Google Family Link lze nastavit denní limit zařízení, samostatné limity jednotlivých aplikací a také dobu klidu nebo výuky. Rodič tak může například omezit Roblox na určitou dobu a současně nastavit, že večer už telefon nebude sloužit ke hraní.
- Xbox: Rodinné nastavení Microsoftu pomocí Microsoft Family Safety umožňuje určit celkovou dobu používání konzole i časová okna pro jednotlivé dny v týdnu. Lze omezovat také konkrétní hry a aplikace.
- PlayStation: Rodičovskou kontrolu lze nastavit buď přímo v konzoli PS4 a PS5 nebo prostřednictvím mobilní aplikace PlayStation Family. Umožňuje výběr vhodných her a v záložce Správa rodiny (Nastavení, Rodičovská kontrola) je možné omezení herní doby.
- Na Nintendo Switchi existuje podobná rodičovská kontrola, která může hlídat denní čas i večerku. Roblox ale na této konzoli není oficiálně dostupný, a proto se její nastavení týká jiných her.
Výhodou omezení přímo v zařízení je zejména to, že může fungovat i v případě, kdy si dospívající od třinácti let spravuje čas v Robloxu sám. Současně rodiči umožňuje hlídat také další aplikace.
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4. Proč se od hry těžko odchází?
Jak se blíží konec vyměřeného času, roste i oboustranné napětí při snaze o vzájemně respektující domluvu. Dítě může být uprostřed společné hry s kamarády, dokončovat úkol nebo čekat na událost, která se objeví jen v určitou dobu. Ne všechny maminky mají pochopení pro tragédii přeťaté partie a ne všechny děti chápou význam frustrace vycházející z teplé, leč právě chladnoucí večeře.
Délku času stráveného na Robloxu však neovlivňuje jenom dramatický spád řady her, ale také mechanismy, které hraní prodlužují. Některé hry používají také odměny za pravidelné přihlašování. Hráč může získat bonus za další návštěvu, splnění denního úkolu nebo účast na časově omezené události. Dalším podnětem mohou být nabídky virtuálních předmětů, které mají zmizet po uplynutí odpočtu.
PEGI a Roblox:
Mechanismy, které dobu práce prodlužují, už bere vážně i evropský systém věkového hodnocení her PEGI. Od června 2026 začal systém PEGI při hodnocení nově předkládaných her zohledňovat také některé mechanismy, které motivují hráče k návratu do hry nebo k nákupu virtuálního obsahu.
Na které nabídky a bonusy si dát pozor?
To samo o sobě neznamená, že každá hra s těmito prvky způsobuje závislost. Ukazuje to ale, že hodnocení her dnes nesleduje jen násilí nebo nevhodný obsah, nýbrž také prvky, které mohou vytvářet tlak na pokračování ve hraní.
5. Kdy je hraní problém: co říká WHO?
Délka času stráveného u obrazovky je jedním z citlivých témat současnosti. U počítačových her pak vzniká ještě další problém, a sice riziko závislosti. Samotný počet hodin ještě neříká, zda má dítě s hraním závažný problém. Pohlcení novou hrou je přirozené, nemělo by však překročit kritickou hranici, kdy dítě už nad svou potřebou hrát ztrácí kontrolu, odkládá kvůli němu všechny ostatní činnosti i školní povinnosti, omezuje spánek i zábavu s vrstevníky, musí pokračovat, i když ho hra stresuje.
Světová zdravotnická organizace (WHO) zařadila poruchu hraní digitálních her do jedenácté revize Mezinárodní klasifikace nemocí, známé jako MKN-11.
Podle WHO poruchu charakterizuje zejména:
- zhoršená schopnost kontrolovat hraní,
- rostoucí přednost her před ostatními činnostmi,
- pokračování ve hraní navzdory negativním následkům.
„Aby byla porucha herní závislosti diagnostikována, musí být vzorec chování natolik závažný, že vede k významnému zhoršení fungování osoby v osobní, rodinné, sociální, vzdělávací, profesní nebo jiné důležité oblasti, a musí být obvykle patrná po dobu nejméně 12 měsíců,“ uvádí WHO.
6. Pravidla, která děti dodrží
Dítě, které o víkendu stráví několik hodin u oblíbené hry, proto ještě netrpí poruchou hraní. Dokonce ani nepřiměřený vztek během prohry nemusí být nutně nezdravý, pokud pomáhá ventilovat stres či negativní energii. Jestliže ale hraní dlouhodobě narušuje běžný život a rodičům se situaci nedaří zvládnout, je vhodné obrátit se na dětského psychologa nebo jiného kvalifikovaného odborníka.
Náhle vypnout počítač uprostřed rozehrané partie nic neřeší, ale naopak může situaci ještě zhoršit. Praktická pravidla mají větší šanci fungovat, pokud se na nich rodiče s dětmi předem v klidu domluví. Například, že v určitý čas musí dítě končit nebo maximálně dohrát kolo, ale už nezačínat další.
U mladších dětí může rodičům usnadnit orientaci také hraní ve společné místnosti nebo zapojení se do hry. Případně si mohou rodiče s potomky popovídat, co je na hře zajímá. Podle psychologa Jakuba Staňka by „dialog s dětmi měl probíhat zejména formou otázek a cílem rodiče by mělo být pochopit, proč to dítě baví a jaké jsou důvody, proč hry hraje.“
Děti dokážou ocenit, když rodiče projevují zájem o jejich koníčky a ti pak mohou lépe pochopit, co dítě na Robloxu dělá, s kým hraje a proč někdy nechce skončit. „Čas sám o sobě není vhodné kritérium, které u dítěte při hraní nebo používání digitálních technologií obecně sledovat,“ vysvětlil dále Jakub Staněk, který se zaměřuje na vliv digitálních her na děti a dospívající, v rozhovoru pro magazín Marianne. „Důležité je spíše nahlížet na to, jestli má dítě vyrovnaný životní styl. Má dítě i jiné volnočasové aktivity než hraní? Dělá nějaký sport? Navštěvuje kroužky s kamarády? A pokud tráví čas u počítače/tabletu - skutečně tam hraje? Co dalšího tam dělá?“ doplnil.
Technický limit tedy může sloužit jako pojistka dohodnutých pravidel. Sám o sobě však nenahradí rozhovor o tom, jak mají hry zapadat vedle školy, spánku, kamarádů a dalších aktivit do běžného dne.
Kam se obrátit, když hraní přerůstá přes hlavu?
Pokud dítě kvůli hraní zanedbává školu, spánek nebo jiné aktivity a domluva doma nepomáhá, můžete využít odborné poradenství. Pro nastavení pravidel jsou k dispozici také praktické návody.
Roblox – průvodce k času u obrazovky
Společnost Roblox zveřejnila 15. září 2026 průvodce pro rodiče, který doporučuje společně stanovit pravidla hraní, zajímat se o dětské aktivity a sledovat nejen počet minut před obrazovkou, ale také dopady na spánek, školu a vztahy. Jde o doporučení samotného provozovatele platformy, nikoli nezávislé odborné poradenství.
E-Bezpečí – poradenství pro rodiče a děti
Projekt Univerzity Palackého v Olomouci nabízí bezplatnou anonymní online poradnu, která se zabývá také nadměrným používáním digitálních technologií. Rodiče zde najdou doporučení, jak s dětmi mluvit o hrách a nastavit pravidla.
Odborná pomoc
Pokud hraní výrazně narušuje každodenní život dítěte, je vhodné obrátit se na školního, případně dětského psychologa, psychiatra nebo adiktologa. Specializovanou psychiatrickou a psychologickou péči poskytuje např. Národní ústav duševního zdraví.